Úžasný úspech: Vedci postavili na nohy ochrnutého muža. Vďaka mozgovému implantátu chodí len pomocou myšlienok

Nový vedecký článok uverejnený v prestížnom časopise Nature opisuje prípad ochrnutého muža, ktorý sa vďaka novému vedeckému vynálezu opäť postavil na nohy. Kým vďaka predchádzajúcej liečbe dokázal robiť malé kroky, dnes zvládne aj chôdzu po schodoch.

Štyridsiatnik Gert-Jan Oskam mal pred 12 rokmi nehodu, po ktorej úplne ochrnul a skončil na vozíku. Muž utrpel čiastočné poranenie miechy, čím sa prerušila komunikácia medzi mozgom a chrbticou. O šesť rokov neskôr sa prihlásil ako účastník klinickej štúdie s miechovým implantátom, ktorý stimuluje nervy ovládajúce pohyby nôh.

Gert-Jan dokázal vďaka tomu prejsť pomocou chodúľky niekoľko krokov, ale nevýhodou bolo, že jeho päty vykonávali neprirodzený pohyb, mal problémy so začatím chôdze a zastavovaním a kráčať dokázal len po rovnom povrchu. Vedci sa preto rozhodli pre nový cieľ – dosiahnuť, aby bol muž schopný ovládať nohy svojím vlastným mozgom, píše portál Science News.

Po troch rokoch používania miechového implantátu sa už pacientov stav výrazne nezlepšoval. Gert-Jan sa preto začal zaujímať o novú stimuláciu riadenú mozgom. Stal sa tak prvým „skúšobným pilotom“ prelomového výskumu na Federálnom technologickom inštitúte vo švajčiarskom Lausanne.

Neurológovia vytvorili mozgový implantát, ktorý prevádza myšlienky na pohyb. Funguje pomocou dvoch elektródových sústav na povrchu mozgu, ktoré zaznamenávajú aktivitu zo senzomotorickej kôry – oblasti mozgu, ktorá riadi svalové pohyby. Tieto signály sa bezdrôtovo prenášajú do procesora, ktorý ich pomáha preniesť do miechového implantátu.

