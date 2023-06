Tvorca Black Mirror nechal ChatGPT napísať scenár novej epizódy: „Bola to sračka“

Tvorca a scenárista seriálu Charlie Brooker sa očividne nebojí, že by umelá inteligencia tak skoro nahradila špičkových scenáristov.

Tvorca a scenárista seriálu Black Mirror Charlie Brooker poskytol magazínu Empire rozhovor, v ktorom rozprával aj o novej sezóne seriálu. Tá na Netflixe vyjde už 15. júna. Brooker prezradil, že sa počas predprodukcie snažil cez umelú inteligenciu ChatGPT vytvoriť epizódu Black Mirror.

„Zadal som tam príkaz: ,Vygenerovať epizódu Black Mirror.‘ Na prvý pohľad sa to zdalo v poriadku, ale keď som si to čítal znova, uvedomil som si, že je to srač*a. AI len pozbierala synopsie z predošlých epizód a spojila ich dokopy. Nebolo na tom absolútne nič originálne.“

Brooker však povedal, že si vďaka AI uvedomil, že sa v rámci príbehov Black Mirror začína opakovať, keď je až príliš veľa z nich o tom, že sa ľudia ocitnú v nejakom počítačovom programe či vo virtuálnej realite. Rozhodol sa preto vytvoriť 6. sériu trochu inak, no viac o tom neprezradil.