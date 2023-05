Pigmentové škvrny, ako im zabrániť počas leta?

Pigmentové škvrny nie sú nebezpečné. Sú však z estetického hľadiska nežiadúce.

Pigmentové škvrny sú súčasťou leta a vplyvu slnečných lúčov a UV žiarenia na pokožku. Sú to malé fľaky na koži, pri ktorých dochádza ku zmene pigmentácie pokožky a pleť získava nerovnomerný tón. Najčastejšie sa vyskytujú na tvári, dekolte a na rukách, oblastiach, ktoré nie sú zakryté oblečením.

Ako rozpoznať pigmentové škvrny?

Pigmentovým škvrnám sa však dá predchádzať. Od klasického znamienka ich rozpoznáte tak, že nie sú vystúpené a pokožka je rovná a hladká. Pigmentové škvrny nie sú nebezpečné. Sú však z estetického hľadiska nežiadúce.

Pigmentové škvrny sú často hnedej farby a sú odlišné od klasickej farby pokožky. Často sa stane, že ich farba má nádych do červena a okraje sú ostro vymedzené od okolitej pokožky. Dôležité je podotknúť, že pigmentové škvrny môžu svoju veľkosť meniť, v závislosti od ročného obdobia a intenzity slnečného žiarenia. V zime sú pritom jemnejšie a počas leta, keď je pokožka vystavená viac slnečnému a UV žiareniu sa ich výskyt a intenzita zvyšujú.

Podstata vzniku pigmentových škvŕn

Pri zvýšenom slnečnom a UV žiarení sa pokožka bráni produkciou kožného farbiva melanínu. Ten preniká do kožných buniek a obaľuje bunkové jadro, čo sa prejaví ako krásne hnedé opálenie pokožky. Ak sa to však s intenzitou slnečného žiarenia preženie, vzniká hyperpigmentácia a pigmentové škvrny.

Tie sa objavia, ak pokožka nie je chránená pred UV žiarením a je vystavená často intenzívnemu slnečnému žiareniu. Pigmentové škvrny, ľudovo nazývané aj starecké škvrny, sa objavujú v zrelom a staršom veku, najmä, ak je pokožka často pod vplyvom slnka a UV žiarenia.

Prečo vznikajú pigmentové škvrny

Ako sme už spomenuli, hlavným dôvodom vzniku pigmentových škvŕn je časté a intenzívne vystavovanie pokožky slnečnému žiareniu a vplyvu UV lúčov. Existuje však aj genetická predispozícia, keď pigmentové škvrny postihujú viac ľudí s bledšou pokožkou, ktorí majú predispozíciu na tvorbu hyperpigmentácie.

Ďalším dôvodom vzniku pigmentových škvŕn môžu byť aj hormonálne zmeny počas tehotenstva, menopauzy a pri požívaní hormonálnej antikoncepcie. Ak sa však hormóny dostanú do normálnej hladiny, často sa stáva, že pigmentové škvrny – hyperpigmentácia, zmizne sama.

Čo pomáha proti pigmentovým škvrnám?

Najdôležitejšou pomocou v boji proti pigmentovým škvrnám je prevencia pred vystavovaním sa intenzívnemu slnečnému UV žiareniu. Ochrana pred slnkom a pred jeho lúčmi je najlepšia prevencia a pomáha aj pri hormonálnych a geneticky podmienených pigmentových škvrnách

Opaľovací krém s vhodným SPF faktorom

Ak sa však slnku a UV žiareniu nemôžete vyhnúť, určite by ste nemali vynechať opaľovací krém s dostatočnou ochranou pred UV žiarením, ktorý sadne vašej pokožke, potrebám a životnému štýlu. Heliocare 360° Pigment Solution Fluid SPF 50 je výborný krém vhodný pre všetky typy pleti. Zabraňuje vzniku nerovnomerného tónu a zabezpečuje, aby sa už existujúce pigmentové škvrny nerozširovali.

Ďalším tipom na ochranu pokožky pred UV žiarením a slnečnými lúčmi je denný výživný krém Advanced Day Ultimate Protect od Medik8 s SPF 50, PA ++++ a obalenou fotolyázou na opravu poškodenia pleti. Poskytne vám maximálnu ochranu proti UV žiareniu, podporu hydratácie a účinnú starostlivosť, najmä počas pobytu pri mori, kde vám slaná voda a slnko pleť vysušujú.

Pravidlo „dvoch prstov“

Aby ste zabezpečili dostatočný príjem krému, mali by ste poznať „pravidlo dvoch prstov“, čo znamená, že na jedno natretie opaľovacím krémom by ste mali použiť toľko krému, koľko sa zmesti na dva celé prsty a krém by ste mali nanášať aspoň každé dve hodiny.

Antioxidanty, dobrý základ proti pigmentovým škvrnám

Výbornou a osvedčenou pomocou proti pigmentovým škvrnám, je aplikácia séra s vitamínom C ako základ pod opaľovací krém. Spolu s opaľovacím krémom, poskytuje zdvojenú ochranu proti voľným radikálom zo slnečného žiarenia. Nám sa osvedčilo antioxidačné sérum Medik8 C-Tetra® super, ktoré obsahuje vysokú dávku vitamínu C, antioxidanty a vitamín E.

Počas leta sa vyhnite peelingu

Exfoliačné kyseliny a aktívne látky vo vyšších koncentráciách môžu oslabovať pokožku, čím dochádza k jej nižšej ochrane voči UV žiareniu. Preto by ste peeling mali vykonávať v mesiacoch, keď je slnečné žiarenie nižšej koncentrácie, teda na jeseň a počas zimy, alebo zvoliť enzymatický peeling miesto chemického. Prírodný enzymatický peeling jemne odstraňuje odumreté kožné bunky.

Liečenie hyperpigmentácie a pigmentových škvŕn počas leta môžete vykonať pokojne s retinolovým krémom a sérom. Určite by ste však nemali zanedbať dostatočnú hydratáciu pokožky, najmä pri pobyte pri mori a pri kúpaní sa v slanej morskej vode.

„Som Iveta Štecová a v oblasti krásy, zdravia, zdravého životného štýlu, kozmetiky a fitnes sa pohybujem už viac ako 20 rokov. Som autorkou FaceFit Tvárovej gymnastiky – jogy, ktorá napomáha mladému vzhľadu a optimistickej sviežej pokožke tváre. Okrem zdravého životného štýlu, však k mladistvému vzhľadu používam aj kvalitnú a dostupnú kozmetiku. Svoj voľný čas venujem štúdiu odborných publikácií pre dermatológov a sústavne si doplňujem najnovšie informácie a sledujem trendy v oblasti starostlivosti o pleť na tvári a starostlivosti o pokožku celého tela.“