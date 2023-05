The Creator bude konkurovať Terminátorovi. Umelá inteligencia chce znovu vyhubiť ľudstvo z povrchu Zeme

Nový sci-fi film od režiséra Rogue One: A Star Wars Story a Godzilly vyzerá úžasne. Pozri si prvý trailer, v ktorom bojuje s umelou inteligenciou.

The Creator je prvým filmom scenáristu a režiséra Garetha Edwardsa (Godzilla, Rogue One: A Star Wars Story) od roku 2016, keď v kinách vyšlo práve Rogue One. The Creator si aj sám napísal a nakrútil ho s kameramanom Greigom Fraserom (Duna, The Batman). Hlavnú rolu v snímke stvárni John David Washington.

Ten si zahrá špeciálneho vojaka Joshuu na misii zachrániť ľudstvo. Musí nájsť a zlikvidovať zbraň, ktorú vymyslela umelá inteligencia. Tá sa obrátila proti ľudstvu a chystá sa všetkých ľudí vyhubiť z povrchu Zeme. Lenže keď Joshua zistí, že onou zbraňou, ktorú na to AI využije, je dieťa s umelou inteligenciou, odmietne ho chladnokrvne zabiť.

Sci-fi The Creator v teaser traileri odhaľuje pekný vizuálny štýl s draho vyzerajúcimi sci-fi scénami. Pôjde o akčný blockbuster, ktorý však v prvých záberov prezentuje len klišéovitý príbeh. 29. septembra 2023, keď film dorazí do kín, diváci zistia, či bude mať aj väčší presah. Okrem Johna Davida Washingtona (Tenet) si v snímke zahrali aj Gemma Chan (Eternals) či Ken Watanabe (Inception).