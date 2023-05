Rytmus si v ringu prešiel peklom, ustál však najtvrdšie rany uznávanej MMA legendy (Report z Fight Night Challenge 4)

Ako dopadol ┼ítvrt├Ż turnaj organiz├ície Fight Night Challenge?

Mestsk├í ┼íportov├í hala v Trnave sa v sobotu 13. m├íja zaplnila fan├║┼íikmi boxu. Pri┼íli sa pozrie┼ą na dvan├ís┼ą atrakt├şvnych z├ípasov, nakoniec boli svedkami par├ídnych p├Ąstn├Żch prestreliek aj tvrd├Żch knokautov.┬áNapriek tomu, ┼że v z├ípasovej karte tentoraz nebolo to─żko celebr├şt, ako na predch├ídzaj├║cich akci├ích organiz├ície, o to viac si pri┼íli na svoje prav├ş nad┼íenci bojov├Żch umen├ş.┬á┬á



Zo ┼íportov├ęho h─żadiska ┼ílo h├ídam o najlep┼í├ş Fight Night Challenge (FNC). Galave─Źer od┼ítartoval dynamick├Ż duel dvadsa┼ądvaro─Źn├ęho Josepha Kost├║ra zo Zvolena a┬áIlcha Kostovsk├ęho z Maced├│nska, ktor├Ż v┼íak tr├ęnuje v trnavskom Spartakus Fight Gyme (SFG) a je sparing partnerom Attilu V├ęgha.





Zdroj: Fight Night Challenge

Boxersk├ę vojny aj prv├Ż knokaut ve─Źera

S├şce ni┼ż┼í├ş, ale sk├║senej┼í├ş Kost├║r za─Źal s├║pera od za─Źiatku tla─Źi┼ą a ud├íva┼ą tempo, Kostovski sa rozhodne nedal a skvele kontroval. Obaja si ni─Ź nedarovali u┼ż od prvej min├║ty a takto to vyzeralo a┼ż do posledn├Żch sek├║nd tretieho kola.┬áBodov├Żch rozhodcov napokon viac presved─Źil Kost├║r.

Div├íci v hale aj za obrazovkami si nemohli pria┼ą lep┼í├ş ├║vod a to e┼íte netu┼íili, ┼że v podobnom duchu sa bude nies┼ą aj druh├Ż z├ípas medzi┬áFilipom Ha─Źkom a Mari├ínom Mi┼íalkom. Predviedli strhuj├║cu trojkolov├║ boxersk├║ vojnu. ÔÇ×BombyÔÇť lietali z oboch str├ín, lep┼í├ş v┼íak bol pod─ża rozhodcov Ha─Źko.┬á

Prv├Ż knokaut ve─Źera priniesli a┼ż ┼ąa┼żk├ę v├íhy. Sily v ringu si zmerali J├ín Murcin┬áa Ivan Lipkovics. Z├ípas skon─Źil u┼ż po min├║te a desiatich sekund├ích, ke─Ć poriadne namotivovan├Ż Murcin priam zdemoloval s├║pera a dostal halu do varu.





S├║boj elity a odv├í┼żna v├Żzva

V strhuj├║com tempe zostali aj ─Ćal┼í├ş bojovn├şci, b├Żval├Ż ÔÇ×farm├írÔÇť ┼áimon Kole┼ł a b├Żval├Ż ├║─Źastn├şk reality ┼íou Love Island a Survivor, Nathan Dzaba. Zatia─ż ─Źo druh├Ż menovan├Ż mal pred z├ípasom na konte dva MMA duely (v Oktagone prehral a v Clash of the Stars vyhral), Kole┼ł si na predch├ídzaj├║com turnaji zaboxoval s agres├şvnym Kristi├ínom Mes├ş─Źkom, pri─Źom vtedy vybojoval┬áÔÇ×ibaÔÇť rem├şzu.



Ich odvetu sme mali vidie┼ą pr├íve na tomto turnaji, pre probl├ęmy so z├íkonom nakoniec Mes├ş─Źek nemohol nast├║pi┼ą a nahradil ho pr├íve sk├║senej┼í├ş Dzaba. V ringu op├Ą┼ą uk├ízal ve─żk├Ż progres, tentoraz v┼íak s preh─żadom 3-0 na body zv├ş┼ąazil lep┼íie┬ápripraven├Ż Kole┼ł.┬á

Nasledoval tvrd├Ż s├║boj┬ámedzi skuto─Źnou boxerskou ┼ípi─Źkou. Postavili sa proti sebe dvaja kamar├íti, slovensk├ş reprezentanti a nieko─żkon├ísobn├ş ┼íampi├│ni, Viliam Tank├│ a Michal Tak├ícs. V ringu v┼íak kamar├ítstvo dali ├║plne bokom a ┼íli naplno.┬á



Av┼íak zatia─ż ─Źo Tank├│ bol drav┼í├ş a sna┼żil sa zo z├ípasu viackr├ít spravi┼ą vyslovene nemilosrdn├║ bitku, protivn├şk sa dok├ízal d├┤sledne udr┼ża┼ą na uzde a v presnosti bol ─Ćaleko prec├şznej┼í├ş. Rozhodcovia dali nakoniec v┼íetky tri kol├í┬áTak├ícsovi. Ten v poz├ípasovom rozhovore vyzval ob├ívan├ęho ─Źesk├ęho postoj├íra Va┼íka Siv├íka.

Rana ako z dela a ne┼í┼ąastn├ę zranenie

Druh├Ż knokaut ve─Źera priniesol po┬áMurcinovi ─Ćal┼í├ş obor Michal Mo┼ípan. B├Żval├Ż ├║─Źastn├şk reality ┼íou Farma poslal fitness tr├ęnera Bra┼ła Martanovi─Źa u┼ż po p├ír sekund├ích prv├Żkr├ít k zemi uk├í┼żkovou kombin├íciou ├║derov. Ke─Ć sa postavil, Mo┼ípan ho zasypal ─Ćal┼í├şmi na sp├ínok, no osudnou sa stala rana priamo na bradu, ktor├í Martanovi─Źa vypla a nevedel sa po nej u┼ż s├ím postavi┼ą.



Mo┼ípan prekonal p├┤vodn├Ż rekord┬áMurcina, ke─Ć┼że z├ípas ukon─Źil do min├║ty (trval len 55 sek├║nd). Z jeho v├Żkonu neboli unesen├ş len koment├ítori duelu Samuel┬áÔÇ×Pir├ítÔÇť Kri┼ítofi─Ź a Robo Kme┼ąo, ale pod─ża ov├ícii aj cel├í ┼íportov├í hala.┬á









Do ringu hne─Ć na to nabehol ┼íampi├│n organiz├ície DFN Radek ÔÇ×RuchyÔÇť Rou┼íal zn├ímy aj z Oktagonu a boxer ─Źi komik Adam ÔÇ×BerginoÔÇť Berger. Prv├Ż menovan├Ż bol obrovsk├Żm favoritom u bookmakerov a status sk├║senej┼íieho a tvrd┼íieho bojovn├şka v ringu jasne potvrdil.





S├şce┬ás n├şm Bergino zo za─Źiatku skvele dr┼żal tempo a rozdal nieko─żko dobr├Żch r├ín, ─îech na konci kola bez milosti zatla─Źil a spustil sp┼Ľ┼íku nepr├şjemn├Żch ├║derov, ktor├ę zanech├ívali na tv├íri Slov├íka vidite─żn├ę stopy.┬áDostal ho do probl├ęmov, no┬áBerger si po gongu z├şskal obdiv fan├║┼íikov za to, ┼że dok├ízal v┼íetky Rou┼íalove ÔÇ×bombyÔÇť ust├í┼ą.



Z├ípas bohu┼żia─ż skon─Źil pred─Źasne hne─Ć v druhom kole, nako─żko si Bergino zranil┬álake┼ą a nemohol pokra─Źova┼ą. S Rou┼íalom si tak aspo┼ł symbolicky dal priamo v┬áringu pivo. ─îech bol n├ísledne vyhl├ísen├Ż za v├ş┼ąaza z├ípasu, pri─Źom na─Źrtol, ┼żeby sa r├íd┬áuk├ízal na turnaji FNC aj v bud├║cnosti.┬á





Najv├Ą─Ź┼íia nuda, hne─Ć na to z├ípas ve─Źera

Po vyhrotenom staredowne raperov Paliho ÔÇ×HarihoÔÇť┬áVa┼íka a Josefa┬áÔÇ×DynamicaÔÇť Adama na piatkovom v├í┼żen├ş div├íci ─Źakali besn├Ż za─Źiatok a mo┼żno aj r├Żchly koniec v prvom kole. Napokon v┼íak boli svedkami ├║pln├ęho opaku. Napriek tomu, ┼że Va┼íko je z├írove┼ł p├Ą┼ąn├ísobn├Ż ┼íampi├│n v kickboxe, ┼ílo o najnudnej┼í├ş z├ípas na celej karte.



Obaja boxeri boli prekvapivo a┼ż pr├şli┼í opatrn├ş, dr┼żali si bezpe─Źn├║ vzdialenos┼ą a nep├║┼í┼ąali sa do ┼żiadnych prestreliek. Aj v tomto pr├şpade div├íci videli pred─Źasn├Ż koniec, av┼íak nechcen├Ż. Va┼íko s├║perovi v rohu ringu prekvapivo adresoval┬ánepovolen├Ż ├║der, konkr├ętne lake┼ą do z├ítylku, na ─Źo mu na opl├ítku Adam vrazil ranu a v ringu sa zrazu strhla ┼íarv├ítka, ke─Ć┼że do┼ł vst├║pil t├şm oboch z├ípasn├şkov a chceli si to tie┼ż vyrie┼íi┼ą ru─Źne stru─Źne. Situ├ícia sa napokon upokojila a ÔÇ×HariÔÇť bol diskvalifikovan├Ż.┬á

O jednozna─Źn├Ż z├ípas ve─Źera sa nesk├┤r postaral Denis Farka┼í s Denisom Gond┼żalom. T├şto dvaja z├ípasn├şci sa najsk├┤r pobili pod MMA pravidlami koncom minul├ęho roka, pri─Źom vyhral Gond┼żala na submisiu. Dohodli sa na odvete v boxe, pri─Źom pod─ża o─Źak├ívan├ş nakoniec v postoji dominoval borec z SFG.



Neust├íle ostr├ę v├Żmeny zdv├şhali div├íkov zo seda─Źiek, v tre┼ąom kole v┼íak u┼ż vidite─żne Gond┼żala str├ícal dych a ┼ąahal za krat┼í├ş koniec. Aj tak st├íle hrozil nebezpe─Źn├Żmi ├║dermi. Farka┼í presved─Źil v┼íetk├Żch bodov├Żch rozhodcov a vyhral jednomyse─żne na body. V poz├ípasovom rozhovore e┼íte vyzval Gond┼żalu na jeden MMA z├ípas, aby pod─ża jeho slov zav┼Ľ┼íili tril├│giu a ukon─Źili nadobro vz├íjomn├Ż spor.





Trnavsk├ę ÔÇ×prekliatieÔÇť pokra─Źuje

Hne─Ć na to bola na programe ─Ćal┼íia o─Źak├ívan├í odveta dvoch popul├írnych MMA z├ípasn├şkov, dobre zn├ímych z Oktagonu, Mareka Bartla a Karola Ry┼íav├ęho. Pr├íve v klietke si prv├Żkr├ít zmerali sily pred dvoma rokmi a ├║spe┼ínej┼í├ş bol Ry┼íav├Ż, zv├ş┼ąazil po troch kol├ích na body. Odvetu v boxe sme mali vidie┼ą u┼ż na tre┼ąom turnaji Fight Night Challenge, Ry┼íav├Ż v┼íak utrpel ┼ąa┼żk├║ zlomeninu s├ínky v dueli s Vladom Leng├ílom.

Pok├Żm sa zotavoval, Bartl s├║peril v ringu s b├Żval├Żm t├şmov├Żm kolegom Robom Puka─Źom, no prehral na body.┬áKe─Ć┼że Bartl aj Ry┼íav├Ż mali len pred mesiacom z├ípasy v Bratislave, dohodli sa na otvorenej v├íhe bez limitov, ─Źo v de┼ł v├í┼żenia sp├┤sobilo, ┼że prv├Ż menovan├Ż mal o┬ávy┼íe┬ádesa┼ą kilogramov viac a vyzeral u┼ż na poh─żad mohutnej┼íie.┬á┬á

I ke─Ć Ry┼íav├Ż ve─żmi chcel prelomi┼ą kliatbu, ktor├║ mu vraj trnavsk├í hala priniesla (pr├íve tam prehral spom├şnan├Ż z├ípas s Leng├ílom), Bartl bol tvrd┼í├ş, razantnej┼í├ş, a na svoju v├íhu, a┼ż prekvapivo bleskovo r├Żchly. Trafil viac signifikantn├Żch ├║derov v─Ćaka ─Źomu zasl├║┼żene vyhral. Obaja v ka┼żdom pr├şpade┬ápredviedli par├ídny z├ípas a uk├ízali kr├ísny technick├Ż box.





Zdroj: Fight Night Challenge

Momo verzus Hossa

Nabit├Ż ve─Źer sa ch├Żlil ku koncu.┬áPred hlavn├Żm z├ípasom medzi raperom Patrikom┬áÔÇ×RytmusomÔÇť Vrbovsk├Żm a Petrom┬áÔÇ×MonsteromÔÇť Kn├ş┼żem div├íkov e┼íte nabudili ostrie─żan├ş veter├íni t├Żch najprest├ş┼żnej┼í├şch svetov├Żch organiz├ícii. Bol to b├Żval├Ż ┼íampi├│n Bellatoru aj premo┼żite─ż Karlosa V├ęmolu, Attila V├ęgh, a b├Żval├Ż z├ípasn├şk UFC, sk├║sen├Ż Ameri─Źan Erik Spicely.┬á

Pod─ża o─Źak├ívan├ş si prec├şzne uchmatol v├Żhru pre seba slovensk├Ż z├ípasn├şk, Spicelyho v┼íak nedok├ízal ukon─Źi┼ą pred limitom. Relat├şvne opatrne a takticky ho v┼íak behom troch k├┤l ÔÇ×prebodovalÔÇť a po z├ípase pozdravoval svojho dlhoro─Źn├ęho rivala Karlosa V├ęmolu, s ktor├Żm by sa mal znova pobi┼ą koncom tohto roka.┬á

Potom pri┼íiel do klietky spolumajite─ż Fight Night Challenge Eduard Gerek, aby ozn├ímil hlavn├Ż z├ípas ─Ćal┼íieho, v porad├ş piateho turnaja. Uskuto─Źn├ş sa v Bratislave 2. decembra. O v├Żhru sa v ┼łom pobije drsn├Ż bratislavsk├Ż raper Momo s┬áhokejistom Marcelom Hossom. Div├íci mohli vidie┼ą u┼ż aj prv├Ż staredown.





Nemilosrdná demolácia

N├ísledne u┼ż pri┼ílo to, na ─Źo ─Źakali tis├şcky div├íkov na Slovensku a v ─îesku. Po─Źas n├ístupovky Killing in the Name od┬áRage Against the Machine nabehla sebavedomo do ringu ─Źesk├í MMA legenda Petr┬áKn├ş┼że.



Napriek tomu, ┼że pre Monstera to bola boxersk├í premi├ęra, od┼ítartoval hne─Ć, ako zaznel gong, ─Źist├║ demol├íciu s├║pera. Od prv├Żch sek├║nd vytvoril na Rytmusa obrovsk├Ż tlak, ktor├Ż rapera zjavne prekvapil a nevedel na to┬ápatri─Źne reagova┼ą.









V tomto ┼ít├Żle sa niesol z├ípas a┼ż do tretieho kola. Monster bol skvele kondi─Źne pripraven├Ż a raperovi nedal ani na chv├ş─żu vyd├Żchnu┼ą. ┼áiel st├íle vpred ako rozbehnut├Ż vlak a rozd├íval ├║dery z ka┼żdej strany. S├şce pred z├ípasom vravel, ┼że to bude len priate─żsk├Ż box, nakoniec s├║perovi v├┤bec ni─Ź nedaroval.



Vrbovsk├Ż si pre┼íiel peklom, av┼íak zniesol aj tie najtvrd┼íie ├║dery Monstera a dobojoval z├ípas do ├║pln├ęho konca so c┼ąou, za ─Źo si nepochybne zasl├║┼żi obrovsk├Ż re┼ípekt a uznanie.┬áMonster s├ím priznal v poz├ípasovom rozhovore, ┼że nech├ípal, ako to Rytmus vydr┼żal. ÔÇ×M├í asi┬ábet├│nov├║ hlavu, ako ja,ÔÇť smial sa ─îech. Raper n├ísledne uznal, ┼że podobn├Ż tlak e┼íte nikdy neza┼żil, no je v─Ća─Źn├Ż za sk├║senos┼ą.┬á┬á