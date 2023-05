Uvidíme prekvapenie roka? Odveta Vémolu s Kinclom divákov zdvihne zo stoličiek, je prísľubom nezabudnuteľného divadla

Aký bude turnaj Oktagon 43 v pražskej O2 Aréne? Pozri sa na naše redakčné predikcie.

Zažije Patrik Kincl „letecký deň“ a podľahne opäť nemilosrdnému „Terminátorovi“ alebo šokuje celú O2 Arénu a divákov za obrazovkami tvrdým knokautom podobne, ako to urobil v roku 2019 Attila Végh? Jeden z najočakávanejších duelov tohto roka uvidíme v sobotu 20. mája v Prahe.



Turnaj Oktagon 43 toho však prinesie oveľa viac. Tešiť sa totiž môžeš aj na štvrťfinálové zápasy pyramídy Tipsport GameChanger. Do boja sa vrátia David Kozma, Alex Lohoré, Robo Pukač, Miroslav Brož či Mateusz Legierski.



Na všetky zápasy sme sa pozreli o niečo bližšie a prinášame ti naše redakčné predikcie, ako by podľa nás jednotlivé bitky mohli dopadnúť. Poď sa s nami pozrieť, čo všetko nás čaká, a ak chceš podobného obsahu ešte viac, pridaj sa do klubu Refresher +.

Základné informácie o turnaji Oktagon 43

Kedy: sobota 20. mája

Kde: Praha, O2 Aréna, live na

Hlavné hviezdy turnaja: Karlos Vémola, Patrik Kincl, David Kozma, Alex Lohoré a ďalší sobota 20. májaPraha, O2 Aréna, live na Oktagon.tv Karlos Vémola, Patrik Kincl, David Kozma, Alex Lohoré a ďalší

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa OKTAGON MMA (@oktagonmma)

Matej Daněk vs. Endrit Brajshori

Turnaj Oktagon 43 ponúkne aj zápas dvoch bojovníkov, pre ktorých pôjde o prvú príležitosť zažiariť na takejto veľkej akcii. Mladý valašský zápasník Matej Daněk má za sebou víťazstvo v projekte IAF Streetfigter a úspešný profi MMA zápas, v ktorom vyhral pred limitom. Teraz chce na svoj skalp nadviazať ďalším víťazstvom.



Sily si zmeria s Endritom Brajshorim, ktorý sa zúčastnil na nemeckej televíznej šou Oktagon Challenge. Ani jeden z bojovníkov nikdy nestál pred takým veľkým publikom, aký na nich v O2 aréne bude čakať. Okrem svojho súpera tak budú obaja zrejme čeliť aj tlaku predviesť sa v čo najlepšom svetle.



Pôjde pre nich aj o skúšku psychickej odolnosti. Miernym favoritom by napriek tomu mal byť húževnatý zástupca pražského Monster Gymu, ktorý by mal ťažiť primárne zo svojich zručností z brazílskeho džiu-džicu (BJJ) a grapplingu.

Tip na víťaza: Daněk

Ahmed Vila vs. Kim Thinghaugen

V prípade Ahmeda Vilu sa šepkalo o zápase s Ronym Paradeiserom a na jednej z tlačových konferencií zápasník z Bosny spomenul, že by si rád zmeral sily rovno aj so šampiónom Losenem Keitom, nakoniec dostal od Oktagonu Nóra Kimba Thinghaugena, ktorý štyri roky nestál v klietke a nefiguruje v rebríčku žiadnej organizácie.



Hoci má Nór na konte o tri zápasy viac, Vila je jasným favoritom zápasu. Napriek tomu, že na poslednom turnaji v Bratislave Nemec Niko Samsonidse proti Romanovi Paulusovi ukázal, že ani dvojročná pauza nemusí byť hendikepom, štyri roky sú predsa len niečo iné.



Je však pravdou, že Vila ani napriek výhram na body nad Jaroslavom Pokorným a Jakubom Dohnalom neukázal až taký dominantný výkon, ako by sa čakalo, a nedokázal ani jedného ukončiť pred limitom. A hoci sú jeho špecialitou submisie, boj na zemi by sa s Thinghaugenom nemusel skončiť dobre, keďže aj on sa na zemi cíti ako doma a vie, ako chytiť nepríjemnú páku. Bez ohľadu na to favorizujeme práve Vilu, ktorý by mal byť pripravenejší a v lepšej forme.

Tip na víťaza: Vila







Daniel Toledo vs. Marc Dousis

Nemeckého strikera Marca Dousisa čaká debut v Oktagone. Za sebou už má ale slušné resumé. V jednej z nemeckých organizácií sa stal šampiónom poloťažkej váhy a niekoľko zápasov odbojoval v najväčšej poľskej organizácii KSW, kde oslávil aj výhru.



V klietke ho teraz preverí obávaný španielsky býk menom Daniel Toledo. Ten sa v klietke s nikým nemazná a už od prvých chvíľ má vo zvyku ísť po ukončení. Výsledkom tak často býva tvrdé KO, ktoré buď dá, alebo sám dostane.



Majstrom na ukončovanie zápasov je však aj Nemec Dousis, ktorý všetkých svojich 8 výhier rozhodol pred limitom. Na konte má 5 KO/TKO, 3 submisie a chuť toto skóre vylepšiť. Žiadny jeho zápas, či už víťazný alebo prehraný, zatiaľ neskončil na body, preto je duel s južanským matadorom prísľubom tvrdého divadla.



Španiel má na svojej strane jasne väčšie skúsenosti, ktoré by v boji mohol uplatniť. Príliš veľké taktizovanie od neho v boji ale neočakávame. Skôr dôjde na nekompromisnú vojnu, pri ktorej jeden z bojovníkov padne. Aj keď sú šance vyrovnané, mierne favorizujeme Daniela Tolada, ktorý už v minulosti čelil aj väčším výzvam a ťažiť môže aj zo svojej výškovej prevahy. Duel takto divokých borcov však môže dopadnúť naozaj akokoľvek.



Tip na víťaza: Toledo





Zdroj: OKTAGON MMA

Ion Surdu vs. Amiran Gogoladze

Moldavský Dracula verzus gruzínsky Sniper. Tu budú lietať ohňostroje a petardy. Surdu dostal po prehre s Bojanom Veličkovičom druhú šancu zaslúžene. So Srbom totiž dokázal spraviť jeden z najlepších zápasov marcového turnaja. Už počas prvých troch minút ukázal, aký je nebezpečný. Bolo fascinujúce sledovať, ako takému skúsenému súperovi dokázal kontrovať a ohroziť ho.



Tentoraz sa postaví o tri roky mladšiemu Amiranovi Gogoladzemu, ktorý má takmer identické zápasové skóre. Svoj posledný zápas absolvoval v Dana White’s Contender Series, a i keď prehral v prvom kole, už len to, že dostal túto príležitosť, svedčí o jeho kvalitách. Surdu má na druhej strane cenné skúsenosti z KSW. I keď je Gogoladzeho prezývka Sniper a vie mieriť, Surdu má na konte viacej knokautov.