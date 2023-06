Za 9-eurový nákup som zaplatila 4 €. Takto funguje aplikácia Munch, ktorá zachraňuje jedlo pred vyhodením

Cez aplikáciu Munch si môžeš zakúpiť kvalitné potraviny pred koncom spotreby aj za 70-percentné zľavy.

Priemerný obyvateľ Slovenska vyhodí približne 100 kíl potravín ročne. Najväčší „plytvači“ sú ľudia, ktorí žijú sami. Na vine je najmä zlé plánovanie, pre ktoré nevieme odhadnúť, koľko sme toho schopní zjesť, nevhodné skladovanie, ale aj nesprávne rozlišovanie dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti.

Vinníkmi sú, samozrejme, aj veľké potravinové reťazce, ktoré pravidelne vyhadzujú tony stále veľmi dobrých a kvalitných potravín. Potravinový odpad vytvára uhlíkovú stopu, ktorá predstavuje až 3,5 miliardy ton oxidu uhličitého – asi 8 percent celkovej svetovej produkcie skleníkových plynov.

Jedna osoba ročne vyhodí aj sto kíl potravín. Zdroj: Pexels.com

Proti plytvaniu potravinami chce pomáhať aj aplikácia Munch, ktorú v Maďarsku a Česku poznajú už niekoľko rokov, no na Slovensku ide o novinku. Nájdeš tam pekárne, reštaurácie, cukrárne, hotely aj obchody, ktoré predávajú stále kvalitné nepredané potraviny pred exspiráciou za výraznú zľavu – niekedy až 70 percent. V tomto článku ti opíšeme, ako táto služba funguje.

Pre viac podobného obsahu nezabudni sledovať tému Gastropriemysel a Gastro Bratislava. Ak chceš mať prístup ku všetkým článkom, nezabudni sa stať členom klubu Refresher+.

Ušetrili vyše 300 000 jedál

Spoločnosť Munch založili Maďarsku v lete 2020 štyria vysokoškolskí študenti. V novembri 2022 sa k maďarskej platforme pripojila aj česká aplikácia Nesnězeno, ktorá funguje na podobnom princípe a vznikla o rok skôr ako Munch.

Vďaka tejto spolupráci spoločnosť za posledného dva a pol roka pomohla ušetriť viac ako 320 000 jedál. Obe aplikácie teraz pomáhajú šetriť potraviny viac ako 2 000 obchodom či reštauráciám.

„Je to výhodné pre obe strany: obchody získajú ďalšie príjmy, zákazníci sa môžu dobre najesť so 40- až 70-percentnou zľavou a spoločne výrazne odľahčíme životné prostredie,“ informuje spoločnosť. Pre mnohé prevádzky to môže byť naozaj výhodné – ak im zostáva každý deň niekoľko produktov, môže to znamenať stratu až 25 000 eur z ušlého zisku ročne.

V októbri 2021 začala spoločnosť Munch organizovať aj charitatívny program, ktorý realizujú spolu s potravinovou bankou. Zákazníci si môžu prostredníctvom aplikácie alebo webovej stránky zakúpiť takzvané produkty MunCharity, ktoré si neskôr tí, ktorí ich potrebujú, osobne vyzdvihnú. Podľa spoločnosti to „predstavuje inovatívny spôsob darovania, vďaka ktorému sa potraviny dostanú k ľuďom v núdzi aj bez dobrovoľníkov“.

Funguje to jednoducho

Munch funguje podobne ako bežná aplikácia na donášku jedla. Zákazníci si v ponuke vyberú balíček s potravinami alebo jedlo, spravia online rezerváciu a po zaplatení kreditnou kartou si môžu balíček vyzdvihnúť osobne v predajni. Jedlo môžeš zjesť priamo v prevádzke, alebo si ho odniesť v obale.