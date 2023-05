Machine Gun Kelly posiela diss na Jacka Harlowa. Raperovi odkazuje, aby vrátil flow naspäť Drakeovi

Na americkej rapovej scéne to po dlhšom čase poriadne iskrí, keď Machine Gun Kelly posiela diss na Jacka Harlowa v skladbe Renegade Freestyle.

Tridsaťtriročný interpret z Texasu reaguje na novinku They Don’t Love It, v ktorej Harlow tvrdí, že je najlepší biely raper od čias Eminema. Toto vyhlásenie vyvolalo rozruch na sociálnych sieťach a zdá sa, že MGK mal k tomu čo povedať.

Dvojminútový freestyle, ktorý MGK vydal cez víkend, prináša vlastné spracovanie beatu zo skladby Renegade od dvojice Jay-Z a Eminem z roku 2001. Raper približne v polovici volá na Harlowa a spomína jeho najnovší album, pričom svojho konkurenta z Kentucky obviňuje z vykrádania Drakeovho flowu.

Mimochodom, Machine Gun Kelly mal s Eminemom pred niekoľkými rokmi veľmi známy spor, počas ktorého padali tvrdé urážky na členov rodiny.

Nižšie nájdeš skladbu spoločne s vizuálom zo záhrady raperovho domu, ktorý nazbieral viac ako 1 milión videní za dva dni.

I see why they call you Jackman.

You jacked man’s whole swag, give Drake his flow back, man.

I eat rappers like Pac Man.

Must I regurgitate and show you who’s in my stomach from the last dance.