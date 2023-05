Speváčka Tina: Nikdy by som nechcela byť slávna ako Justin Bieber. Milujem svoje súkromie a prechádzky v lese

Tina sa na nejaký čas stiahla do úzadia a podľa svojich slov našla vnútorný pokoj. V rozhovore pre Refresher prehovorila o tom, čomu sa zatiaľ venovala, prečo sa rozhodla netajiť svoju diagnózu a aký veľký projekt plánuje zverejniť o 10 rokov.

Speváčka Tina sa na pár rokov stiahla z verejného a čiastočne aj z profesionálneho života. Ako sama hovorí, aj vďaka tomuto obdobiu si dokáže hudobný svet užívať o to viac. Pred pár dňami vyšiel jej nový videoklip k piesni Iné, točí časozberný dokument o svojom živote a v plánoch má aj veľkolepý koncert, ktorý by zmapoval jej 20 rokov na hudobnej scéne.

Speváčka Tina pred pár dňami zverejnila nový videoklip k piesni Iné. Zdroj: Refresher/Jakub Ondejka

Na nejaký čas si sa stiahla z verejného života. Čomu si sa venovala počas tohto obdobia?

Vytvorili sa mi v živote podmienky, keď som si to mohla dovoliť. Uvedomujem si, že nie každý si môže dovoliť stiahnuť sa do ticha na vrchole svojej kariéry. Bola som vydatá za alfasamca, s ktorým sme si to nastavili tak, že kormidlo preberie on a ja som sa mohla doma venovať deťom.

V tom čase som navyše otvorila školu, ktorá si počas prvého roka fungovania vyžadovala moju každodennú prítomnosť. Za toto obdobie som veľmi rada. Ak sa človek stiahne do ticha a externé faktory prestanú ovplyvňovať jeho mienku o sebe samom, dokáže hlbšie spoznávať útroby svojho vnútorného sveta.



V čom ťa toto obdobie najzásadnejšie zmenilo?

Dostalo ma to do oveľa väčšieho pokoja, ktorý som dovtedy nemala. Čím lepšie sa človek pozná, zrozumiteľnejšie vníma okolitý svet. Je v tom jednoduchá fyzika.



Ako ťa to ovplyvnilo v hudbe?

Všetko si oveľa viac užívam. Nemyslím tým pozornosť, ale to, že mám oveľa väčšiu radosť z vecí, ktoré môžem robiť. Uvedomila som si, že robiť hudbu je vymoženosť a nie samozrejmosť. Snažila som sa hľadať aj iné cesty, ktorými by som mohla v živote ísť, ale nakoniec ma to stočilo späť k hudbe.

Môj profil sa zmenil na také zvláštne miesto, kam si ľudia chodia po informácie.



Pochopila som, že robiť umenie, či už ako speváčka, herečka, alebo moderátorka, je moja cesta. Som veľmi spoločenský tvor. Rada sa rozprávam s ľuďmi, milujem ľudí a byť medzi nimi. Je to niečo, čo mi je prirodzené a spája sa to s tým, čo robím.



Pred rokmi si verejne prehovorila aj o svojej chorobe sclerosis multiplex. Čo bol pre teba impulz, po ktorom si sa rozhodla, že o tom chceš hovoriť verejne?

Je dosť možné, že do dnešného dňa by som o tom ani neprehovorila. Dôvodom bolo moje presvedčenie, že ľútosť oslabuje. Keď som o tom na začiatku hovorila s blízkymi, spadli do absolútnej ľútosti a mňa to hrozne otravovalo. Pri predstave, že do toho celého vstúpi jedna veľká masa ľudí, ktorí ma pochovajú cez nejakú novinovú titulku, som si povedala, že toto v živote naozaj nepotrebujem.



Stalo sa však to, že môj bývalý manžel Separ o tom prehovoril v jednom rozhovore a ja som sa to dozvedela z médií. Zavolala som mu, že prečo to pustil von. Viem, že to nemyslel zle. Proste prišlo na tú tému a on je typ človeka, ktorý povie veci tak, ako sú.