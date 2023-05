Boxer Viliam Tankó: Hazardovanie dokáže zničiť nielen človeka, ale celé rodiny. Za chudobu sa netreba hanbiť (Rozhovor)

Vyrastal v rozpadnutom dome, napriek tomu to dotiahol až medzi európsku boxerskú špičku.

„Niekedy sme nemali čo jesť celý mesiac, hladovali sme. V škole som nemal ani desiatu. Veľakrát som nemal peniaze na autobus. Často sa mi stalo, že som mal na autobus do školy, ale na cestu naspäť som už nemal, tak som domov utekal s taškou na pleci osem kilometrov,“ vraví jeden z najtalentovanejších slovenských boxerov Viliam Tankó.



Z jeho príbehu mrazí, no je zároveň nesmierne inšpiratívny a silný. Dvadsaťsedemročný bojovník sa poctivou drinou vypracoval až k šampiónskym titulom a medailám, pričom podľa jeho slov zďaleka nekončí. Plánuje to dotiahnuť až na olympiádu a stať sa majstrom sveta.



Už 13. mája ho čaká v Trnave boxerský duel na podujatí Fight Night Challenge 4, kde bude v ringu stáť proti podobne skúsenému Michalovi Takácsovi. Tankó v rozhovore pre Refresher priblížil skúsenosti s rasizmom, zaspomínal si na ťažké detstvo a okrem iného prezradil, aké kariérne zmeny musel v poslednom čase spraviť.



Zdroj: archív Viliama Tankóa

Máš na konte stovky boxerských zápasov, 15 titulov v boxe v rámci Slovenska, v roku 2015 si získal na Európskych hrách v Baku bronzovú medailu, rovnako aj na majstrovstvách Európy do 22 rokov. Okrem toho máš doma ešte jeden bronz. Vraj sa však stále nedokážeš boxom živiť. Ako je to možné?

Je to veľmi ťažká otázka. Možno iní fajteri to majú inak, no niektorí sa prezentujú, že sú za vodou, pričom to tak úplne nie je. To, čo ľudia často vidia na Instagrame, nemusí odrážať realitu.

Nechceš povedať, koho konkrétne máš na mysli?

Nie, to netreba. Stretol som sa jednoducho s tým, že sa niekto prezentoval, ako má krásny bezproblémový život, a potom som sa dozvedel, že sa ten človek až tak dobre nemá. Tu sa dostávame k širšiemu problému, ktorým sú celkovo sociálne siete. Mladí ľudia na nich trávia príliš veľa času, vidia len to pekné, ako sa má každý dobre. Každý zdieľa len krásne, drahé veci, fotky z dovoleniek.



Keď ľudia nemajú to isté, zrazu sa cítia menejcenní, sú frustrovaní alebo to dávajú za vinu rodičom. Pýtajú sa, prečo im nevedia dať to isté, a to nie je správne. Každý, kto má rodičov, ktorí pracujú, by si to mal vážiť, lebo tí rodičia to robia preňho a snažia sa mu v rámci možností dať všetko.





Teba nefrustruje, že sa boxom nedokážeš živiť? Predpokladám, že neboxuješ primárne pre peniaze, ale asi človeka zamrzí, ak do niečoho vloží toľko energie a sily a následne sa mu to patrične nevráti.

Určite to je frustrujúce. Dá sa povedať, že som sa boxom istý čas živil. Bola to vlastne minimálna mzda. Posledné výplaty boli 530 eur, čo je na slovenské pomery veľmi slabé. Popritom som však vždy mal nejaké brigády, snažil som sa privyrobiť si, ako sa dalo. Vždy som to potom „polepil“ všetko dokopy. Čisto z boxu by som sa nevedel uživiť.



Práve preto som musel spraviť isté zmeny v rámci svojej kariéry. Možno bola chyba aj vo mne, že som sa dostatočne nepropagoval a nehľadal som sponzorov. Nikdy som však nebol ten typ človeka, ktorý za niekým chodí a pýta si od neho peniaze. Keď mi niekto bude chcieť pomôcť, vie, kde ma nájde. Budem rád za každú ponuku a každú spoluprácu, musí to byť však niečo, s čím budem stotožnený a bude to prínosom nielen pre mňa, ale aj pre ostatných.



Dostal som napríklad ponuku od stávkovej spoločnosti, no zamietol som to. Povedal som, že ďakujem, ale chcem ľudí motivovať k pozitívnejším veciam, ako je hazard. Myslím si, že hazardovanie dokáže zničiť nielen človeka, ale celé rodiny. Obzvlášť chudobní ľudia ľahšie skĺznu k hazardu a sťažia potom rodinnú situáciu ešte viac.