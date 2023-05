Únik z mesta na dosah. Na štýlových elektrobicykloch sme sa vybrali na potulky do rakúsko-slovenského pohraničia

Slovensko-rakúske pohraničie ponúka pre cyklistov rozmanitú prírodu, prechod cez dva mosty, aj historické odbočky.

Zime sme dali oficiálne zbohom a po expresnej jari nás už čoskoro čaká extrémne horúce leto. Mnohých z nás to začne lákať do lona prírody na pešiu alebo cyklo-turistiku, ktorá nám toho za krátky čas dovoľuje navštíviť ešte viac. Zo sedla bicykla môžeme objavovať netradičné zákutia a prepojenia nielen v neznámej ale i domnelo známej krajine.

Túto tézu sme si na vlastnej koži a požičaných elektrobicykloch prišli overiť na cyklotrasu popri rieke Morava do kedysi neprístupného rakúsko-slovenského pohraničia. Zatiaľ čo tu počas komunizmu našinci túžiaci po slobode končili s guľkou v hlave, na dne Dunaja či v rukách vojakov, dnes sa to tu hemží stredným manažmentom v LYCRO súpravách na bicykloch za tisícky eur. Nechýbajú ani rodinky užívajúce si nevšednú prírodnú kulisu popretkávanú vojenskými bunkrami.

V okolí hradu Devín to počas slnečných dní pulzuje aktívnym životom. Z priľahlého obrovského parkoviska sa vydávame do požičovne elektrobicyklov THe-bikesdevin, ktorá sa nachádza hneď vedľa na Slovianskej ulici. Vo vydláždenej predzáhradke s bambusovým plotíkom nás privíta majiteľ Tomáš. Bez zbytočných okolkov nám podá prilby a zámky a predstaví 4 retro pôsobiace no moderné masívne mašiny Lil' Buddy od značky Ruff Cycles.

Rezervovali sme si ich cez internetový formulár. Okrem nich si tu môžeš požičať aj retro cruiser The Ruffian či štandardnejšie elektrické bicykle značky Rock Machine. Cenová ponuka sa mení v priebehu sezóny. Väčšie skupiny ušetria.

Po krátkej prednáške o bezpečnosti jazdy a ovládaní mohutných strojov za 3 000 eur si vyskúšame brzdy a funkcie ovládacieho panelu. Z ECO módu prepíname cez TOUR a SPORT až na TURBO. Hrubočizné a relatívne malé kolesá našich „tátošov“ vzbudzujú odpor vozovky a elektrický pohon je preto takmer nevyhnutný. Vyrážame.

Spomienky na praveké more

Technicky hodnú chvíľu neopúšťame Bratislavu, hoci zriedkavá zástavba a bujnejúca príroda naznačuje opak. Prvou zastávkou po odbočke z cyklotrasy je piesočnatý kopec- Sandberg. Náš cyklistický sprievodca Matúš najprv zastavuje pod skalou, ktorá sa nám týči nad hlavami. V duchu tajne dúfame, že na ňu nebudeme musieť vyštverať. Mýlime sa.

Amatérsky archeologický výskum na Sandbergu Zdroj: Refresher/Eduard Starkbauer

Na vrchol však dobicyklujeme celkom bez námahy. Matúš spomenie, že za ľahkosťou zdolania prudkého výstupu sa ukrýva elektrický pohon. Nemôžeme nesúhlasiť. Na mieste s výhľadom na protiľahlé Rakúsko zaparkujeme naše Fat Biky a započúvame sa do prednášky.

Dlhoveký devínskonovomešťan Matúš pútavo vysvetľuje, že geologická výnimočnosť lokality vyplýva z toho, že tu raz ležalo more a neskôr aj prales plný opíc. Na žraločie zuby, ktoré tu pred oplotením náleziska zbierali na desiatky miestne detiská nenarazíme.

Preskúmame aspoň balvany, v ktorých objavujeme zreteľné odtlačky mušlí a slimákov. Obohatení novými znalosťami sa púšťame dolu kopcom. Počas zjazdu cez štvrť rodinných domov sme už s mini-choppermi spriaznení natoľko, že ich necháme dosiahnuť rýchlosť 40 km/h.

Na Kamzík či na Západ?

Po krátkej úvahe sa rozhodneme nepokračovať hlbšie do Bratislavského kraja. Devínsku kobylu aj vzdialenejšie cyklotrasy v Malých Karpatoch nechávame za chrbtom. Vydávame sa na cyklomost Slobody, ktorý vtipná Slovač prezýva most Chucka Norrisa.

Kým za jazdy obdivujeme majestátnosť rozlievajúcej sa Moravy a rozpätia krídel bocianov, nám mobilný operátor oznamuje, že sme v Rakúsku. Cyklotrasu čochvíľa obklopia šíre polia a nás začne bičovať nepríjemný nárazový vietor. Snažiac sa vložiť väčšiu silu do pedálovania si zrazu spomenieme, že stačí prepnúť mód na bicykli na TURBO. Námaha sa v momente mení v úvahu, či si elektro-bicykel zaobstaráme aj na doma.

O chvíľu sa už ocitáme pred zámkom Schloss Hof, okolo ktorého rozsiahleho areálu sa zo zvedavosti prevetráme. Okrem závetria a výhľadu na bratislavský Volkswagen, sme v jeho okolí našli aj plaché sysle vykúkajúce z nôr. Ak chceš na zámku vyhotoviť spomienkovú fotografiu milého hlodavca, odporúčame ti nácvik zakrádania sa alebo aspoň nadštandardne kvalitný zoom.

Cestou sa ešte stihneme porozprávať s početnými oslami a koňmi. Nepokračujeme do Hainburgu ani hlbšie do Rakúska. Držíme sa pohraničných polí. Cyklotrasa zrazu splynie s málo frekventovanou rakúskou okreskou.