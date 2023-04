Influencerka Ráchel opäť v slzách: Opísala stretnutie s Tomy Kottym vo svojom byte. Sťahuje sa do bezpečia

Počas posledného stretnutia so svojím bývalým, ktorý ju týral, vraj zažila taký šok, že začala nekontrolovateľne vrieskať.

Ráchel Karnižová, známa z Instagramu pod pseudonymom Rachellkka, minulý týždeň prehovorila o domácom násilí, ktoré zažila na vlastnej koži. Na sociálnej sieti podrobne opísala, ako ju jej expartner a známy slovenský moderátor a muzikant Tomy Kotty (civilným menom Tomáš Drahoš) fyzicky aj verbálne týral.

Influencerka, ktorá sa v minulosti objavila aj v súťaži krásy Miss Universe, sa vo štvrtok 20. apríla opäť vyjadrila k svojej traume z domáceho násilia a opísala aj posledné stretnutie s jej bývalým priateľom Tomášom Drahošom. Počas tohto stretnutia vraj zažila taký šok, že začala nekontrolovateľne vrieskať.

Pri spomínaní na to sa Ráchel na Instagrame až rozplakala, pričom dodala, že plače prvýkrát po tom, čo otvorene prehovorila o kauze na sociálnej sieti. Uviedla aj to, že sa sťahuje do bezpečnejšieho bytu.

Tak som vrieskala, že mi ešte polhodinu zvonilo v ušiach, prezrádza Ráchel

„Odchádzam teraz do nového bytu, kvôli tomu, že je to v bezpečnej budove, je tam kamerový systém a nedostane sa tam nikto, kto tam nebýva. V tejto budove som kontrolu nemala, necítila som sa tu bezpečne a práve preto odchádzam,“ uviedla na sociálnej sieti.

„Viem, že by som tu už nemohla ostať, pretože vždy, keď som sa vracala domov, som sa cítila hrozne a mala som strašný strach. Vtedy, ako zdemoloval byt, tak v sobotu večer som bola u kamarátky, vracala som sa domov, tak som volala s kamoškou, ak by tam náhodou bol,“ vysvetľuje na Instagrame.



„Otvorila som dvere, bolo tam zasvietené a zrazu sa ozval jeho hlas a ja som začala totálne vrieskať. Tak som vrieskala, že mi ešte polhodinu zvonilo v ušiach. On mi povedal iba to, že mi priniesol kľúče, a tak aj bolo. Teraz vždy keď idem domov, tak mám strach, že sa bude toto diať, a vždy sa bojím otvoriť dvere. Toto je ten najhorší pocit na svete,“ dodala influencerka so slzami v očiach.

Prípad je už v rukách polície

Na prípad domáceho násilia odvtedy stihol reagovať aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý prisľúbil, že prípad nezostane zo strany orgánov činných v trestnom konaní nepovšimnutý a bude dôkladne objasnený. Polícia však medzičasom začala trestné stíhanie len v jednom prípade napadnutia.

Ráchel sa totižto ani po jednom z napadnutí neodhodlala podať na svojho expriateľa trestné oznámenie. Po prvej bitke za ňu na Kottyho podal trestné oznámenie niekto iný, naposledy však nikto neupozornil príslušné autority.

Policajný prezident Štefan Hamran pre Nový Čas uviedol, že po druhom, medializovanom napadnutí neprišla Ráchel ani nikto z jej blízkych nahlásiť trestný čin na príslušnom policajnom oddelení. Polícia tak má zviazané ruky a s vyšetrovaním nemôže ani začať.

„Dozvedeli sme sa to zo sociálnych sietí, že došlo k nejakému ďalšiemu násilnému aktu. Poškodená odišla na dovolenku k moru. Keď sa vrátila, naša kriminálka ju kontaktovala, lebo potrebovala informácie k tomu skutku. Povedala, že na dovolenke si to v podstate rozmyslela a ona mu odpustila,“ priblížil Hamran pre Nový Čas a dodal, že v prvej veci vedú viacero trestných konaní. V jednom z nich už dokonca vzniesli voči Tomy Kottymu obvinenie.