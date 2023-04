VIDEO: Strážcovia galaxie sa lúčia v posledných traileroch. Zahynie Star-Lord a jeho tím pri záchrane vesmíru?

Guardians of the Galaxy 3 príde do kín už o 2 týždne a podľa posledných trailerov to bude veľmi emotívne.

Komiksovka Strážcovia galaxie 3 od Marvelu dorazí do kín už o dva týždne 4. mája 2023. Keďže sa blíži dátum premiéry, štúdiá Marvel a Disney vydávajú jeden trailer a televízny spot za druhým, takže sa môžeš pozrieť na videá plné nových záberov z očakávaného filmu. Odporúčané Kaskadér Keanu Reevesa: Na bolesť z pádu zo schodov sa nedá pripraviť. Keanu je ešte milší človek, ako si myslíte (Rozhovor) Tematicky sú jednotné, keď vysielajú jasnú správu: v kine si asi diváci poplačú a niekto zo Strážcov to zrejme neprežije. Posledná časť zo série bude určite emotívna, no je možné, že Strážcovia galaxie sa vrátia, aj keď v úplne inom zložení tímu. V tretej časti budú bojovať proti novému záporákovi menom High Revolutionary, pričom im pomôže aj nový hrdina Adam Warlock. V snímke tvorcovia preskúmali aj minulosť Rocketa. O scenár a réžiu sa postaral James Gunn, ktorý vytvoril celú trilógiu.