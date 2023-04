Známy slovenský DJ sa dnes stal obeťou krádeže za bieleho dňa. Zmizlo mu množstvo hudby, zlodeja žiada, aby sa zľutoval

Ku krádeži došlo na parkovisku na Seberíniho ulici v Bratislave.

Známy slovenský DJ EKG oznámil, že mu niekto vykradol auto za bieleho dňa. Na Instagrame uviedol, že situáciu už rieši s políciou, no je otázne, či stihne 4-dňovú plavbu loďou, na ktorej má vystúpiť.

Podľa jeho slov mu zmizol nový Macbook, USB kľúče, všetky doklady vrátane občianskeho preukazu a platobné karty. Neznámemu páchateľovi odkazuje, aby mu vrátil aspoň notebook a USB kľúče, na ktorých mal svoju hudbu. Ku krádeži došlo na parkovisku na Seberíniho ulici v Bratislave.

Z auta mu zmizlo kompletne všetko

„Na tejto ulici mi za bieleho dňa vykradli auto. Išiel som nahrávať rádio šou. Samozrejme, je to moja chyba, že som si veci nechal v aute narýchlo. Kompletka všetko. Mal som notebook, mal som USB a doklady, takže nemôžem ani odletieť. Kamerový systém teraz riešim. Vraj to videli. Som z toho teraz na nervy,“ povedal DJ na sociálnej sieti a na záver dodal, aby si ľudia dávali pozor na svoje osobné veci.

Je teda otázne, či vystúpi na 4-dňovej plavbe, ktorá je naplánovaná od štvrtka (6. apríla) z Ríma cez Janov a Marseille až do Barcelony. Na akcii mal vystúpiť spoločne s DJ-mi Denesom Tothom, Manidom a Tyskerom v rámci sunset party pod holým nebom na otvorenom mori na jednej z najväčšich lodí na svete Costa Toscana.

Podľa jeho slov sa pre chýbajúce doklady na loď nestihne dostať, no ak by sa čokoľvek zmenilo, fanúšikom to oznámi prostredníctvom Instagramu.