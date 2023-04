Air je krásnou aj vtipnou poctou tým, na ktorých sa takmer zabudlo. Ben Affleck znova ukázal, že je špičkový režisér (Recenzia)

Videli sme najnovšiu drámu Bena Afflecka o vzniku obľúbených basketbalových tenisiek Air Jordan.

Keď Matt Damon a Ben Affleck napísali scenár k filmu Gusa Van Santa Good Will Hunting (1997), bolo jasné, že to nebude ich posledné dielo. Títo dvaja ambiciózni filmári, ktorí sú aj blízki priatelia, vtedy odštartovali spoluprácu trvajúcu niekoľko dekád.



Pred dvoma rokmi napísali skvelú historickú drámu The Last Duel, v ktorej si tiež zahrali. Tentoraz sa vrátili do roku 1984, keď prebiehal konkurenčný boj medzi značkami Nike, Adidas a Converse, aby preniesli na plátno jeden z najsilnejších a najinšpiratívnejších príbehov v dejinách športu.





Zdroj: Continental Film

Mená, ktoré by sme si mali pamätať

Damon s Affleckom vo filme Air približujú vznik známych tenisiek, ktoré spôsobili absolútnu revolúciu na trhu a zmenili pravidlá hry pre všetkých. Ide o sympatickú, milú a aj vtipnú poctu tým, na ktorých sa už zabudlo. Ich mená by sme si však mali pamätať rovnako, ako meno toho, ktorému spomínané tenisky tak vehementne chceli obuť, teda Michaelovi Jordanovi.

Ten v roku 1984 začínal svoju športovú kariéru a mohol si vyberať, s kým podpíše megalomanskú zmluvu o spolupráci. Vyberal si spolu s prefíkanými, no veľmi inteligentnými rodičmi. Uvedomovali si, že ich syn je vo svojej profesii výnimočný a poctivo s ním chodili na každú veľkú schôdzku s ambicióznymi manažérmi a ich vedúcimi snažiacimi sa dodať na stôl tú najlepšiu ponuku.



Medzi nich patrili aj Phil Knight (Ben Affleck), Sonny Vaccaro (Matt Damon), Rob Strasser (Jason Bateman) a Howard White (Chris Tucker) z Nike. Značka bola v tej dobe síce obľúbená medzi bežcami, no basketbalovému segmentu tvrdo vládla konkurencia. Na to, aby to štvorica zmenila, musela zariskovať, ako nikdy predtým a staviť všetko na jednu kartu – Jordana.





Práve Vaccaro bol tým, ktorý sa snažil Jordana presvedčiť cez jeho prísnu a tvrdohlavú matku Deloris (stvárnila ju Viola Davis), pričom mu takmer nikto neveril a všetci ho odrádzali s tým, že práve takýto spôsob je neprofesionálny a môže ho to stáť nielen kariéru, ale aj kariéru jeho kolegov.





Zdroj: Continental Film

Air nie je len „konverzačkou“ o peniazoch

Parádna úvodná expozícia zložená z dynamickej montáže ťa okamžite vtiahne priamo do búrlivých osemdesiatych rokov. Následne ťa však trocha schladí nálož nekončiacich dialógov. Keď na scénu vstúpi Ben Affleck, všetko sa znova rozbehne správnym smerom. Napriek tomu, že Affleck je lepším režisérom, než hercom, skvele si vybral postavu, ktorú stvárnil a výborne odhadol aj jej čas v obraze.



Objaví sa preto len vtedy, keď je to nevyhnutné pre posun deja. Všetko necháva najmä na svojich lepších kolegov, Batemana (pamätať si ho môžeš s netflixovského ultratemného Ozarku), no najmä Damona. Ten je jasným ašpirantom minimálne na oscarovú nomináciu spolu s fantastickou Violou Davis. V Air skutočne kraľujú.





Matt Damon a Viola Davis v dráme Air. Zdroj: Continental Film



Affleck, ako režisér navyše nenakrútil iba dvojhodinovú „konverzačku“ o peniazoch a neustálom vyjednávaní, ale v prvom rade o fascinujúcej neoblomnosti, vytrvalosti, kreativite a úprimnosti, ktorá je vždy na nezaplatenie. Do snímky zároveň dostal potrebnú hĺbku, no tiež funkčný odľahčený a príjemný humor.



Je fascinujúce, ako tvorcovia dokázali podať príbeh, ktorého výsledok väčšina verejnosti pozná, tak zábavne a miestami dokonca aj napínavo. Najväčšou výhodou však je, že Air si užije aj človek, ktorý počul o Michaelovi Jordanovi prvýkrát a v živote, nevidel ani jeden basketbalový zápas či nikdy nehodil ani jeden kôš. Snímke Bena Afflecka aj preto udeľujeme osem a pol bodu z desiatich.