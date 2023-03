Čo sa stalo s Johnom Wickom na konci štvrtej časti? Uvidíme vôbec päťku?

Predstavitelia štúdia chcú piatu časť, no tvorcovia filmu majú odlišný plán.

V článku nájdeš veľké spoilery o konci snímky John Wick 4

Na konci John Wick 4 diváci videli, ako trikrát postrelený John Wick klesá k zemi a v ďalšej scéne sa s ním lúčia Bowery King (Laurence Fishburne) a Winston (Ian McShane). Zdá sa, že John Wick skutočne zomrel, no aj tu platí základné filmové pravidlo. Ak si nevidel mŕtve telo, priamu smrť a ukladanie tela do hrobu, predpokladaj, že postava možno prežila. V tomto prípade je to skôr prípad Schrödingerovej mačky, respektíve Schrödingerovho Johna Wicka.

John Wick je v tejto chvíli mŕtvy, a to až dovtedy, kým sa tvorcovia nerozhodnú nakrútiť nový diel. Šéf štúdia Lionsgate v auguste 2020 povedal, že John Wick 4 a 5 budú nakrúcať naraz. V marci 2021 však odložili nakrúcanie a rozhodli sa sústrediť výhradne na štvrtý diel.

Vzhľadom na dĺžku štvorky a enormné množstvo akčných scén je možné, že tieto dva filmy spojili do jedného. Prvá verzia John Wick 4 mala dokonca takmer 4 hodiny, takže je možné, že to boli dva filmy spojené dohromady.

Zdroj: Lionsgate

Predstavitelia štúdia Lionsgate po premiére Johna Wicka 4 povedali, že nie sú pripravení rozlúčiť sa s touto postavou a chcú, aby sa Keanu Reeves v tejto role ešte vrátil. Ako to však vidia režisér Chad Stahelski a Keanu Reeves?

Obaja sú názoru, že John Wick na konci filmu zomrel a s cieľom zabiť túto postavu pristupovali k tvorbe filmu od samotného začiatku. Stahelski však pred niekoľkými dňami povedal, že ak bude štvorka veľmi úspešná (čo už je), možno si s Keanu Reevesom sadnú a prediskutujú možnosť päťky. Producent Basil Iwanyck, ktorý produkoval celú sériu, povedal, že nemajú odpoveď na to, či je John Wick skutočne mŕtvy.

Keanu Reeves sa ešte ukáže ako John Wick v pripravovanom spin-off filme Ballerina, v ktorom bude hrať hlavnú rolu Ana de Armas. Tá stvárni postavu Rooney, ktorá je zabijačkou vo výcviku. Svet zabijakov nám tvorcovia ukážu úplne inými očami a vďaka nej predstavia život a osobnosť Johna Wicka z inej stránky. Snímka Ballerina zatiaľ nemá dátum vydania.

Zdroj: Forum Film

Okrem toho tvorcovia chystajú seriál Continental, ktorý zobrazí začiatky zabijackej organizácie v 70. rokoch. Je tu aj potitulková scéna, v ktorej bola Akira, dcéra Kojiho (Hiroyuki Sanada z Posledného samuraja), ktorého zabil Caine v podaní Donnieho Yena (Yip Man). Dostanú vlastný film? Ťažko povedať, no dejové línie Akiry a Cainea ešte tvorcovia neuzatvorili.

Vznikne teda John Wick 5? Je to možné. Postava je mŕtva len naoko. Ak sa tvorcovia rozhodnú sériu nadobro ukončiť, tak na konci štvorky zomrel. Ak dostanú nápad na ďalšiu časť, Wick prežil. Isté je len to, že divákov čaká pauza, a ak aj nový Wick vznikne, bude to až o niekoľko rokov.