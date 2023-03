Lucia Hlaváčková z Let's Dance: Na pľaci improvizujem častejšie, než si diváci myslia. Pre dlhé šaty som skoro spadla (Rozhovor)

„S kritikou na moje moderovanie často súhlasím, sama som veľmi sebakritická. Pracujem na sebe a ladím to,“ prezrádza moderátorka 8. série populárnej tanečnej šou.

Lucia Hlaváčková je známa predovšetkým z Telerána, kde pôsobila najprv ako moderátorka ranných správ, neskôr aj vo webovej relácii Markíza Backstage a aktuálne markizácku rannú šou spoločne s Matúšom Krnčokom moderuje.

Posledný mesiac ju však diváci môžu vidieť každú nedeľu večer na televíznych obrazovkách v rámci ôsmej série Let's Dance, ktorú moderuje s Viktorom Vinczem. V populárnej tanečnej šou je nováčikom, a preto je pod pozorným drobnohľadom divákov a, pochopiteľne, tak občas čelí aj kritike.

„Každú kritiku beriem na vedomie, som za ňu rada a často súhlasím. Pracujem na sebe a ladím to. Myslím si, že ideálne je byť sám sebou a tým sa automaticky odlišuješ. Ale aj to, byť sám sebou, je niekedy náročná disciplína,“ hovorí Lucia v rozhovore.

Zdroj: Archív Lucie Hlaváčkovej (foto: Peter Frolo)

Na web pravidelne prinášame rozhovory s osobnosťami slovenského šoubiznisu, viac ich nájdeš TU . Prednedávnom sme Luciu vyspovedali aj v rámci ankety o fenoméne nepo-babies označujúcom mladé celebrity, ktorým k sláve dopomohla ich známa rodina. Je totiž vnučkou herca Olda Hlaváčka, dcérou herca a dramaturga Ivo Hlaváčka a sestrou modelky Michaely Hlaváčkovej.

Moderátorské žezlo v šou Let's Dance si prebrala po Martine Zábranskej, ktorá minulý rok čelila kritike preto, že sa jej sem-tam podaril nejaký brept a podľa niektorých bola nevýrazná a tichá. Dávala si si kvôli tomu o to väčší pozor?

Nemám tendenciu porovnávať sa s druhými. Je to pre mňa nová úloha, pred ktorou mám rešpekt, z čoho vyplýva, že si dávam pozor, aby som niečo výrazne nepokazila.

Ako teda zatiaľ hodnotíš svoj moderátorský výkon po prvých troch odvysielaných častiach?

Pýtaš sa človeka, ktorý je veľmi sebakritický. Hľadám správny výraz. Povedala by som, že som v štádiu ladenia sa? Z desiatich nedieľ máme za sebou tri. Nervozita, rešpekt či zodpovednosť sú pocity, ktoré budú v nejakej miere prítomné asi stále, no v treťom kole som sa zatiaľ vnútorne cítila najistejšie. Verím, že tento vnútorný pocit bude rásť z kola na kolo a odrazí sa to aj smerom von.

Dostala si spätnú väzbu?

Každú kritiku beriem na vedomie, som za ňu rada a často súhlasím. Pracujem na sebe a ladím to. Myslím, že viem triezvo aj sama zhodnotiť, čo bolo zle, čo dobre. Samozrejme, vždy sa zhováram s Pepem Majeským (režisér a kreatívny producent, pozn. red.) a Šemou (hlavná dramaturgička, pozn. red.). Ich spätná väzba je pre mňa najdôležitejšia.

Moderátorská dvojica 8. série Let’s Dance Viktor Vincze a Lucia Hlaváčková. Zdroj: TV Markíza

Čo si myslíš, že prinášaš do šou ako moderátorka? Máš nejaký osobitý štýl alebo prístup, ktorým sa snažíš odlíšiť od ostatných moderátorov?

Niečo nové, keďže to robím prvýkrát. Myslím si, že ideálne je byť sám sebou a tým sa automaticky odlišuješ. Ale aj to, byť sám sebou, je niekedy náročná disciplína.

V živých prenosoch si zbehlá aj vďaka moderovaniu v Teleráne. Pociťuješ však pri Let's Dance väčší stres?



No jasné. Každý mi hovoril, veď robíš Teleráno, ale je to pre mňa ako porovnávať hrušky s jablkami.

Prečo?

Aj keď som vysielala prvé Telerána, nevyhla som sa nervozite. Hoci absolvuješ skúšku, každý sa ti snaží dať potrebné informácie, no skúsenosť je neprenosná a mnoho vecí si musíš zažiť, aby si vedel a zistil. V Teleráne vysielam trištvrte roka, takže som sa už zabehla. A podobné pocity mám teraz. Let's Dance je najsledovanejšia televízna šou, pracuje na nej skvelý tím profesionálov, ktorý šliape ako luxusné švajčiarske hodinky a ja som nová súčiastka, ktorá im to nechce pokaziť.

Ako sa vyrovnávaš so stresom? Máš nejaké pomocné barličky, vďaka ktorým to dokážeš lepšie zvládať?

Nikdy neviem, v akej podobe ma prepadne. Raz sa chvejem celá, raz mi trasie iba jednu nohu alebo dostanem kŕče do brucha. Vždy je to také prekvapko. Zatiaľ sa mi osvedčilo zhlboka dýchať. A upokojuje ma aj to, akí sú v Let's Dance všetci okolo mňa skvelí, pohodoví ľudia.

Zdroj: Archív Lucie Hlaváčkovej (foto: Jozef Buhaj)

Niektorí moderátori majú špeciálne rituály. Nechajú sa dvakrát prepudrovať alebo nosia talizmany, aby všetko prebehlo hladko. Máš nejaké svoje tajomstvo aj ty?