Čo dnes robia tanečníci z Let’s Dance? Ňarjaš je vo vedení Tiposu a Gáboríková má státisíce na Instagrame

Na Markíze odštartovala v poradí už 8. séria populárnej tanečnej šou Let’s Dance, v ktorej sa opäť predstavili známe osobnosti slovenského šoubiznisu. Televízia program vysiela od roku 2006 ako slovenskú adaptáciu zahraničnej tanečnej šou Dancing with the Stars.

Každá celebrita má už tradične aj svojho profesionálneho párového tanečníka alebo tanečnicu, s ktorými sa bude počas priebehu celej šou každý týždeň učiť choreografie a následne v závere týždňa bude môcť svoje nové tanečné zručnosti aplikovať na parkete a bojovať o priazeň poroty.

Práve na tanečníkov, ktorí počas posledných rokov účinkovali v Let’s Dance, sme sa zamerali v tomto článku. Oslovili sme tých najvýraznejších, ktorí vďaka šou „vystrelili“ a podarilo sa im presadiť v šoubiznise. Zisťovali sme od nich, ako si spomínajú na svoje pôsobenie v šou, či im pomohol Let’s Dance odštartovať kariéru a čomu sa dnes venujú.

V Refresheri ti pravidelne prinášame retrospektívne články, v ktorých zisťujeme, čo dnes robia niekdajšie hviezdy televíznych relácií. Viac podobných článkov nájdeš pod touto témou . Ak ťa zaujímajú články venované šoubiznisu a chceš podporiť naše úsilie neustále skvalitňovať obsah, pridaj sa do klubu Refresher+ , čím získaš neobmedzený prístup ku všetkým článkom.

Ivana Gáborík

Rodáčka z Nitry bola ešte ako profesionálna tanečnica stabilnou súčasťou Let’s Dance od druhej série v roku 2007 a tancovala po boku hviezd ako Martin Konrád, Filip Tůma, Marek Vašut a Peter Marcin. Po 12 rokoch sa opäť postavila na tanečný parket ako súťažiaca, pričom jej hviezdnym partnerom je tentoraz jej manžel – hokejista Marián Gáborík.

„Na účinkovanie spomínam veľmi rada. Tancovala som v štyroch sériách a vždy to bude môj srdcový televízny projekt. Okrem množstva skvelých ľudí, ktorých som tam spoznala, a nových skúseností, ktoré som nadobudla, som si mohla zlepšovať predovšetkým svoje trénerské zručnosti,“ hovorí Gáboríková, predtým Surovcová, pre Refresher.

Herec Filip Tůma a v tom čase iba 22-ročná Ivana Surovcová, dnes Gáboriková, v rámci tretej série Let’s Dance v roku 2009. Zdroj: TV Markíza

Tanec je podľa jej slov krásny, ale aj náročný, ak má byť správne technicky zvládnutý. „O to väčší hold som vzdávala známym osobnostiam, keď som videla, ako sa zlepšujú z týždňa na týždeň. Najďalej sme to dotiahli s Petrom Marcinom. Skončili sme síce tesne pred bránami finále, ale aj tak to bol nezabudnuteľný zážitok,“ spomína.

Nemyslí si však, že by jej Let’s Dance pomohol odštartovať kariéru v tom pravom slova zmysle. Spoločenskému tancu sa venovala odmala, chodila na súťaže a neskôr sa k tomu pridali aj vystúpenia na rôznych spoločenských akciách. Už od svojich 14 rokov účinkovala v reklamách. „Skôr by som povedala, že vďaka šou sa mi podarilo dostať viac do povedomia verejnosti a otvorilo mi to dvere do trochu iného sveta,“ vysvetľuje.

Vďaka tomu dostala ponuky na fotenie do rôznych magazínov a podarilo sa jej dostať rolu aj v televíznom seriáli. Dnes pôsobí najmä na svojom Instagrame, kde má vyše 210-tisíc followerov. Podľa jej slov je však v prvom rade mamou. „Máme doma dve malé dievčatká, ktorým venujem väčšinu svojho času a pozornosti. Popritom sa snažím realizovať aj v pracovnej oblasti, robiť niečo kreatívne. Aby som si okrem tej materinskej potreby naplnila aj tú pracovnú. Lebo ako sa vraví, keď je spokojná mama, tak z nej čerpá celá rodina,“ dodáva s úsmevom.

Ivana Gáborík v súčasnosti. Zdroj: Instagram/@iversanns

Katarína Jakeš Štumpfová

Po Let’s Dance sa podarilo v šoubiznise presadiť aj bývalej tanečnici Katke Jakeš Štumpfovej, ktorú diváci mohli vidieť v druhej, tretej a vo štvrtej sérii šou. V nich ako tanečná partnerka sprevádzala Jozefa Vajdu, Juraja Mokrého a Miroslava Šmajdu. Pre Refresher prezradila, že na Let’s Dance má len tie najkrajšie spomienky.

Katka so spevákom Mirom Šmajdom spolu tancovali v roku 2010. Miro vtedy zo šou nečakane odstúpil. Zdroj: TV Markíza

Čo sa dozvieš po odomknutí? Ako si spomínajú tanečníci na účinkovanie v šou a ako im to pomohlo v kariére.

Ktorá tanečníčka tancovala aj na newyorskom Broadwayi.

Ktorý slovenský tanečník z Let’s Dance trénoval dedičku mnohomiliardového impéria krištáľov Swarovski.

Ktorá tanečnica z prvých sérií Let’s Dance bola aj na Miss World a jej topánky vlastní Dua Lipa.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.