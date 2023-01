Dcéry slovenských celebrít reagujú na fenomén nepo-babies: Pre známe priezvisko som dostala maximálne buchtu navyše od kuchárky

Posledné mesiace trenduje termín nepo-baby označujúci mladé celebrity, ktorým k sláve dopomohli ich známi rodičia. Pomenovanie je odvodené od anglického slova nepotism – rodinkárstvo.

Naratív nepo-babies nespochybňuje talent, no upozorňuje na to, že cesta za úspechom a slávou mohla byť u niektorých hviezd o niečo jednoduchšia práve vďaka rodičom.

Či to tak funguje aj v slovenskom šoubiznise a ako sa na celý fenomén pozerajú úspešné dcéry známych Slovákov, sme zisťovali priamo od nich. Hudobníčku Tamaru Kramárovú, speváčku Katarziu, moderátorku Babsy Jagušák a ďalších sme sa pýtali, či to majú prominentné deti v živote ľahšie, či, naopak, bojovali s predsudkami alebo či im známe priezvisko uľahčilo štart kariéry.

Tamara Kramárová

Meno dcéry herca Maroša Kramára sa v posledných rokoch skloňuje v médiách čoraz častejšie. Vďaka hudobnému a speváckemu talentu sa jej však postupne darí zbavovať sa nálepky prominentnej dcéry známeho herca. Kariéru si totiž buduje sama bez pomoci či konexií rodičov.

Speváčka Tamara Kramárová. Zdroj: Instagram (Tamara Kramár)

Svojím talentom sa jej podarilo získať ocenenie Radio_Head Awards za rok 2021 v kategórii objav roka, svoj singel Hey Pretty Girl Tamara odpremiérovala v januári 2022 v prestížnom britskom rádiu BBC v rámci programu Introducing, kde sa jej skladba stala piesňou dňa, a jej podobizeň sa objavila aj na bilborde na Times Square v New Yorku.

„Vždy odmietam, keď sa chce otec za mňa prihovárať. Hodlám uspieť v hudbe svojou zásluhou, nie priezviskom,“ povedala nám v rozhovore ešte v roku 2021. Ako sa na fenomén nepo-babies pozerá dnes?

„To, či to má niekto všeobecne v živote ťažké alebo ľahké, podľa mňa nezávisí od slávy rodičov. Rovnako ako kontakty a veľa benefitov. Prominentní rodičia prinášajú aj predsudky od spoločnosti a stratu súkromia. Asi záleží, ako s tým človek naloží a čomu sa chce venovať,“ vysvetľuje pre Refresher.

Herec Maroš Kramár. Zdroj: Refresher/Jakub Šuvada

Zároveň priznáva, že vďaka menu sa o nej možno píše a hovorí o niečo viac ako o mnohých iných začínajúcich umelcoch. „To je určite výhoda, aj keď teda komentárom pod článkami sa treba vyhýbať,“ tvrdí Tamara. Musela sa vnútorne vyrovnať s tým, že veľa ľudí ju bude navždy vnímať len cez rodičov a nie cez jej úspechy.

Hoci na vysokú školu odišla do britského Brightonu, nikdy zo Slovenska neodchádzala s tým, že sa v zahraničí musí zbaviť nálepky „Kramárova dćera“. „Nevadí mi, keď som spájaná so svojou rodinou. Ale je pravda, že kompletná anonymita je veľmi fajn, dáva mi to reálny pohľad na svet,“ uzatvorila speváčka.

Katarzia

Katarína Kubošiová známa ako Katarzia je známa slovenská speváčka, textárka a skladateľka. Niektorí ju poznajú aj ako dcéru herečky Evy Pavlíkovej. Katarzia sa už niekoľko rokov živí hudbou, aktuálne pracuje na druhej hre pre Slovenské národné divadlo, predtým tvorila hudbu do seriálu, ktorý režíroval Jan Hřebejk pre Českú televíziu, a minulý rok dokončila hudbu pre celovečerný dokument, ktorý vyjde tento rok.

Speváčka Katarína Kubošiová známa pod pseudonymom Katarzia. Zdroj: Jakub Gulyás

Na svoje detstvo vraj spomína s určitou melanchóliou, pretože jej doma chýbal otec, ktorý pracoval v Rakúsku, a aj preto, že vyrástla v divadle. „Tam som už ako malé dieťa videla tie najzložitejšie psychologické rozbory postáv, literárne diela tých najlepších autorov, čo ma na jednej strane kultúrne kultivovalo, ale zároveň ma to odrezávalo od reálneho života malého mesta, kde som, áno, bola ako dieťa hlavne dcéra Evičky Pavlíkovej a išlo mi to na nervy,“ spomína.

Herečka Eva Pavlíková. Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

