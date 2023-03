Jar v znamení sviežich farieb. Vybrali sme 10 párov tenisiek, ktoré oživia tvoje outfity bez námahy

Privítaj nové ročné obdobie nákupom tenisiek, ktoré budú tvojím každodenným spoločníkom v mestskom prostredí.

Nastal čas vymeniť zimnú obuv za tenisky. Siahneš po overených siluetách alebo vyskúšaš neopozerané novinky? Vybrali sme svieže teniskové novinky z ponuky online obchodu Queens, ktoré sú ako stvorené na jarné obdobie či už vďaka farebným vyhotoveniam, alebo materiálovým úpravám.

Spoznaj 10 párov štýlových modelov z dielní značiek Vans, Adidas Originals alebo Nike, ktoré povýšia tvoje každodenné outfity na nový level. Vyber si svojho favorita.

V deň publikovania článku bola v obchode Queens akcia do výšky 30 % na vybrané produkty. Ceny sú pred zľavou.

Vans Authentic Stackform W – 101,50 €

Úvod venujeme atraktívnemu páru tenisiek od značky Vans, ktorý je určený pre ženské nohy, a to konkrétne model Authentic Stackform. Upravená silueta na rozdiel od klasickej verzie ponúka vyššiu platformu, ktorá pridáva niekoľko centimetrov navyše, čo ocenia predovšetkým nižšie ženy.

Naše srdcia si v tomto prípade získal aj denimový zvršok v svetlomodrom farebnom vyhotovení, ktorý dizajnéri doplnili o dekoratívny vzor. Vďaka zľave vo výške 30 % sú tenisky teraz dostupné za približne 70 eur vrátane doručenia.

Zdroj: Queens

Adidas Originals Adifom SLTN – 115 €

Z úplne inej kategórie je silueta Adifom SLTN, ktorou vedenie Adidas Originals reaguje na nepriaznivé finančné výsledky po ukončení spolupráce s Kanyem Westom.

Tenisky s futuristickým dizajnom sú vyrobené s obsahom recyklovaných syntetických tkanín a ich inšpiráciu modelmi Yeezy nie je možné poprieť. Ide síce o archívny produkt Adidas Originals, ktorý prináša kultový vzhľad svojich predchodcov, avšak dotvára ich 3D tvarovaná päta s penovými vrstvami a ostrými líniami, aké poznáme z modelového radu Yeezy 700.

Nám sa tieto mestské tenisky páčia, a čo hovoríš ty?

Zdroj: Queens

Adidas Originals Forum 84 Low W – 119 €

Spoločnosť Adidas Originals víta tohtoročnú jar aj týmto sviežim vyhotovením obľúbeného modelu Forum 84 Low. Nízka verzia retro tenisiek vyzerá skvelo vo väčšine farebných schém a inak to nie je ani v nevinnom „levanduľovom“ vzhľade.

Tenisky, ktoré vyšli prvý raz v roku 1984 a v upravenej verzii o šesť rokov neskôr, si svojou krásou získajú pravých teniskových nadšencov aj v súčasnosti. Vďaka popruhu cez jazyk môžu tenisky pôsobiť žensky, ale ide o unisex model, ktorý je v ponuke online obchodu Queens v množstve farebných vyhotovení.

Nižšie nájdeš bielo-fialový variant s látkovými aj koženými panelmi, ktorý je dostupný v ženských veľkostiach. Muži si prídu na svoje vďaka bielo-modrému vyhotoveniu z kože.

Zdroj: Queens

Puma Mayze W – 127 €

Model Mayze patrí medzi obľúbené siluety značky Puma v posledných sezónach a ide o „must have“ záležitosť, ak miluješ tenisky na platforme.

Tento výrazný model má v sebe prvky ikonických tenisiek Puma Basket Classic, ale je vylepšený o vysokú výraznú gumovú medzipodrážku s logom šelmy, ktorá topánke dodáva odvahu, ráz a štýl. Puma Mayze budú pre teba ako stvorené, ak hľadáš niečo, čím oživíš svoje outfity. Nie nadarmo ich obúva popstar Dua Lipa, a preto si môžeš byť istá, že s nimi neurobíš krok vedľa.

Zdroj: Queens

Puma Mirage Sport Remix – 127 €

Pri modeloch s logom značky Puma chvíľu zostaneme, a to vďaka siluete Mirage Sport Remix, ktoré predstavujú komfortné, cenovo dostupné, nízke tenisky na každodenné nosenie. To sú síce vlastnosti, ktoré by sme potenciálne mohli aplikovať na stovkách párov v ponuke online obchodu Queens, avšak v prípade tohto športového páru pre mužov ide o jedinečné prednosti.

My sme vybrali výraznú oranžovo-bielo-čiernu verziu s priedušným textilným telom, ktoré dopĺňajú odolné semišové panely. Získajú si aj tvoje srdce? Cena je viac ako priaznivá.

Zdroj: Queens

Nike Dunk Low LX W – 131 €

Atraktívne novinky na jarné mesiace predstavilo aj obchodné oddelenie spoločnosti Nike, a to napríklad v podobe siluety Dunk Low LX zahalenej do sivých tónov s pastelovými ružovými panelmi zo semišu. Tenisky sú v obchode Queens k dispozícii len v ženských veľkostiach, čo je vzhľadom na farebnú schému pochopiteľné, pričom férová je tiež cena, a to 130 eur.

Z nášho pohľadu ide o jedno z najatraktívnejších vyhotovení modelu Dunk Low v posledných mesiacoch, ktorý musíš mať. Tip pre mužov je béžové vyhotovenie so sýto modrým swooshom.

Zdroj: Queens

Adidas Originals ZX 22 Boost – 143 €

Pohodlné a štýlové mestské tenisky s obsahom recyklovaných materiálov, ktoré vizuálne vychádzajú zo známych bežeckých modelov divízie Adidas Performance.

Minimalistické, jednoduché a maximálne komfortné. Pri návrhu týchto tenisiek s tromi prúžkami z oboch strán našli dizajnéri inšpiráciu v bežeckom dedičstve značky a pretvorili ich na štýlový kúsok, ktorý ľahko skombinuješ. Vďaka dielom Jet Boost v medzipodrážke s technológiou EVA obnovujú energiu pri každom kroku.

Teraz ich môžeš mať vo svojej zbierke a jarnej rotácii tenisiek za približne 140 eur.

Zdroj: Queens

New Balance 550 – 146,50 €

Dizajnérsky tím New Balance obnovil ikonu značky, aby vzdal hold profesionálnym hráčom basketbalu aj streetballu z osemdesiatych rokov, ktorí formovali súčasnú generáciu hviezd. Výsledok je božský.

Zvršok retro tenisiek je vyrobený z veľmi kvalitnej kože, zatiaľ čo masívna medzipodrážka podporuje celú siluetu a zaručuje pohodlie. Tenisky New Balance 550 milujú celebrity vrátane Jacka Harlowa a patria medzi najžiadanejšie modely v posledných sezónach, ktoré sa na pultoch obchodov nikdy dlho neohrejú.

Čo hovoríš na tento biely variant so svetlomodrými detailmi, ktorý je ako stvorený na jarné mesiace? V ponuke nájdeš aj bielo-červeno-čiernu verziu s trochu vyššou cenou.

Zdroj: Queens

Nike Air Max 1 – 166,50 €

Kultová silueta Nike Air Max 1 patrí medzi naše obľúbené modely tenisiek a sme radi, že v online obchode Queens je v predaji aj táto fresh novinka s prívlastkom „Photon Dust“.

Ikonický dizajn so vzduchovou bublinou v medzipodrážke vyzerá dobre v kombinácii s rifľami, chinos nohavicami, teplákmi aj so šatami v prípade žien, pre ktoré je určené toto nadčasové svetlé vyhotovenie so vzorovanými panelmi vrátane swooshu. Cena 165 eur zodpovedá kvalite použitých materiálov a ich spracovaniu.

Ak ťa neoslovila táto minimalistická farebná schéma, skús hnedo-biely variant s tyrkysovým logom, ktorý stojí o približne 30 eur viac. Pre odvážnych jednotlivcov sme vybrali modrú verziu s menčestrovým zvrškom.

Zdroj: Queens

New Balance 991 W – 214 €

Hovorí sa, že New Balance 574 sú vstupnou bránou do sveta značky, ktorá najmä v posledných rokoch zaznamenala raketový nárast prítomnosti v zoznamoch najlepších tenisiek roka – práve New Balance 991 je to, čo za tou bránou nájdeš.

Vysoko komfortné tenisky s tlmiacou gélovou zložkou na päte a pod prednou časťou klenby pokrýva kvalitný semiš a priedušná sieťovina. Všetky tieto prvky dohromady robia z modelu 991 perfektnú mestskú obuv, ktorá plní titulné strany svetových sneakers magazínov. Bonusom je atraktívna ružová farba zvršku, ktorú neuvidíš na každom.