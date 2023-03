Tenisky New Balance si zamiluješ na prvý pohľad. Vyber si model podľa svojich preferencií

Vyskúšaj retro siluety od jednej z najkultovejších značiek tenisiek, ktoré majú čestné miesto u väčšiny zberateľov.

Nie je žiadnym tajomstvom, že značky Adidas a Nike už niekoľko rokov vládnu modernému trhu s teniskami, ale New Balance sa drží pevne v hre vďaka výrobe výnimočných modelov, ktoré sú oslavované pre svoje pohodlie, kvalitu a originálny dizajn.

Za vznikom spoločnosti New Balance stojí írsky prisťahovalec William J. Riley, ktorý pracoval ako čašník a vyvinul klenbu pre ľudí, ktorí celý deň pracovali na nohách, uvádza MR PORTER. Ako jeden z najväčších výrobcov športových potrieb pôsobí spoločnosť viac ako sto rokov, počas ktorých posúva vývoj tenisiek a oblieka viacero z najambicióznejších športovcov na svete. V kategórii lifestylovej obuvi značka udáva v posledných sezónach trendy a limitované páry majú čestné miesto u väčšiny zberateľov.

Ak máš dilemu, po ktorej siluete tenisiek s ikonickým logom New Balance siahnuť, potom pozorne čítaj ďalej a možno ti pomôžeme s výberom správneho páru.

V deň publikovania článku bola v obchode Footshop akcia do výšky 25 % na vybrané produkty. Ceny sú uvedené pred zľavou.

New Balance 530 – 109,95 €

New Balance 530 sú retro bežecké tenisky, ktoré pôvodne vyšli ešte v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Vedenie spoločnosti ich najnovšie vrátilo na pulty obchodov v odľahčenej verzii zo syntetických materiálov, s technológiou ENCAP na odpruženie a s odolnou gumovou podrážkou.



Mužská verzia s označením MR530 je návratom k jednej z klasických bežeckých topánok značky New Balance. Silueta kombinuje každodenný štýl s dôrazom na trend Y2K s viacerými technickými vychytávkami vrátane odpruženia ABZORB®, ktoré dodáva vynikajúce pohodlie pod nohami. Dodaj svojmu kroku šmrnc za skvelú cenu.

New Balance 574 – 117,95 €

V úvode výberu nechýba ani najobľúbenejší model tenisiek značky New Balance, ktorý milujú ľudia rôznych vekových kategórií. Nenápadnú ikonu s číselným označením 574 vytvorili ako všestrannú obuv, ktorá kombinuje hybridný cestný a trailový dizajn postavený na podrážke, ktorá je širšia ako podrážka úzkych bežeckých siluet.

Dnes je modelový rad 574 synonymom štýlu značky New Balance a v ponuke online obchodu Footshop nájdeš viacero vyhotovení, spomedzi ktorých sme vybrali túto sviežu novinku vo svetlej farebnej schéme s kontrastnými linkami. Ak hľadáš výraznejšiu verziu, skontroluj tmavozelený variant z kvalitného semišu.

New Balance CT302 – 122,95 €

Medzi najatraktívnejšie novinky v ponuke amerického výrobcu zaraďujeme model CT302, ktorý si získal naše srdcia vďaka atraktívnemu minimalistickému vzhľadu za priaznivú cenu.

Tenisky sú vyrobené z veľmi kvalitného prírodného semišu, ako aj z textílie a kože. Vysoké pohodlie počas chodenia poskytuje medzipodrážka s penovou vrstvou EVA. V ponuke obchodu Footshop sú tieto nadčasové tenisky k dispozícii v rôznych farebných schémach v mužských aj ženských veľkostiach. Vybrali sme bielo-červený variant.

Jediné, čo musíš sledovať, je, nech ti na ich čistý zvršok nekvapne tvoj flat white.

New Balance 327 – 122,95 €

Ľahké mestské tenisky New Balance 327 skvele padnú na každú nohu. Dizajnéri v tomto prípade našli inšpiráciu v klasických bežeckých modeloch zo sedemdesiatych rokov a urobili dobre.

Tri-dva-sedmičky majú drsnú podrážku, ktorá je ako stvorená do terénu so zložitejším povrchom. Hranatý tvar, rozšírená medzipodrážka a úzka podošva ti ponúknu nový pohľad na tradičný dizajn, keďže ide o upravenú verziu archívnych modelov 320, 355 a Supercomp.

Obuj si tenisky New Balance 327 a vráť sa späť v čase do obdobia, keď hudobným rebríčkom kraľovali David Bowie, Marvin Gaye či Stevie Wonder.

New Balance 610 – 147,95 €

Či už súťažíš s náročným terénom, alebo máš mimoriadne ťažký deň v mestskom prostredí, model 610 je skvelou voľbou. Vzhľad týchto mužských tenisiek vychádza z turistickej obuvi a prináša všestrannosť a maximálne pohodlie, ktoré zabezpečuje technológia ABZORB® – patentovaná precízna zmes penového vystielania a kompresnej štruktúry.

K dispozícii je aj kontrastný čierno-béžový variant za rovnakú cenu.

New Balance 550 – 167,95 €

Nespomíname si, ktorý model tenisiek mal za taký krátky čas taký veľký dosah nielen na svet obuvi, ale na celý odevný priemysel. Pôvodne basketbalová silueta New Balance 550 je jedným z hlavných dôvodov, prečo americká spoločnosť zažíva svoje najúspešnejšie obdobie.

Dizajnérsky tím obnovil ikonu značky, aby vzdal hold profesionálnym hráčom basketbalu aj streetballu z osemdesiatych rokov, ktorí formovali súčasnú generáciu hviezd. Zvršok tenisiek je vyrobený z veľmi kvalitnej kože, zatiaľ čo masívna medzipodrážka podporuje celú siluetu a zaručuje pohodlie.

Tenisky New Balance 550 patria medzi najžiadanejšie modely v posledných sezónach, ktoré sa na pultoch obchodov nikdy dlho neohrejú. Doplníš svoju zbierku o tento atraktívny OG variant v bielo-červeno-čiernej farebnej schéme za približne 170 eur? V ponuke obchodu Footshop nájdeš aj rovnako atraktívnu bielo-zeleno-čiernu verziu.

New Balance 1906 – 177,95 €

Legendárne tenisky New Balance 1906 sú späť v novom štýle. Táto klasická obuv dostala názov podľa roku vzniku spoločnosti New Balance a dizajnovo vychádza z bežeckých siluet zo začiatku milénia.

Dekonštruovaný zvršok z kombinácie semišu a textílie je doplnený o podrážku N-ergy, ktorá tlmí nárazy a zároveň je vybavená systémom Stability Web na podporu klenby. Medzipodrážka Acteva Lite a odpruženie ABZORB® poskytujú pohodlie a maximálnu stabilitu.

S modelom New Balance 1906 získaš štýlovú bežeckú obuv, ktorá funguje v kombinácii s rifľami, so šortkami a v prípade žien aj so šatami. Cena je priamoúmerná kvalite tenisiek.

New Balance 9060 – 182,95 €

Modelový rad s číselným označením 9060 je novým vyjadrením vycibreného štýlu a dizajnu značky New Balance, ktorý je založený na neustálom vývoji. Táto svieža novinka reinterpretuje známe prvky, ktoré pochádzajú z klasických modelov zo série 99X s futuristickou estetikou a so vzhľadom typickým pre trend Y2K.

Nadčasové bielo-čierne vyhotovenie má príjemný jarno-letný vibe, čomu nahráva sieťovaná konštrukcia, ktorú dopĺňa kožené prekrytie s výrazným logom značky New Balance z oboch strán. Atraktívny je aj tmavomodrý variant a verzia s prívlastkom Grey Matter.

New Balance 2002R Gore-Tex® – 214,95 €

Tenisky New Balance 2002 vyšli prvýkrát v roku 2010 ako nástupca modelu s označením 2001, po ktorom prebrali množstvo funkčných prvkov. Dizajnéri ich následne obohatili o gélovú zložku na päte, priedušný zvršok a športovejší vzhľad. Prvotné predaje nenasvedčovali tomu, čo sa s teniskami malo stať v budúcnosti, lenže ako silnel trend chunky tenisiek, dopyt po modelovom rade 2002 bol čoraz vyšší.

K číslu 2002 pribudlo písmeno „R“, ktoré definitívne potvrdilo prechod z kategórie performance do lifestylu, v ktorom tenisky vynikajú najmä vďaka pohodliu a príjemným materiálom. Za súčasnú podobu tenisiek New Balance 2002R vďačíme kreatívnemu riaditeľovi japonskej divízie spoločnosti Tetsuyovi Shonovi, ktorý predefinoval americkú streetwearovú estetiku do trendu, ktorý aktuálne vládne chodníkom.

Získaj vlastné žezlo a obuj si tieto krásky zahalené do vrstvy materiálu Gore-Tex® v tmavomodrom farebnom vyhotovení. Nezabudni ani na sivú verziu.

New Balance 990v5 – 244,95 €

Najlepšie tenisky roku 2022, najviac cool chunky silueta a najpohodlnejší bežecký model – to je len časť z prívlastkov, ktorými komunita zberateľov tenisiek a široká verejnosť označuje tenisky New Balance 990v5.

Vysoké číselné označenie modelov New Balance symbolizuje technologickú vyspelosť tenisiek pre čo najväčšiu podporu pri fyzickom výkone. Komfort a estetika radu 990 však zapríčinili, že pôvodne bežecký model sa v posledných rokoch ujal hlavne v mestskom prostredí. Nie je to však len o jednej siluete, New Balance 990 si zaobstaráš v pôvodnom vyhotovení V1, ale aj v upravených formách s označením V2, V3 až V6.

V New Balance 990v5 nájdeš unisex voľbu určenú pre všetkých, ktorí hľadajú klasický pár tenisiek na každodenné nosenie, ktorý bude odlišný od obuvi väčšiny – avšak len do chvíle, než aj väčšina zistí, že lepšie tenisky ako tieto, z estetického aj funkčného hľadiska, nájdu len ťažko.

Čo hovoríš na tento tajomný čierny variant so strieborným logom z oboch strán? Ak ťa nezaujal, skontroluj napríklad obľúbenú sivú verziu či odvážnu bielo-modrú farebnú schému s priedušnými látkovými prvkami.