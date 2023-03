Boli sme na singles párty v bratislavskom bare. Dopadla o dosť inak, než sme čakali (Reportáž)

Na singles párty sme sa vybrali v nádeji, že spoznáme nových ľudí. Vôbec to však nebolo také ľahké.

Prichádzame do Juicy baru v centre Bratislavy. Vo štvrtok večer tu začína párty pre nezadaných ľudí. Dostali sme informácie o tom, že event nemá žiadny štruktúrovaný program. Jednoducho prídeš a na bare spoznáš nových ľudí. Žiadne organizované aktivity, náramky s nápisom Single alebo It´s complicated. Len konverzácia.

Je asi deväť hodín a luxusný interiér baru je zatiaľ prázdny. Obzeráme si expresívne obrazy na ružových stenách. DJ pije víno na bare, zrejme čaká, kým sa podnik trošku zaplní. My si krátime chvíľu ochutnávaním drinkov.

Kým sa rozplývame nad ich chuťou, do baru postupne prichádzajú ďalší ľudia. Dovnútra sa nahrnie skupinka štebotavých žien a traja muži okolo tridsiatky. Chvíľu po sebe pokukujú, no neprebehne medzi nimi žiadny kontakt. Keď do baru vstúpi mladý pár, DJ Stame sa pomaly poberie k pultu a začne hrať.

Singles párty v Juicy bare. Zdroj: Refresher

Účastníci singles párty pijú jeden drink za druhým, zrejme sa alkoholom chcú posmeliť k oslovovaniu ľudí. Prejde pomalá hodinka, no v bare sa stále nikto nezoznamuje.

V kúte sedí osamelý pán v strednom veku, ktorý pije bourbon. Občas pohľadom prejde po miestnosti, neodváži sa však osloviť žiadnu ženu. Je nám ho ľúto a chvíľu rozmýšľame, či si k nemu prisadnúť. Nakoniec sa však rozhodneme objednať si ďalšiu rundu drinkov.

Do klubu prichádzajú ďalší ľudia. Všetci však posedávajú v skupinách pri stoloch, v kúte vidieť len jeden bozkávajúci sa pár, ktorý zrejme prišiel spolu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Juicy (@juicy.unofficial)

Keď si pri zrkadle s nápisom „najdivokejší sex o štvrtej ráno“ robíme selfie, prihovorí sa nám prvý neznámy muž.

„Môžem sa odfotiť s tebou?“ nadviaže koketne. Keďže sme na singles párty prišli s otvorenou mysľou, s neznámym si ochotne robíme selfie. Hovorí nám, že predáva diamanty bohatým ľuďom. Zahĺbime sa do debaty o biznise s luxusnými šperkami, vysvetľuje nám mocenské štruktúry vo svojej firme.

„Viem vybrať diamant podľa typu človeka,“ pochváli sa. Potom nám prezradí, aký luxusný šperk by sa hodil nám.

Keď sa ho pýtame, či sem prišiel cielene na singles párty, odpovedá, že o nej ani nevedel. Vraj sa len pridal ku kamarátovi, ktorý ho zavolal do baru.

Zdroj: Refresher

Keď sa presunieme späť do baru, dostávame zvedavé otázky od kamarátov. Keďže ide o jediného muža, ktorý sa nám zatiaľ prihovoril, priťahuje pozornosť. Odseparované skupinky sa ďalej bavia popíjaním drinkov a my sa pomaly poberáme na parket. Hudba už naberá poriadne grády a na parkete sa k nám pripája aj majiteľ podniku. Nadšene nám hovorí, že Juicy sa pomaly rozbieha a ľudí v ňom čaká veľa dobrých eventov. Muž s bourbonom stále smutne sedí pri stolíku – zdá sa, že sa za celý čas neodvážil nikoho osloviť.

Je pár minút po polnoci a v bare vládne ruch. Tancujeme len my, ostatní sa rozprávajú a pijú. Zdá sa, že zo singles párty sa stal jednoducho obyčajný večer v podniku. Pomaly to balíme a konštatujeme, že ľudia stratili schopnosť sa spontánne zoznamovať v baroch. Očividne im k osmeleniu nepomohli ani drinky. Zo singles párty teda odchádzame domov s partiou kamarátov, tak ako väčšina ostatných ľudí.

Je možné, že našu generáciu ovplyvnil Tinder do takej miery, že sa nevieme bezprostredne prihovoriť jeden druhému?

„Miesto zoznámenia nemá príliš veľký vplyv na kvalitu vzťahu. Niektoré výskumy dokonca ukazujú, že ľudia, ktorí sa zoznámili online, hodnotia svoj vzťah ako kvalitnejší,“ hovorí o zoznámení na online aplikácii sociologička a psychoterapeutka Markéta Šetinová. Venuje sa začiatkom vzťahov: zisťuje, kde ich nadväzujeme a ako sa nám darí zoznámiť sa s novými ľuďmi.

Z jej výskumu vyplýva, že osobnú skúsenosť so zoznamovacích aplikáciách má 36 % ľudí. Prakticky na všetkých zoznamkách je viac mužov než žien, väčšinou to býva medzi 60 % a 80 % v prospech mužov.

„Z našich dát vidíme, že najviac sa cez zoznamky zoznamujú ľudia vo veku do 45 rokov a takisto ľudia s vysokou školou. Zo zahraničných dát zas vyplýva, že najrýchlejšie rastúcou skupinou sú mladí ľudia (Gen Z) a potom ľudia nad 60 rokov,“ vysvetľuje Markéta Šetinová. Dodáva, že podľa výskumov je už dnes jedno, kde sa ľudia zoznámia. Viac o online zoznamovaní si môžeš prečítať v rozhovore s Markétou Šetinovou.

My Single & wild & free párty hodnotíme ako zaujímavý koncept, ktorý by podľa nás fungoval lepšie s organizovanými aktivitami než voľným programom. Je však otázne, ako sa s narastajúcou popularitou online zoznamiek bude dariť takýmto akciám. Napriek tomu je osviežujúce spoznávať ľudí zoči-voči namiesto odpovedania na množstvo správ typu: „Ako?“