Courteney Cox vyhlásila, že ľutuje výplne na tvári. „Dosť som to pos*ala, vyzerala som veľmi zvláštne,“ povedala otvorene

Známa herečka prehovorila o následkoch prehnaných estetických zákrokov.

Herečka Courteney Cox, známa predovšetkým za stvárnenie obľúbenej Monicy zo seriálu Priatelia, otvorene prehovorila o estetických procedúrach. V rozhovore pre podcast Gloss Angeles povedala, že rozhodnutie dať si výplne ľutuje najviac. „Myslela som si, že starnem, keď som ešte bola naozaj mladá. Je to škoda, a strata času.“ Vraví, že zažila domino efekt: jedna procedúra viedla k ďalšej a ďalšej, až kým si zrazu neuvedomila, že vyzerá zvláštne.

Zdroj: Getty Images/Leon Bennett

„Najprv si nevšimnete, že vyzeráte inak. Takže si dávate robiť viac a viac, pretože vo vašich očiach vyzeráte normálne,“ povedala dnes 58-ročná herečka, ktorá si len nedávno odkryla svoju hviezdu na chodníku slávy. Spočiatku si teda ani neuvedomovala, že to, ako sa sama vidí v zrkadle, je iné než to, ako ju vnímajú ľudia. O jej výzore pritom bulvár aj ľudia na sociálnych sieťach hovoria už roky, pretože sa na seba prestala podobať a niektoré jej črty sa naozaj dôsledkom dermálnych výplní zmenili.





Dermálne výplne s kyselinou hyalurónovou sa do tváre aplikujú pomocou ihly. Dodávajú stratený objem, pomáhajú redukovať vrásky a dokážu prakticky aj remodelovať celú tvár. Látky sú telu prirodzené a postupne sa vstrebávajú, efekt teda netrvá večne a procedúru treba opakovať. Pozor, výplne a botox nie sú to isté. Zatiaľ čo botox pomáha predchádzať tvorbe vrások, pretože redukuje pohyblivosť svalov na tvári, výplne kožu vyhladzujú zospodu, pretože doslova nimi vypĺňame prázdne miesta v podkoží.Dermálne výplne s kyselinou hyalurónovou sa do tváre aplikujú pomocou ihly. Dodávajú stratený objem, pomáhajú redukovať vrásky a dokážu prakticky aj remodelovať celú tvár. Látky sú telu prirodzené a postupne sa vstrebávajú, efekt teda netrvá večne a procedúru treba opakovať. Pozri si našu reportáž o tom, ako sa výplňami dá opraviť nos či vymazať kruhy pod očami.

Herečka zažila aj nepríjemné vedľajšie účinky. Výplňový materiál jej v podkoží migroval a zosunul sa, čím jej úplne skreslil črty tváre. Preto vyzerala podľa svojich slov zošikmene či divne. Coxová sa napokon v roku 2017 rozhodla všetky výplne v tvári rozpustiť a odvtedy otvorene hovorí o tom, že injekčné procedúry oľutovala.

Pôvodne chcela publikovať aj fotky svojej tváre pred rozpustením výplní a po ňom, ale jej publicista jej to nechcel dovoliť. Herečka v podcaste hovorila aj o tom, ako prežívala, že starne, a snažila sa udržať si mladosť navždy. „Chvalabohu, že sa dajú odstrániť. Dosť som to posrala, a mala som šťastie, že som väčšinu z toho mohla napraviť. Teraz som jednoducho len staršia.“ Pri pohľade na svoje staršie fotky nechápe, ako si mohla myslieť, že to vyzerá dobre.

