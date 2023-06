Súpravy na gélové nechty na doma: toto je 5 najlepšie hodnotených setov na domácu manikúru

Nechtové vychytávky, s ktorými ušetríš peniaze.

Mať nové nechty zo salóna je taký malý sviatok. Človek sa hneď cíti lepšie a sebavedomejšie. No v tejto ekonomike chodiť neustále do salónov nie je pre každého udržateľné. Našli sme preto najlepšie hodnotené súpravy na manikúru, s ktorými si urobíš krásne nechty doma. Niektoré sú gélové a potrebuješ k nim aj lampu, iné sú klasické či nalepovacie, no každý si príde na svoje.

Brali sme do úvahy aj cenu, najdrahšia súprava stojí zhruba trikrát toľko ako gélové manikúra zo salónu, no balenie laku ti určite vydrží na viac ako tri použitia. Predtým než laky použiješ aj na nechty na nohách, si prečítaj náš článok o tom, ako si spraviť domácu pedikúru. Aj na tej dokážeš ušetriť!

Kozmetika nás baví, okrem takýchto tipov ti prinášame články o lokálnych beauty značkách, ktoré nás nadchli, či reportáže zo skrášľovacích procedúr. Ak chceš viac takéhoto obsahu, pridaj sa do klubu Refresher+.

Le Mini Macaron

Rozkošný marketing bokom, „makarónkové“ kity za posledných pár rokov nazbierali na popularite. Všetky laky sú 3 v 1, teda fungujú ako báza, farba aj vrchná vrstva, navyše súpravy sú spratné, vhodné na cestovanie a ľahko sa s nimi pracuje. Veľkej obľube sa tešia na sociálnych sieťach a často ich uvidíš na rukách či nohách influenceriek.

Manikúra s Le Mini Macaron by mala vydržať aspoň 10 dní a jednotlivé sety sú zladené farebne a tým nemyslíme len laky (napríklad súprava J’adore Paris má bordovú, červenú, ružovú a perleťovobielu), ale aj kompletný kit (červený je aj pilník či lampa). Efektné aj ako darček!

Zdroj: Le Mini Macaron

Najmenšia súprava obsahuje jednu fľaštičku gélového laku, pomôcku na zatlačenie nechtovej kožtičky a malý pilník, jednu mini LED lampu s USB káblom a obrúsky na následné odstránenie gélového laku. Cenovo ti však radšej odporúčame tzv. luxusný set z jednoduchého dôvodu: lampa je väčšia a môžeš si tak osvietiť viacero nechtov naraz. V balení je okrem toho nie jeden, ale až štyri gélové laky.

Cena za mini kit (malá lampa, 1 lak): 41,90 €

Cena za luxusný kit (veľká lampa, 4 laky): 74,90 €

Minora Nails

Do zoznamu sa nám dostala aj slovenská značka, ktorá ponúka press-on nechty. Značka Minora má na sociálnych sieťach pozitívne ohlasy, v ponuke majú niekoľko stálych odtieňov (napríklad klasická červená či jemná ružová) a takisto niekoľko sezónnych limitiek.

Zdroj: Minora Nails

Je to znovupoužiteľná manikúra, ktorú si veľmi ľahko nalepíš na nechty a vydrží aspoň týždeň. Tvar a dĺžku nechtov si môžeš upraviť a v jednej súprave dostaneš 24 alebo 28 nechtov, takže si môžeš nalepiť tie, ktoré najlepšie sedia na veľkosť nechtového lôžka.

Použitie je jednoduché: na odmastený a pripravený necht priložíš na 15 – 30 sekúnd gélovú nálepku a na tú vzápätí nalepíš umelý necht. Keď chceš manikúru vymeniť, nechty na tri minúty namočíš a potom pomocou bambusového drievka umelé nechty podvihneš a odstrániš.

Cena: 24,90 €

Morovan Poly Nail Gel Starter Kit

Domáce nechtové štúdio za prijateľnú cenu ponúka značka Morovan. Rýchlo schne, dobre sa s ňou pracuje, ľahko si gélový lak potom odstrániš, a čo je najdôležitejšie, v základnej súprave dostaneš všetko potrebné. Obsahuje osem farebných gélových lakov, k tomu odmasťovač na nechty, primer, bázu, vrchnú vrstvu, niekoľko manikérskych nástrojov a, samozrejme, UV/ILED lampu. Súčasťou balenia je aj tzv. extension gél na prípadné tvarovanie a predĺženie nechtov a trblietky a ozdobné kamene, s ktorými sa môžeš vyhrať.

Zdroj: Morova.com

Viac ako 10-tisíc recenzentov dalo značke na Amazone hodnotenie 4,2, a na webstránke máš na výber z viacerých farebných kombinácií. Na fotke vyššie vidíš kit s názvom Ultimate Elegant, ktorý pozostáva z nude odtieňov, ale vybrať si môžeš aj pestré dúhové, trblietkavé či odtiene modrej a zelenej, ideálne na letnú dovolenku pri mori.

Cena: 65 €

Sally Hansen Salon Pro Gel Starter Kit

Začiatočníkom s domácimi gélovými nechtami odporúčajú recenzenti práve starú známu Sally Hansen. Americkú značku založila podnikateľka Sally Hansen ešte v 50. rokoch a jej produkty na nechty si opantali celý svet.

S touto súpravou si gélové nechty spravíš v troch jednoduchých krokoch a zaschnú za 30 sekúnd. Budú žiarivé, bez šmúh a vydržať by mali až do dvoch týždňov – výdrž je však individuálna vec, ak ideš pracovať do záhrady alebo pucovať celý byt, rátali by sme s potrebou urobiť si novú manikúru skôr.

Zdroj: Sally Hansen

V štartovacom balíčku máš drievko a pilník, obrúsky na odmastenie nechtov a odlakovač a, samozrejme, gélový lak a LED lampu. Súčasťou súpravy je len jedna farba, k nej dostaneš bázu a top coat, napriek tomu produkt ľudia na Ulte a Amazone milujú.

Cena: okolo 53 €

Essie Gel Couture

Jedna z mála súprav klasických lakov na nechty, ktorá sa vďaka recenziám na Amazone a Ulte dostala do tohto výberu. Bežné laky sa totiž nepribližujú výdržou k tým gélovým ani domácim. Podľa recenzií sa však manikúra od Essie ľahko aplikuje, rýchlo schne, ľahko sa odstraňuje a dlho vydrží.

Essie je zaslúžene jedna z najpopulárnejších značiek lakov na nechty a jej dvojkombo farebného laku a top coatu s názvom Gel Couture ti zabezpečí extrémny lesk a profesionálne vyzerajúce výsledky. Ľahko sa s tým pracuje, a keďže ide o klasický lak, prípadné chyby napravíš jednoducho odlakovačom.

Zdroj: Essie

Na dosiahnutie plnej farby budeš potrebovať aspoň dve vrstvy farebného laku, čo zaberie trochu viac času. Na druhej strane nepotrebuješ na to UV lampu a lak zíde dole veľmi jednoducho. Ak preferuješ meniť si farby a dizajny na nechtoch častejšie, tak je toto jednoznačne lepšia voľba.

Vrchný lak kúpiš v lesklej alebo aj v matnej verzii. Na výber máš zo zhruba 50 odtieňov, najväčší výber je však z tých nude prirodzených farieb od ružovej po hnedú.

Cena za jeden flakónik: 12,95 € (teda 25 € spolu s vrchným gélom)