Prvýkrát som sa opila ako 7-ročná, prezradila Cara Delevingne v rozhovore o drogách. Prvé triezve Vianoce oslávila vlani

„Prvýkrát som sa opila ako 7-ročná. Odvtedy som začala mať duševné problémy a problém so sebapoškodzovaním,“ tvrdí pre Vogue. Svoje prvé triezve Vianoce a Silvestra oslávila minulý rok v decembri.

Cara Delevingne zapózovala na marcovej titulke Vogue. Magazínu poskytla úprimnú spoveď o svojom boji s drogovou závislosťou. Fanúšikov naposledy vystrašili znepokojujúce fotografie od paparazzov, ktorí ju odfotili v septembri 2022 na letisku v Los Angeles. Modelka sa vtedy vracala z festivalu Burning Man. Na záberoch bolo vidieť, že je pod vplyvom drog, po letisku behala bez topánok.

„Pozri, bola som závislá a teraz som triezva, a to je všetko. Samozrejme, nie je to také jednoduché a neudeje sa to zo dňa na deň. Všetci chceme, aby sa veci udiali hneď, hlavne dnešná generácia. Tak to nefunguje, musíte ísť hlbšie. Vyhľadávala som krátke terapie, ale tie mi pomohli len na minútu. Musíte sa o seba starať, aj keď vám je dobre, nie iba v zlých časoch,“ priznáva v rozhovore pre magazín.

Otvorene rozpráva o túžbe po dieťati, prvých skúsenostiach s alkoholom, keď mala sedem rokov, aj o drogovej závislosti. Tvrdí, že srdcervúce videá a obrázky boli pre ňu plné hanby a rozpakov, no prinútili ju priznať si, že nie je v poriadku.

Krátkodobé terapie či kurzy jej nepomáhali, tak sa rozhodla pre dlhodobú liečbu. Vyhľadala odbornú pomoc, tam jej odporučili odvykaciu kúru, ktorá sa skladá z dvanástich krokov. Priznáva, že to bola najlepšia vec, aká sa jej mohla stať. „Ak by som nenastúpila na liečenie, zomrela by som alebo by som si urobila niečo veľmi zlé,“ opisuje svoj stav Cara.

Anglická modelka prezrádza, že si všetko uvedomila pred oslavou svojich 30 rokov. Bola celý čas zavretá v dome a od všetkých sa izolovala. Keď ju však prišli navštíviť kamaráti, povedali jej, že je na čase začať žiť inak, pretože spôsob, akým žila, sa nedal zastaviť. Dnes priznáva, že je čistá štyri mesiace. Pomáha jej terapia, joga a stále prebiehajúca liečba.

„Môžeme sa učiť a liečiť, ťažké časy nie sú konečné. Ak momentálne prežívame ťažké okolnosti, nemusia nás brzdiť ani definovať. Musíme mať nádej, vždy musíme dúfať. Práve na tejto fotke som vďačná, hrdá a pripravená na všetko, čo má prísť. Pamätajte, že nikdy nie je neskoro zmeniť smer svojho príbehu. Pre každého, kto tam vonku stále bojuje, nevzdávajte sa, nie ste sami,“ píše modelka na svojom Instagrame.