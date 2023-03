FOTO: Česko-slovenský pár vytvoril moderný Posed Vinica na úpätí vinohradov v Modre. Budeš sa tu cítiť ako v Toskánsku

„Chceli sme jednoducho vytvoriť tradíciu vinárskeho turizmu, ako je bežné napríklad na Južnej Morave či v Toskánsku“, vraví Lenka.

Posed Vinica nájdeš v Modre a vytvoril ho česko-slovenský pár Lenka a Zděnek pre všetkých, ktorí si chcú dopriať relax a odpojiť sa od bežného života. Ak si milovník dobrého vína, lokalita je pre teba ako stvorená. Posed sa totiž nachádza priamo na úpätí vinohradov. Moderný domček „na stračej nôžke“ tak ponúka nádherný výhľad na mesto.

„Projekt Posed Vinica je skĺbením viacerých našich nápadov, nad ktorými sme premýšľali už dlhší čas. Na jednej strane tu bola myšlienka postaviť akúsi búdku alebo ‚zašiváreň‘, ktorá by slúžila otcovi na údržbu vinohradu. Práca vo vinohrade býva často náročná a chceli sme pre neho vybudovať miesto, kde sa môže skryť pred zlým počasím alebo si zložiť náradie, ktoré používa pri práci,“ približuje Lenka.

Hlavným zámerom bolo ukázať návštevníkom krásu viníc a samotný proces tvorby vína. Zaujímavosťou stavby v prírode sú jej moderné technologické riešenia. Funguje na princípe off-grid. Čo takýto systém ponúka a čo všetko nájdeš v domčeku, sa dočítaš v článku.

Posed sa nachádza priamo v srdci vinohradov. Zdroj: Archív: Posed Vinica

V korunách stromov

Objekt stojí v srdci rodinných vinohradov, ktoré patria Lenkinej rodine. Je nenápadný, schovaný v korunách stromov. Do výšky ho dvíhajú štyri kovové „nohy“. Lenka s priateľom si všimli, že jedna časť pozemku sa vôbec nevyužíva a nedá sa tam posadiť ani vinič. Vtedy im napadlo, že by tam mohli umiestniť „prístrešok“, ktorý bude slúžiť Lenkinmu otcovi, ale aj ako pozorovateľňa okolitej prírody. „Keďže vinohrad sa nachádza na miernom kopci, výhľady z neho sú naozaj krásne a veľa ľudí sa sem chodí prechádzať,“ tvrdí Lenka.



Pár sa inšpiroval na cestách, kde narážali na krásne glampingové projekty, ktoré slúžili podobným účelom a vraveli si, že by raz radi rovnako vytvorili priestor, kde by si všetko mohli upraviť podľa vlastných predstáv.



„Otec mi často spomínal, ako boli kedysi vinohrady plné života a miestom stretnutia pri práci všetkých členov rodiny a známych. Bolo nám ľúto, že postupne zmizol takýto život z vinohradov, a bolo by skvelé, keby sa nejakým spôsobom podarilo tento život vrátiť,“ približuje.

Pár si teda položil otázku, ako najlepšie by mohli ľuďom ukázať krásu vinohradov počas celého roka a aj „rodisko“ skvelých slovenských vín. Zhodli sa, že najlepšie bude, ak návštevníci strávia noc v srdci takýchto vinohradov.

Ponúka množstvo inteligentných riešení. Zdroj: Archív: Posed Vinica

Interiér navrhli svojpomocne

Na samotnú stavbu narazili v Česku, kde ich hneď zaujala svojím dizajnom a súladom s prírodou. Predstavovala ideálne riešenie tým, že je postavená na oceľovej podeste a nezasahuje tak do okolitej prírody. Kvôli výhľadu a praktickému využitiu upravili interiér, no aby čo najviac pasoval do vinohradov, museli si vyrobiť veľa vecí svojpomocne.

„Pri zariaďovaní posedu a kúpeľne sme vychádzali najmä zo skúseností s prerábkou obytných áut, kde je rovnako dôležité prakticky vtesnať čo najviac vecí do minipriestoru. Technickú stránku a vychytávky rieši hlavne Zdeněk, ja dolaďujem skôr dizajnovú stránku,“ hovorí Lenka.

Svojpomocne postavili napríklad exteriérovú kúpeľňu, terasu a vonkajšiu posteľ, na ktorej môžu návštevníci v letných mesiacoch spať pod hviezdami. Využili pritom materiál, ktorý im zostal po rekonštrukcii domu Lenkinho starého otca. Väčšina vecí, ktoré pri posede nájdeš, ako schody vedúce k pozemku, zábradlie i terasa, sú recyklované. Rovnako aj staré vinárske sudy, ktoré Lenka ošetrila a prerobila na vonkajšie sedenie pod posedom.

Samotný interiér ponúka provizórnu kuchyňu, v ktorej sa nachádza zásoba pitnej vody, plynový varič a rôzne kuchynské náčinie na pohodlnú prípravu raňajok či jednoduchej večere. Spať budeš na komfortnej posteli, ktorá má dostatok úložného priestoru. Dokonalý výhľad na vinice si užiješ vďaka veľkému oknu. Všetko je vymyslené veľmi prakticky a tak, aby to zabralo čo najmenej miesta.

Na interiéri pár pracoval svojpomocne. Zdroj: Archív: Posed Vinica

Inteligentné riešenia a moderný dizajn

Aj keď je domček úzko spätý s prírodou, majitelia sa rozhodli zakomponovať doň moderné vymoženosti s hi-tech riešeniami, čo z neho robí stavbu s jedinečným dizajnom. Posed nie je pripojený na elektrické ani vodovodné siete. Užiješ si tak ničím nerušený únik z mesta.

Je postavený tak, aby nezasahoval do okolitej prírody, ale zároveň ponúkal čo najväčší komfort. Aby sa dal využívať celoročne, je nutné ho vždy pred zmenou ročného obdobia jemne upraviť. Elektrinu si posed vytvára sám pomocou solárnych panelov, ktoré sú napojené na baterku. Tá je nielen zdrojom osvetlenia, ale aj exteriérovej sprchy či zásuviek. Voda sa čerpá z nádrže, ktorú si musia sami dopĺňať. Vonku sa nachádza aj kompostovacia toaleta.

„Recyklovaný materiál, pomoc rodiny a naša práca nám umožnili držať si nižší rozpočet. Na druhej strane sme chceli, aby bol posed šetrný k prírode, ale aj príjemný a funkčný na užívanie. Tak sme potrebovali investovať viac peňazí do technologických vychytávok a ekologických riešení. Dokopy sme sa tak snažili vtesnať do 25 000 eur,“ dodáva na záver Lenka.

Fotky posedu si pozri v galérii.