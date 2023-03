6 slovenských aj svetových značiek kabeliek, ktoré sú kvalitné, nezruinujú tvoju peňaženku a nemá ich každá druhá

Žena, ktorá by nemilovala kabelky, sa hádam ešte nenarodila. Na to, aby si si zaobstarala luxusný model, však nemusíš vyhodiť tisíce. Predstavujeme ti talianske klasiky, české ľadvinky, holandské skvosty za menej ako 50 eur, ale aj slovenské kultovky.

Kabelka ti vie oživiť outfit, rozpovedať, kým si, a v neposlednom rade ti dodáva sebavedomie. Ten jedinečný, vysnívaný a poriadne štýlový model má v skrini zrejme každá z nás. Ak si ho ešte nenašla a zatiaľ o ňom len snívaš alebo naň stále šetríš, tento článok ti dokáže, že za kvalitnú kabelku nemusíš vyhodiť tisíce.

Prinášame ti zoznam šiestich značiek, ktoré nezruinujú tvoju peňaženku, oživia šatník a v prvom rade s ich modelmi zažiariš doma aj v zahraničí. Nechýbajú talianske, vegánske kultovky, štýlové ľadvinky, holandské skvosty za menej ako 50 eur, no ani slovenská značka, ktorá je známa luxusnými výšivkami.

Nový francúzsky šik – Polène

Charizma a štýl francúzskej ženy dostáva v 21. storočí nové meno. Zoznám sa s Polène, trendujúcou parížskou značkou, ktorá klasickej elegancii a minimalizmu dodáva vzdušnosť, dynamickosť a ladné krivky. Polène je známa geometrickými tvarmi a výraznými líniami, no zároveň sa jej darí zachovať jemnú estetiku. Podľa portálu ELLE sa tak značke darí úspešne odbočovať od mainstreamu.

Numéro Neuf MINI môžeš mať v 12 farebných prevedeniach. Zdroj: Polène

Napriek tomu, že sa produkty Polène pohybujú v cenovej kategórii okolo 300 eur, pokojne môžu konkurovať kabelkám Hermès, Loewe, ale aj „Chanelke“. Ich kvalitné a výnimočné spracovanie hovädzej kože totiž posúva na inú úroveň práve ručná výroba v španielskej manufaktúre.

Kabelky parížskej značky si ťa získajú aj zvučnými francúzskymi názvami, pričom každý model má číselné označenie. Jeden z najpríťažlivejších je práve Numéro Neuf MINI, ktorý môžeš mať dokonca v dvanástich farebných prevedeniach (nechýba čierna, hnedá, bledomodrá či bledoružová). Rovnako oceníš to, že kabelka drží svoj tvar a je oslobodená od kovových aplikácií. Mať ju môžeš za 320 eur.

Vľavo Numéro Un NANO v karamelovo-béžovej kombinácii. Vpravo Numéro Sept MINI s jemnými zlatými patentmi, ktoré lichotia bielej koži. Zdroj: Polène

Ženskými líniami si ťa však získa aj Numéro Un NANO za 290 eur, a to v karamelovo-béžovej kombinácii. Luxusnou bielou kožou, zlatými doplnkami a rafinovanosťou ostrých línií ťa zase upúta Numéro Sept MINI za 320 eur.

Kabelka ako šperk – Dajana Rodriguez

Na našom exkluzívnom zozname nechýba ani kráľovná slovenských kabeliek s 11-ročným príbehom značka Dajana Rodriguez. Na svoje si prídu milovníčky minimalizmu aj nadčasových línií, no predovšetkým ženy, ktoré si potrpia na kvalitu a dotyk luxusu.

„Ľudia nás poznajú cez moje výšivky. No výšivka ako taká je len médium, ako preniesť moje maľby, ornamenty, prírodu a geometriu na nositeľnú módu. DR je poznateľná skrz svoj rukopis, je to niečo ako rukopis maliara a plátnom sú v tomto prípade kabelky,“ hovorí pre Refresher dizajnérka a zakladateľka značky Dajana Varga Rodriguez. „Vyštudovala som výtvarné umenie a celá moja tvorba je ovplyvnená históriou umenia, ktorú milujem,“ dodáva úspešná Partizánčanka. Jej produkty sú však určené najmä pre modernú ženu, a preto okrem praktickosti často nesú aj úlohu šperku.

S Khloe Orion zažiariš cez deň aj v noci. Zdroj: Dajana Rodriguez

Ak ti je blízka elegancia s dramatickým podtónom, rozhodne dávame do pozornosti najnovšiu kolekciu Orion, v ktorej oceníš symetriu aj nesmrteľnú čiernu zdobenú ornamentmi. Bonusom je aj biela fosforeskujúca niť, s ktorou zažiariš najmä v noci. Z modelov inšpirovaných galaxiami nás zaujala najmä Khloe Orion (195 eur) a Lisa Orion za (330 eur). V prípade, že si skôr ideš žiarivejšiu farebnú paletu, ťa nasmerujeme ku kolekcii Iris, ktorá ponúka ohnivé aj romantické farebné štýlovky za skvelú cenu (pohybuje sa okolo 200 eur).

Značka Dajana Rodriguez sa zameriava na spájanie luxusu s umením. Jej dizajnérka a zakladateľka sa pri tvorbe často inšpiruje v histórii umenia. Zdroj: Dajana Rodriguez

Ozajstným klenotom v portfóliu DR je nepochybne Srdce Európy. Skvosty tejto línie sú zdobené tradičnými ľudovými výšivkami, takže s modelmi Khloe Srdce Európy „Biela“ (250 eur) či Bella Srdce Európy „Červená“ (285 eur) sa odlíšiš v slovenských, ale aj zahraničných uliciach.

„Snažíme sa všetko robiť inak, než je zvykom. Na Slovensku sa odlišujeme určite aj prístupom k sociálnym sieťam. Prepájame to s akousi formou hry so zákazníkom, niečím ako reality show,“ prezrádza Dajana Rodriguez.

Nový rozmer minimalizmu – .about leather.

Značka .about leather. píše príbeh o kvalitnej talianskej koži, minimalizme a talentovanej českej dizajnérke Barbore Musilovej. Napriek tomu, že jej rukopisom sú práve jednoduché línie, ich nápadité prepojenie s extravagantnou štruktúrou či výraznou farebnou paletou pridáva produktom na jedinečnosti.

Česká dizajnérka dáva minimalizmu moderný nádych. Milovníčky extravagancie zaujme najmä cluth kabelka black croco. Zdroj: .about leather.

Do pozornosti dávame najmä čierny model clutch – „the black croco“ (169,31 eura), ktorej štruktúra je imitáciou krokodílej kože a spolu s výrazným leskom dodáva minimalistickému tvaru kabelky vlastnosti, ktoré ocení každá femme fatale. Rovnako nás upútala crossbody kabelka „the green coco“ za 190,47 eura oživená tmavozelenou farbou, zapínaním na magnet a vnútorným priestorom na mobil.

Okrem kabeliek nájdeš podobné prevedenie dizajnov aj na ľadvinkách (doplnené sú o metalickú striebornú, khaki, výraznú oranžovú a zelenú, no nechýba ani sivá a nude). Ceny sa pohybujú okolo 160 eur. Hovoriac o ľadvinkách, príbeh značky sa v roku 2018 začal písať práve vďaka nim.

Česká značka .about leather. vyrába kultové kabelky, no predovšetkým sa zameriava na ľadvinky. Jej príbeh sa začal práve s nimi. Zdroj: .about leather.

„Svoju značku som založila ešte v období, keď som pracovala ako filmová produkčná. Počas natáčania na pľaci stále niekam beháte a potrebujete pri sebe vysielačku, telefón... Lenže kabelka mi bola nepohodlná. Tak som začala hľadať českú koženú minimalistickú ľadvinku. Nenašla som ju,“ hovorí v rozhovore pre Refresher Barbora. „Pol roka nato som sa medzi natáčaniami učila šiť. To, že som mala svoj produkt v printe Vogue hneď v roku 2018, som považovala za obrovský úspech,“ dodáva. Česká značka tak vznikla pre ženy, ktoré milujú byť originálne, ale zároveň praktické.

Lichotivý prepych – LORO ORO

Značka LORO ORO spája výnimočný český dizajn a kvalitnú taliansku produkciu. „Vo svete, kde sa rýchla móda a lacná výroba bohužiaľ stávajú normou, chceme podporovať a chrániť kvalitné remeselníctvo. Všetky naše kabelky aj doplnky sú ručne vyrobené v menších dielňach na juhu Talianska s využitím najnovších technológií a miestnych techník, ale aj stovky rokov zbierania know-how remeselníkov,“hovorí tím LORO ORO, ktorý tvoria Alina Janovskaja a Pavel Vojtík.

Dvojicu mala spojiť práve láska k detailom, kvalitnej koži, remeselnej výrobe a v neposlednom rade nadčasovému dizajnu. Kabelky dýchajú čistotou a jednoduchými líniami, ktoré sú vo väčšine prípadov oživené leskom, extravagantnou štruktúrou a jemnými aplikáciami. LORO ORO tak vyhovie vkusu aj najnáročnejších fashionistiek.

Pre milovníčky extravagancie odporúčame kabelku Saddle (116,20 eura), ktorá ťa v prvom rade upúta kombináciou krémovej farby a efektom krokodílej kože.

České kabelky LORO ORO splnia predstavy aj toho najnáročnejšieho fashionistu. Zdroj: LORO ORO

V neposlednom rade je tu aj zlaté zapínanie a zdobenie popruhu. Tento model môžeš dokonca nosiť na tri rôzne spôsoby, teda ako kabelku do ruky, na rameno či crossbody. V podobnom, no o čosi jednoduchšom prevedení sa nesie hladká Moon Saddle Bag Nero Locker v čiernej farbe. Mať ju môžeš za rovnakú sumu.

Česká značka ti k tvojim štýlovkám ponúka aj personalizáciu. Zdroj: LORO ORO

Do tvojej pozornosti dávame aj Moon Saddle Bag Nude Silver (v rovnakej cenovej kategórii), ktorá je vďaka hladkému povrchu a jemnému prešívaniu vrcholom minimalizmu. Tento model ešte nie je v predaji, no ak si ho necháš v hľadáčiku, mať ho môžeš medzi prvými. No a ak ti na svoj originálny klenot nevadí počkať, kvôli Camile Taupe z kolekcie basics 2023 sa môžeš hodiť na čakaciu listinu. Tvoja môže byť už za 172,84 eura.

LORO ORO ti prináša aj možnosť personalizácie. Na svoju kabelku si môžeš dať vyšiť monogram, pričom za jeden znak si zaplatíš necelých 6 eur. V prípade, že sa chceš v slovenských a českých uliciach odlíšiť, už vieš, ako na to.

Talianska zmyselnosť – V ° 73.

Značka V ° 73 vznikla z lásky ku kabelkám, ženskosti, dizajnu a Benátkam. Jej kreatívna riaditeľka a zakladateľka Elisabetta Armellin s talianskym pôvodom si totiž svoj dizajnérsky sen začala plniť práve tam na Akadémii výtvarných umení. Nielenže toto mesto preniesla aj do názvu značky, V (ako Venice), 73 (ako rok jej narodenia), otvorila v ňom aj svoj prvý kamenný obchod. Kým vtedy sa písal rok 2014, o deväť rokov neskôr je V73 svetovým fenoménom s viac ako 400 obchodmi po celom svete a so 100 % vegánskymi produktmi.

Kabelky od talianskej značky V73 sú skvelým doplnkom k streetwearovému outfitu aj elegantnému looku. V ich ponuke oceníš predovšetkým cetové či nákupné tašky z vegánskej kože. Zdroj: V73



Ako uvádza Venezia Da Vivere, značka ponúka široké spektrum modelov, ktoré sú vhodné na všetky príležitosti počas dňa. Niektoré kombinujú minimalizmus s vintage, iné zase nasledujú aktuálne trendy a v neposlednom rade štýl Talianok. Špecifickým rukopisom značky sú aj mini retiazky, malý zámok s logom a kožené ozdoby.

Značka V73 prináša do vegánskych kabeliek závan futurizmu a moderného štýlu talianskej ženy. Zdroj: V73

Skvostom V ° 73 sú najmä modely shopping tašiek. Shopping KEITH vo farbe Off White (129 eur) môžeš zladiť k streatwearovému outfitu, ako aj k elegantným šatám. Rovnako štýlový model s nenapodobiteľným dizajnom je aj Shopping Mariel Bis (149 eur) v mentolovej farbe aj s rozkošnou miniverziou kabelky.

Jedinečná je aj bledomodrá Elisabeth na rameno za 99 eur, na ktorej oceníš najmä pútavé zapracovanie loga a jemné zlaté detaily na ramienku.

Súhra kože a umenia – Ammyla

Zakladateľka a dizajnérka jedinečnej slovenskej značky Ammyla Kamila Gemerská prepája vo svojej tvorbe vášeň pre šitie, maľbu a umenie. Na miestnom trhu sa predovšetkým odlišuje špecifickým prístupom k spracovaniu kože a zmyslom pre detail. Ako prezradila pre Refresher, inšpiráciou pri tvorbe je jej najmä materiál. V širokej ponuke rodinnej značky má v poslednom čase silné zastúpenie aj trend kabeliek štýlu RAW, ktoré sú špecifické naturálnou štruktúrou a neprikrášleným „surovým“ dizajnom.

Sivá kabelka Anais Raw je nápadito oživená hnedým popruhom. Zdroj: Ammyla

Nesmierne nás upútala najmä sivá kabelka Anais Raw (85 eur) s výrazným hnedým koženým popruhom. Okrem toho, že oživí samotný dizajn kabelky, ti ju umožní nosiť na ramene, ale aj ako crossbody (čo je viac?!).

V ponuke nájdeš predovšetkým modely s jemnejšími a elegantnými líniami, opracovanými hranami a často aj mierne lesklým materiálom. Na svoje si tak prídu všetky fashionistky s rôznymi preferenciami štýlu, ale aj úžitkovosti. Do pozornosti dávame najmä telovú shopperku Mary za 120 eur a army green model Esme za 92 eur.

Vľavo telová shopperka Mary, vpravo Esme (army green). Zdroj: Ammyla

Ručne maľované modely patria medzi najvzácnejšie, Kami ich totiž vytvára veľmi sporadicky. Napriek tomu, že viditeľným zdobením takýchto kabeliek je práve maľba, aj v tomto prípade necháva Ammyla priestor rukopisu a typickej štruktúre kože. Odporúčame najmä kubistickú MidiMi Big (Blue Gold) za 140 eur. Slovenské kabelky Ammyla sa riadia zero-waste filozofiou.