Rezal ju vraj nožom a strkal jej päsť do úst. Ashley Smithline sťahuje obvinenie proti Marilynovi Mansonovi, vraj ju zmanipulovali

Marilyna Mansona (vlastným menom Brian Warner) v priebehu posledných rokov obvinilo zo sexuálneho zneužívania a psychického týrania viacero žien, no nie všetky sa nakoniec rozhodli obrátiť na súd. Najnovšie obvinenie ruší aj jeho bývalá priateľka, modelka Ashley Morgan Smithline.

V nových súdnych spisoch tvrdí, že ju vraj ku všetkému zmanipulovala herečka Evan Rachel Wood, ktorá údajne bola taktiež Mansonovou obeťou a tvorila s ním pár takmer päť rokov.

V dokumentoch Ashley uvádza, že podľahla nátlaku herečky, ktorá ju vraj na všetko navádzala. K nej sa údajne pridalo viac obetí. „Pozvali ma na skupinové stretnutia. Tie organizovali obete Mansona. Boli zvedavé na všetky detaily, ktorých sa Marilyn pri mne dopustil,“ uvádza v spise.

Na týchto stretnutiach sa jej vraj opýtali, či ju spevák bičoval, spútal reťazami, rezal, bil alebo znásilnil. Ashley im odpovedala, že to všetko, čo vymenovali, nebola práve jej skúsenosť. Na to údajne reagovala samotná Evan Rachel Woods slovami, že sa to mohlo stať, no nemusí si to pamätať. Tvrdila jej, že možno svoje spomienky potláčala v dôsledku traumy.

Woods všetko popiera a v súdnych dokumentoch zverejňuje súkromné správy, ktoré si so Smithline vymieňali na Instagrame. „Nikdy som nikoho nemanipulovala ani na nikoho nevyvíjala nátlak. Ashley Morgan Smithline som nikdy nenútila k tomu, aby podala na Warnera (Marilyna Mansona, pozn.red.) nejaké obvinenia,“ cituje herečku Page Six.

Manipulovala aj iné obete?

Ashley Morgan Smithline zažalovala Marilyna Mansona v roku 2020. Tvrdila, že spevák ju sexuálne zneužíval, ubližoval jej na zdraví, citovo vydieral a zamkýnal ju v dome proti jej vôli. Viackrát sa vraj zobudila zviazaná a spútaná a on ju pritom sexuálne zneužil.

Eva Rachel Wood, ktorú modelka najnovšie obviňuje z manipulovania, na svoju obranu poskytla súdu súkromné správy a hlasové nahrávky, ktoré si ženy medzi sebou údajne vymieňali na Instagrame. Herečka hovorí, že Ashley ju kontaktovala prvýkrát v roku 2019 po útokoch speváka.

„Keď ma držal v tej hlúpej komore, cítila som sa úplne maličká. Počula som len, ako sa chváli tým, ako ti púšťal tú scénu z filmu Pravidlá príťažlivosti. Myslela som som si, že o tom nikdy nedokážem hovoriť. Bojím sa, že mi nikto neuverí,“ písala vraj Ashley herečke. Tá jej údajne odpovedala takto: „Nedovoľ nikomu, aby ťa ovládal. Ver len svojej pravde.“

Evan Rachel Wood prvýkrát verejne označila Mansona za násilníka vo svojom instagramovom príspevku v roku 2021. O detailoch znásilnenia informovala vo svojom dokumentárnom filme Phoenix Rising, ktorý si môžeš pozrieť aj na Netflixe. Snímka dokumentuje jej život a kariéru.

Podľa Ashley Smithsline odvtedy presviedčala viaceré ženy, aby sa zachovali rovnako.

Rolling Stone informuje, že modelka sa Evan Rachel Wood zdôverila aj s tým, že ju na Instagrame kontaktoval Mansonov právnik Howard King. Vraj jej napísal správu, ktorou si s ňou chcel dohodnúť stretnutie vo dvojici. Tvrdil jej, že spevák sa s ňou chce stretnúť a o všetkom sa porozprávať.

„Nikomu to, preboha, nehovor, ale napísal mi Mansonov právnik. Asi si myslí, že som slabá a dohodne sa so mnou, že zaútočím na ostatné ženy a poviem im, že všetko bol výmysel,“ píše sa v správe, ktorú cituje magazín.

„Vôbec ma neprekvapuje, že Evan Rachel Wood sa tak zúfalo snaží bojovať, aby sa svedectvo Ashley Smithline nenaplnilo. Ak sa pravda odhalí, všetci zistia, že sa zaprisahala, že zničí Marilyna Mansona. Aj to, že manipulovala ostatné ženy,“ hovorí Howard King v súdnom spise.

Ashley vraj nikdy nedostala od Mansona peniaze, aby mlčala, ani ich nežiada. V úmysle nemá ani opätovne podať na speváka žalobu. „Keď sa na to všetko pozriem spätne, mám pocit, že ma zmanipulovali pani Wood, Gore, Bianco a pán Ellwanger. Chceli, aby som verejne šírila nepravdivé obvinenia zo zneužívania pána Warnera,“ hovorí Smithline.

Marilyn Manson zažaloval svoju bývalú snúbenicu Evan Rachel Wood za ohováranie. Dodnes tvrdí, že ide o sprisahanie, ktoré proti nemu vytvorila. Súd v Los Angeles prešetril všetky trestné obvinenia proti Warnerovi a spolu s pripomienkami ich odovzdal okresnému prokurátorovi. Ten sa však k prípadu nevyjadril a zatiaľ neoznámil, či obvinenie voči Mansonovi vznesie alebo nie.

Ako však uvádza Rolling Stone, sudca zamietol Mansonovu žiadosť zaradiť do dôkazového materiálu aj oznámenie Ashley Smithsline, v ktorom popiera obvinenia zo zneužívania. Najbližší súd sa uskutoční v apríli.

