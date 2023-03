Podzemie, Rap & Móda alebo Planeta Praha. Tieto rapové skladby uzreli svetlo sveta pred desiatimi rokmi

Rap je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou popkultúry a teší nás, že sme boli pri vzostupe viacerých domácich interpretov, ktorí určili nový smer. Rovnako sme spolupracovali s legendami vrátane Vladimira 518 z PSH alebo skupiny Kontrafakt.

Dôkazom bol aj rok 2013, keď chalani z Haha Crew vydali svoju prvú skladbu Rap & Móda prostredníctvom nášho kanálu na Youtube či premiéry videoklipov z albumu Navždy od Kontrafaktu. Oba uvedené projekty ovládli internetový priestor a dodnes ich máme v živej pamäti.

Na počesť tohto okrúhleho jubilea sme vybrali osem skladieb z roku 2013, ktorých texty ovládame aj dnes. Zoradenie skladieb je bez poradia. Nájdeš vo výbere svojho favorita?

Gleb – Stanica ZOO

Výber začíname interpretom, ktorého pred desiatimi rokmi poznali len fanúšikovia undergroundovej rapovej scény, ale v súčasnosti je hviezdou najväčšieho kalibru. Gleb v roku 2013 vydal mixtape pod hlavičkou ILPP (I Love Party Production – neskôr vydavateľstvo F*CK THEM, poznámka redakcie) a pilotná skladba s názvom Stanica ZOO nás vytrhla z jednotvárneho rapu, na aký sme boli z domáceho prostredia zvyknutí.

Rýchly flow v kombinácii s textom plným rozmanitých myšlienok mladého interpreta a produkcia s prvkami grimu, drum & bassu aj boom bapu. To je jedna z prvých skladieb, vďaka ktorým sme začali sledovať kariéru ružinovského psa.

Logic – Pryč (Dalyb Remix)

Predtým ako Yzomandias spoločne so svojím vydavateľstvom Milion Plus ovládli rapovú scénu v Česku, vystupoval Jakub Vlček pod pseudonymom Logic. Pred desiatimi rokmi predstavil skladbu Pryč s vysamplovaným singlom Night Time od skupiny The xx, ktorú Dalyb upravil podľa vlastných predstáv a výsledkom bol najlepší remix v roku 2013.

Zatiaľ čo v danom období drvivá väčšina ľudí skupiny YZO Empire a Haha Crew zatracovali, dnes ide o raperov a producentov s obrovským dosahom, ktorí určujú smerovanie scény. „Neděláme ten shit jinak, děláme to tak, jak se to má dělat,“ rapuje Logic a má úplnú pravdu.

Haha Crew – Rap & Móda

Vynechať nemôžeme ani debutový videosingel skupiny Haha Crew s názvom Rap & Móda, ktorý je symbolom začiatku novej rapovej vlny na Slovensku. Sme radi, že sme boli súčasťou tohto vzostupu, keďže skladba vyšla prostredníctvom nášho kanálu na Youtube.

V každom prípade, Rap & Móda je čistá Amerika vrátane produkcie od Dalyba aj textu od Sameya, ktorý všetkým ukázal, že raper nemusí nosiť široké rifle a XXL tričká. Zayo v danom období nerapoval, ale vo videoklipe ukázal zaujímavé outfity, ktoré následne všetci kopírovali.

Ektor – All In

Ektor len pred približne týždňom vydal dlhoočakávaný album Detektor III, ale úspechy zbieral aj pred desiatimi rokmi, keď vystrelil medzi domácu rapovú elitu vďaka neúprosným textom a tvrdému prejavu.

V roku 2013 vydal známu skladbu All In, ktorú produkoval DJ Wich, a ide o tučný banger, akých má český raper na svojom konte desiatky. „Ulice je zku**ená děvka, chtěla by tě nonstop přechcat. Jednou se tváří jak anděl, a podruhý tě stahuje do horoucího pekla,“ rapuje Ektor v skladbe All In, ktorá je ódou na „podnikanie“ v uliciach so všetkým, čo k tomu patrí, vrátane úspechov, pádov aj zrady.

Ak si už počul/-a tretiu časť zo série Detektor, prečítaj si recenziu od českej redakcie.

Delik – Nostalgia

Nostalgia je jedna z najlepších sólových skladieb, ktoré Delik zatiaľ vydal, a spôsobuje nám husiu kožu aj po dvojstom vypočutí. Raper z Handlovej a polovica skupiny Moja Reč predstavil v roku 2013 tento atypický hit, vďaka ktorému sa k nemu dostaneš bližšie ako kedykoľvek predtým.

Skladba má všetko – príbeh, pocity, myšlienky, atmosféru a v neposlednom rade skvelú produkciu od Jozefa Engerera. Toto je Delik v plnej sile, ktorý patrí medzi top interpretov na česko-slovenskej rapovej scéne.

Dodnes sa nevieme rozhodnúť, či máme radšej skladbu Nostalgia alebo Terapia Na Beate, ktorá je rovnako temnou osobnou výpoveďou. V komentároch môžeš napísať, ako je to v tvojom prípade.

Vladimir 518 – Planeta Praha

Na Slovensku máme Kontrafakt a v Českej republike je PSH. Legendárna pražská skupina v zložení Mike Trafik, Orion a Vladimir 518 má na svojom konte množstvo úspešných projektov a skladieb, ktoré poznajú poslucháči naprieč generáciami. Výnimkou nie sú ani sólové projekty, pričom album Idiot od Vladimira 518 z roku 2013 by sme zaradili medzi päť najlepších v histórii česko-slovenského rapu.

Vladimir 518 je rapový génius, ktorého vplyv na popkultúru je neodškriepiteľný. Potvrdil to aj skladbou Planeta Praha, ktorá je osobnou záležitosťou plnou emócií.

„Praha je planeta, je to absurdní svět (svět). Labyrint osudu, každej má svůj flek (flek). V obličejích lidí čteš smích i brek. Uložit do rapu patetickej track,“ sú prvé štyri riadky zo skladby Planeta Praha, ktoré dokonale definujú českú metropolu aj v roku 2023. Refrén od speváka Martina Svátka môžeme počúvať neustále.

Kontrafakt – Podzemie

Pravdepodobne jediná rapová skupina na Slovensku, ktorú pozná takmer každý, a to bez rozdielu veku. Kontrafakt je fenomén domácej scény a album Navždy z roku 2013 je majstrovské dielo, na ktorom nie je zlá pesnička.

Napríklad zo skladby Podzemie máme zimomriavky aj po desiatich rokoch. Legendárne trio z Piešťan v priebehu štyroch minút posunulo level v mnohých smeroch vrátane práce s hlasom a textom, flowu či rytmiky. Veľkú zásluhu na tom má producent Maiky Beatz a v neposlednom rade aj Laris Diam, ktorá skvelo doplnila temnú atmosféru svojím nadpozemským hlasom.

Plánuješ ísť na najväčší koncert skupiny Kontrafakt v O2 aréne?

Kontrafakt – Stokujeme vonku

Pilotná skladba z albumu Navždy, ktorá ovládla leto v roku 2013 a rozpumpuje ti krv v žilách aj v súčasnosti. Maiky Beatz doručil kvalitnú údernú produkciu, zatiaľ čo chalani z KF sa postarali o zvyšnú časť vo veľkom štýle.

Rytmus predviedol svoj lyrické zručnosti plné drzosti v kombinácii s originálnym flowom, zatiaľ čo Ego zabezpečil refrén, ktorý bolo v danom období nemožné dostať z hlavy. Skladba Stokujeme Vonku patrí medzi to najlepšie v portfóliu skupiny a teší nás, že sme si ju týmto výberom pripomenuli.

