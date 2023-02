Infinity Pool: Sex zdrogovaných turistov a vraždy klonov. Videli sme jeden z najlepších hororov tohto roka (Recenzia)

Na ostrove La Tolqa funguje všetko úplne inak. Od zákonov až po uletené správanie zvrátenej komunity, ktorá sa neštíti prakticky ničoho. Do netradičného rezortu prichádza neúspešný spisovateľ James (Alexander Skarsgård) so svojou veľmi bohatou partnerkou Em (Cleopatra Coleman) načerpať inšpiráciu na ďalšiu tvorbu.

Rezort na ostrove však nepripomína destinácie typu Chorvátska či Talianska, ale skôr relatívne bezpečnú oblasť vo vojnovej zóne. Okolie hotela a pláže je uzavreté bránami stráženými ozbrojencami, ktorí cudzincov chránia pred tým, čo sa nachádza vonku.

Hlavní hrdinovia filmu Infinity Pool na mieste počas prvých dní spoznávajú ďalších turistov Gabi (Mia Goth) a Albana (Jalil Lespert). Po spoločne strávenej večeri ich dvojica pozve na výlet mimo rezortu. Napriek potenciálnym rizikám sa vydávajú na menší road trip, ktorý, ako už naznačil trailer, sa končí automobilovou nehodou.

Problémom je, že úrady na ostrove s drakonickými zákonmi trestajú všetkých previnilcov smrťou. Tej sa dá vyhnúť, ak človek zaplatí za vytvorenie dvojníka, ktorého popravia miesto neho. V tomto bode sa príbeh novinky Brandona Cronenberga láme a divák zostáva v očakávaní toho, čo bude nasledovať potom, ako miestne úrady pošlú Jamesa číslo dva na smrť.

Zdroj: Elevation Pictures

Originálne spracovanie a skvelý žánrový mix

Koncept s klonovaním nie je v sci-fi žiadnou novinkou. Režisérovi sa ho však, našťastie, podarilo spracovať dostatočne originálnym spôsobom na to, aby na ňom mohol postaviť celý film a úspešne sa vyhnúť väčšine klišé. Zvládol to aj vďaka skutočnosti, že pomerne svižne skáče od jedného žánru k druhému.

Nejde o čistokrvný horor, ktorého pravidlá sú vopred jasné a priebeh filmu predvídateľný. Infinity Pool sa začína ako sociálna dráma a počas prvých desiatok minút pridáva trilerové prvky a poriadnu dávku napätia. Atmosféra z neznámeho okolia a zákonov je najvýraznejšia v momente, keď štvorica turistov vychádza s požičaným autom z rezortu.

Onedlho však film zbúra realitu ako futuristické sci-fi v kombinácii s body hororom. Krátko sa s nami pohrá scénou, ktorá je typická najmä pre domáce vyvražďovačky, aby na koniec prepol do survivalového hororu, kde sa bojuje o prežitie. V závere je už však koncept klonovania trochu vyčerpaný, a tak film práve pri finále, ktoré mohlo diváka úplne odrovnať, trochu stráca šťavu.

Zdroj: Elevation Pictures

Jazda cez ostrov je poriadna divoká, nechýbajú sex ani drogy

Na ostrove La Tolqa platia úplne iné pravidlá, než aké poznáme z bežného sveta. Nejde len o trest smrti za akýkoľvek zločin. S netradičnými pravidlami však prichádzajú aj možnosti, ako ich využiť na kriminálne dobrodružstvá. Lúpežné prepadnutia s geniálne odpudivými maskami, mnohonásobné vraždy či užívanie miestnej drogy, ktorá má nielen psychedelické, ale aj afrodiziakálne účinky.

Príde tak očakávane aj na sexuálne orgie v pravom zmysle slova, pri ktorých sa erotickým hrám odovzdávajú muži so ženami, ženy so ženami a muži s mužmi. Nechýba zobrazenie ejakulácie, abnormálne zväčšujúce sa bradavky či kojenie „dospelého bábätka“. Tieto a ďalšie mnohé scény vynikajúco dokresľuje kamera, ktorá si rozhodne zaslúži pochvalu.

Vývoj správania sa postáv je počas deja prevažne nepredvídateľný, takže si máme možnosť vychutnať hneď niekoľko momentov, keď nás svojimi činmi poriadne prekvapenia. Zopár scén týkajúcich sa klonov sme však dokázali vopred správne odhadnúť, čo nás trochu zamrzelo.

Zdroj: Elevation Pictures

Opäť výborná Mia Goth

Režisér si pri rozprávaní príbehu zvolil cestu spoznávania tamojšej partie, v podstate kultu turistov, ktorý zdieľa jedno veľké tajomstvo. Členstvo nie je pritom tak úplne dobrovoľné. Najviac z nich vyčnieva dnes už dobre známa hororová hviezda Mia Goth (Pearl, X, A Cure for Wellness).

Šialenosť jej postavy je citeľná od prvej scény, po ktorej netrpezlivo pozorujeme, kedy sa odhalí naplno. Hlavný hrdina James je výrazne submisívnym mužom, a tak so sebou nechá zametať. Partnerka Em si pravidelne strieľa z toho, že by bez nej nemal peniaze, a nová známosť Mia dodáva Jamesovi pocit nového ja, ale iba do tej miery, ktorá jej vyhovuje.

James sa necháva často ťahať ako pes na vôdzke, až mu má divák chuť streliť jednu či dve facky, aby sa konečne prebral. To svedčí okrem iného o tom, že Alexander Skarsgård stvárnil svoju postavu naozaj skvelo.

Zdroj: Elevation Pictures

Film môžeme predbežne zaradiť do TOP hororov za rok 2023

Brandon Cronenberg nás podobne ako pri jeho predošlom filme Possessor z roku 2020 potešil skvelým vizuálom, dobrým výberom hercov a primeranou dávkou brutality. Tentokrát bol však o niečo viac prístupný bežnému divákovi, ktorý nemá záujem sledovať jednu veľkú skladačku puzzle. V tomto ohľade bol totiž Possessor oveľa zložitejší, ťažkopádny a chaotický.

Príbeh Infinity Pool rozhodne nie je banálny, ale vyvíja sa pomerne priamočiaro a dialógy postáv veľakrát takmer hneď odpovedajú na väčšinu otázok – čo sa skrýva za bránami areálu, čo je tajomstvo malého kultu, prečo do neho prizvali Jamesa? Divák na všetko dostane odpoveď.

Cronenberg však nechcel vyložiť na stôl úplne všetky karty, a tak v nás otvorený záver filmu necháva aj niekoľko otáznikov.

I keď je len február, môžeme už teraz povedať, že Infinity Pool pravdepodobne zaradíme do nášho každoročného výberu TOP hororov roka (minuloročný výber nájdeš tu). Zaujal nás vynikajúcou atmosférou, netradičnou lokalitou, svojskými pravidlami fiktívneho sveta, originálnym poňatím klonovania, dobrými hercami aj skvelou kamerou.

Réžia: Brandon Cronenberg

Scenár: Brandon Cronenberg

Žáner: Triler/Sci-fi/Horor

Dĺžka: 117 minút

Herci: Alexander Skarsgård, Mia Goth, Cleopatra Coleman

