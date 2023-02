Slovák Peter je okultista: Pri všetkom rešpekte, Pannu Máriu beriem iba ako legendu vytvorenú obrovskou komunitou (Rozhovor)

Okultizmus a jeho temná stránka je pre mnohých ľudí tabu. Dark artist Peter Buban je však v tomto smere výnimkou, keďže ako nám v rozhovore prezradil, spirituálne učenie ho nielen fascinuje, ale je pre neho aj studnicou nápadov na jeho tvorbu.

Ako umelec tvrdí, že temný okultizmus sa spája s jeho mentálnym nastavením a filozofiou. Napriek tomu však doma nemá obetný oltár či pentagramy, ako by si si mohol predstavovať. „Úsmevne by sa dalo povedať, že som taký okultista na polovičný úväzok. Ako dizajnér vnímam a nasávam mnohé podnety a pri mojej tematicky zameranej tvorbe je práve okultná sféra niečo, kde čerpám inšpiráciu a nasávam atmosféru,“ dodáva s tým, že hoci sám tajomné rituály nevykonáva, stotožňuje sa s myšlienkou duality.

Jeho tvorba je pre niektorých už „za hranicou“, pretože búra ich morálne zásady. „Pár ortodoxných jedincov ma posielalo do pekla či naopak – do kostola. Rešpektujem to. Jedna slečna sa za mňa údajne dokonca týždeň modlila,“ doplnil umelec.

Peter nám v rozhovore prezradil, ako on sám chápe okultizmus, či majú ľudia dôvod sa ho báť, ale i to, či niekedy nepociťoval strach z toho, že by sa svojimi dielami mohol zapliesť medzi temné sily.

Vedel by si mi, prosím, pár vetami zhrnúť, ako vnímaš okultizmus a čo všetko tam patrí?

Okultizmus vnímam ako svoje mentálne vyrovnanie. Aj keď u mňa plní účel akéhosi úniku – ako keď napríklad niekto ide do kostola –, nepovažujem ho za náboženstvo či vieru.

Pojem okultizmus je veľmi široký. Podľa mňa k nemu do istej miery patria aj horoskopy, numerológia či astrológia. Každý si z toho dokáže vyskladať niečo, čo by sa ho mohlo týkať a mohlo mu pomôcť zadefinovať sa, ako napríklad mne v rámci tvorby.

Myslím si, že ľudia, ktorí tomu veria a nejakým spôsobom to praktizujú (okultné rituály), by to nemali verejne prezentovať.

Ako a kedy si sa k nemu dostal?

