Exkluzívne: Fashion week v Budapešti ovládli Slovenky. Dizajnérky ponúkajú minimalizmus aj extravaganciu, ktorú budeš chcieť nosiť

Na Budapest Central European Fashion Weeku (ďalej len BCEFW) organizovanom agentúrou Hungarian Fashion and Design Agency dvakrát do roka predstavia viac ako 50 medzinárodných dizajnérov. Ani tento rok nechýbalo slovenské zastúpenie – dve ženy dizajnérky, ktoré okrem spoločného krstného mena spája vášeň pre nadčasovú ženskú módu.

Prečítaj si, ako sa v Budapešti darilo renomovaným slovenským návrhárkam Petre Kovacs a Petre Kubíkovej a ktorú z nich inšpirovala speváčka Miley Cyrus.

Who Cares?!

Dizajnérsky rukopis slovenskej návrhárky Petry Kovacs poznajú aj tie najnáročnejšie fashionisty. Jej značka je manifestom súčasnej ženskosti, ktorú dizajnérka prináša prostredníctvom dominantných farebných prvkov a autorských techník s romantickodrzým výrazom. Prostredníctvom svojej tvorby sa snaží poukázať na sociologické, globálne, no najmä ekologické témy, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou každej kolekcie.

Dizajnérka Petra Kovacs predviedla niektoré modely aj na bratislavskom Fashion Live! Pre Budapešť dotvorila aj outfity inšpirované Miley Cyrus. Zdroj: archív Petry Kovacs

Výnimkou nebola ani novinka s názvom Who Cares, ktorú odprezentovala na BCEFW na sezónu jeseň/zima 2023. Petra nie je v Budapešti žiadnym nováčikom a svoju premiéru tam mala už pred dvoma rokmi.

„Bolo to počas online eventu, kde som prezentovala kolekciu prostredníctvom Fashion Filmu Lobster Party,“ hovorí pre Refresher. „Bola som spokojná s kvalitou svojej prezentácie, preto mám veľkú radosť, že som bola oslovená aj tento rok a v Budapešti som mohla odprezentovať svoju najnovšiu kolekciu aj fyzicky ako jedna z dvoch slovenských dizajnérok,“ dodáva.

Petra nám prezradila, že Who Cares nemá hranice ani vyhradenú tendenciu, keďže je odrazom súčasného globalizovaného sveta a rozvíja tému udržateľnej módy. „Táto kolekcia je určená pre generáciu ľudí, ktorí žijú v súčasnosti a pre budúcnosť. Na rozdiel od predchádzajúcich kolekcií, ktoré sa takisto venovali téme udržateľnosti, Who Cares podporuje myšlienku ochrany odevu tým, že psychologicky pôsobí na spotrebiteľa. Zámerne v ňom vzbudzuje pocit krehkosti a luxusu, vďaka čomu sa spotrebiteľ zaujíma o starostlivosť o odev,“ hovorí dizajnérka.

Kolekcia Who Cares bola odkazom na udržateľnú módu. Petra Kovacs učí spotrebiteľa, ako sa o nové modely v šatníku starať, tým, že ich vytvára zo vzácnych materiálov, ako sú hodváb či hodvábna organza. Zdroj: archív Petry Kovacs

Kolekcia je zámerne vytvorená z materiálov, ktoré si vyžadujú mimoriadnu údržbu, vrátane hodvábu, hodvábnej organzy, vlny či autorského fóliového materiálu. Obsahuje aj takzvané deadstock materiály (upcyklované materiály) a materiály z recyklovaných vlákien. Rôzne štruktúry a farby v kolekcii zároveň slúžia ako zrkadlo dnešného globalizovaného sveta.

Inšpirovala ju aj Miley Cyrus

Časť kolekcie Who Cares si mohol vidieť na bratislavskom Fashion Live!2022. Na prezentáciu na BCEFW ju dizajnérka doplnila o niekoľko nových modelov, ktorých súčasťou bol aj Flower Puffer, inšpirovaný najnovším hitom Flowers od Miley Cyrus. Pre Petru Kovacs ide o veľmi inšpirujúcu a najmä posilňujúcu skladbu.

Petra Kovacs sa pri niektorých modeloch v kolekcii Who Cares inšpirovala piesňou Flowers od Miley Cyrus. Zdroj: archív Petry Kovacs

Pri modeloch Who Cares oceníš najmä kombináciu výrazných farieb ako ružová, zelená či modrá, ktoré vďaka výberu materiálov a strihov pôsobia odvážne, no zároveň žensky.

Petra Kubíková priniesla minimalizmus

Módna dizajnérka Petra Kubíková vo svojej tvorbe miluje jednoduchosť, štylizáciu tvarov a úhľadnosť. Minimalizmus v jej podaní však rozhodne nepôsobí nudne, ale, naopak, nadčasovo a trochu futuristicky. Dizajnérka sa netají tým, že inšpiráciu nachádza najmä v japonskej kultúre a v atmosfére, umení či v dejinách Tokia.

„Vždy ma osloví materiál, až potom z neho vytváram koncept. Inšpiráciu pri najnovšej kolekcii LINE som čerpala v materiáloch a v samotnom strihovom riešení,“ hovorí pre Refresher. Petra nám prezradila aj to, že nové modely strihovo nadväzujú na predchádzajúce kolekcie MIDORI a To be Continued.

Čiary, siluety aj pánsky chic ovládli kolekciu LINE od dizajnérky Petry Kubíkovej. Zdroj: archív Petry Kubíkovej

„Na prvé miesto v mojej tvorbe kladiem kontinuitu. Svoj rukopis a kódy, ktorými komunikujem, sa snažím zachovať v každej jednej kolekcii. Avšak tentoraz som prvýkrát siahla po nohavicových dámskych kostýmoch,“ dodáva. Limitovaná dámska kolekcia, ktorá bola exkluzívne vytvorená pre fashion week v Budapešti, je určená pre modernú ženu, ktorá má rada nadčasový, minimalistický a funkčný šatník.

Petra sa v Budapešti prvýkrát odprezentovala ešte v roku 2014, keď ju na Central European Fashion Days vybrala organizácia Slovak Fashion Council. „Vtedy som bola ešte len študentka a hľadala som svoj rukopis. Takmer po deviatich rokoch je smerovanie mojej značky jasne definované a zdalo sa mi zaujímavé vrátiť sa do Budapešti ako vyzretý dizajnér,“ zveruje sa so svojimi pocitmi.

Kolekcia LINE ťa prinúti rozmýšľať

„LINE rozohráva príbeh čiary. V kolekcii však nejde len o prácu s dezénom, ktorý je založený na potlači liniek, ale ústrednou čiarou sa stáva tá, ktorá vzniká pri samotnej realizácii odevu. Ide o šev, teda čiaru, ktorá vznikne zošitím dvoch a viacerých plôch,“ vysvetľuje úspešná dizajnérka.

Kolekciu LINE ovládli čiary. V Budapešti s ňou zažiarila dizajnérka Petra Kubíková. Zdroj: archív Petry Kubíkovej

Hranica funkčnosti sa tak v nových modeloch posúva aj do dekoratívnej oblasti. Samotné umiestnenie linky v rámci strihového riešenia má za cieľ vytvoriť odev, v ktorom je linka (vytvorená švom) nosným prvkom celej kolekcie.

V LINE dominuje sivá a čierna farba kombinovaná s bielou, no nechýba ani svieži závan bledomodrej. Ak si milovníčkou oversized strihov a tak trochu pánskeho šik, kolekcii LINE nebudeš vedieť odolať. Nezabudni sa inšpirovať ani slick lookom a kombináciou outfitov s koženými čižmami.

Petra Kubíková sa pri svojich dizajnoch riadi priavidlom kontinuity. Inšpirujú ju materiály aj japonská kultúra. Zdroj: archív Petry Kubíkovej

LINE predstavuje nekonečnú krivku, ktorá prechádza jednotlivými odevmi a z hľadiska chápania kolekcie ako celku nemá svoj začiatok ani koniec. „Vďaka tomu, že všetky looky sú počas celej prehliadky nonstop na scéne, dokáže divák logicky vnímať väzbu medzi jednotlivými odevmi,“ vysvetľuje na záver Petra.

