Vyskúšali sme SNOOC SKI a ratrak za 450-tisíc. Tieto veci nájdeš iba na Donovaloch (Reportáž)

Tentokrát sme sa vybrali do Park Snow Donovaly, aby ste ti ukázali, čo všetko môžeš zažiť na jednom z najznámejších lyžiarskych stredísk na Slovensku. My si zimu bez nočnej lyžovačky, snehu až za ušami a párty v après-ski nevieme ani predstaviť. Ako to máš ty?

Na tvojom zozname zimných aktivít by určite nemal chýbat SNOOC SKI, ktorý nájdeš jedine v Park Snow Donovaly. SNOOC SKI je v podstate sánkovanie na lyžiach. Výhodou je, že túto jazdu si môže užiť každý, nemusíš absolvovať dlhý kurz alebo byť skúsený lyžiar. Vo videu uvidíš, že aj našej Deniske stačilo iba 10 minút s inštruktorom a už fičala dolu kopcom bez problémov. Okrem SNOOC SKI si môžeš k netradičným zážitkom pripísať paragliding či psie záprahy. Ako poctiví návštevníci sme si po sebe na svahu aj upratali – ratrakom za 450-tisíc.

Na Donovaloch si môžeš vychutnať nielen najväčšiu nočnú lyžovačku na Slovensku, ale aj súkromné ranné lyžovanie s raňajkami, každú sobotu od deviatej ráno. Tento program je vhodný pre lyžiarov a snowboardistov, ktorí si potrpia na dokonalý menčester na svahu.

Mladých Slovákov sme sa tiež pýtali, bez čoho si nevedia predstaviť víkend na svahu. Väčšina sa zhodla, že bez partie kamošov a hudby. My s tým uričite súhlasíme, a preto sme náš zimný víkend v Park Snow Donovaly zakončili poriadnou párty v après-ski bare.

