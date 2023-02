RECENZIA: Duchovia Inisherinu

Martin McDonagh naposledy nakrútil oscarovú drámu Tri billboardy kúsok za Ebbingom. Na jeho novinku sme čakali až 5 rokov. Stálo to čakanie za to alebo je 9 nominácií na Oscara pre Banshees of Inisherin (Duchovia Inisherinu) nafúknutou chválou priemernej drámy?

Stretnutie po 15 rokoch

Vo svojom štvrtom filme sa režisér a scenárista Martin McDonagh spojil s Colinom Farrellom a Brendanom Gleesonom, ktorí hrali hlavné postavy aj v jeho debute s názvom V Bruggách (2008). O 15 rokov neskôr znova hrajú kamarátov, a to v 20. rokoch 20. storočia na pozadí občianskej vojny v Írsku. Tá však v deji nehrá žiadnu rolu a vojnové pozadie funguje len ako metafora vzťahu medzi ich postavami – Colmom (Gleeson) a Pádraicom (Farrell).

Zdroj: Searchlight Pictures

Colm je na dôchodku, užíva si hranie na husliach a celý život sa kamaráti s Pádraicom, ktorý sa stará o dobytok. Jedného dňa však Colm Pádraicovi oznámi, že sa s ním už nechce kamarátiť. Colm tvrdí, že Pádraic nič zlé nespravil, no má na skončenie kamarátstva svoje dôvody, ktoré Pádraic odmieta prijať a nechce ustúpiť. Keď si Pádraic nedá povedať a neustále ho otravuje, Colm ho varuje, že ak neprestane, začne si odrezávať vlastné prsty. Čo sa stane, zistíš už sám v bravúrne nakrútenej dráme.

Banshees of Inisherin má takmer 2 hodiny a podľa opisu príbehu vyššie by zrejme každý človek čakal, že to bude v štýle nudných artových drám. V priebehu sledovania sme sa však vôbec nenudili a až na hluché miesta trvajúce približne 4 minúty dohromady si film svoju dĺžku bez problémov vyargumentuje.

Neobyčajný príbeh o obyčajných ľuďoch

McDonagh nakrútil neobyčajný príbeh o obyčajných ľuďoch, ktorí v náročných podmienkach robia extrémne rozhodnutia. Tie vznikajú z navonok prostých vzťahových a psychologických problémov, no majú vyhrotené rozuzlenie pre viacerých zúčastnených.

Zdroj: Searchlight Pictures

Hádky medzi dvomi kamarátmi zasiahnu aj ostatných ľudí na ostrove, medzi ktorých patrí aj miestny „blázonko“ Dominic (Barry Keoghan z Dunkirk či Eternals) a Pádraicova sestra Siobhán (Kerry Condon z Better Call Saul, kde hrala Mikeovu nevestu). Zatiaľ čo Dominicov príbeh je emotívny a drsný, osud Siobhán je až príliš predvídateľný a nevýrazný.

Fantastickí herci ťahajú banálny príbeh

Hnacím motoru filmu je vynikajúci Colin Farrell v role, ktorá mu možno dohodí Oscara za najlepší mužský herecký výkon. Colin hrá tak precízne, až más dojem, že vôbec nehrá a ide o jeho alter ego. Jeho Pádraic je autentický a všedný muž žijúci nezáživný život, čo formovalo aj jeho osobnosť.

Zdroj: Searchlight Pictures

Skvelý výkon podal aj Barry Keoghan, ktorý znovu potvrdil, akým je nesmierne talentovaným hercom. Svoje herecké schopnosti predviedli aj Gleeson a Condon, no ostali v tieni Farrella a Keoghana.

Banshees of Inisherin nemá taký drsný ani zaujímavý príbeh ako režisérov predošlý film Tri billboardy kúskom za Ebbingom. Má značne pomalšie tempo, menej postáv a nie je ani taký dojímavý. Je to jeden z pekne nakrútených filmov, ktorým nie je veľmi čo vyčítať, no zároveň nie sú ohromujúce. Určite sa však nájdu diváci, ktorí si užijú každú minútu.

Režisér si zaslúži poklonu za to, že navonok banálny príbeh dokázal naprieč dvomi hodinami okoreniť vynikajúcimi dialógmi, dejovými zvratmi a že z ústrednej témy dokázal vytvoriť komplexný príbeh. Odohráva sa na čerstvo pôsobiacich pláňach írskeho ostrova, ktorého atmosféra sa ti dostane pod kožu a pridáva na atraktivite celého vizuálu. Banshees of Inisherin dávame sedem a pol bodu z desiatich.

