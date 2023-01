Alpine A110 R je najostrejší model značky, ktorý váži len 1 085 kg a stovku dá pod 4 sekundy

Automobilka Alpine sa do povedomia širšej verejnosti dostala pravdepodobne až v roku 2021, kedy sa vo formule 1 odohralo "premenovanie" stajne Renault F1 na Alpine F1 Racing Team. Ide o jeden z logických krokov marketingových aktivít, v rámci ktorých má Alpine v skupine Renault prevziať štafetu v produkcii športových francúzskych modelov a nahradiť tak končiacu divíziu Renault Sport. Značka Alpine má pritom bohatú športovú históriu, veď založená bola už v roku 1955, akurát v 90. rokoch minulého storočia sa stiahla z trhu.

V roku 2017 však Francúzi ohlásili veľkolepý návrat, a to znovuzrodením modelu A110. Puristický model prešiel v roku 2021 modernizáciou, ktorá rozšírila portfólio na tri verzie (A110, A110 GT a A110 S), no a k nim sa medzičasom pridáva úplný vrchol – nové A110 R. Písmeno R v tomto prípade symbolizuje pojem Radical, čiže to najostrejšie vyhotovenie. Malý športiak síce naďalej ostáva verný preplňovanému benzínovému štvorvalcu 1.8 TCe s výkonom 221 kW/300 koní a 340 Nm, vďaka rozsiahlemu použitiu uhlíkových vlákien sa však hmotnosť znížila len na 1 082 kg.

Zdroj: Alpine

Nielen podľa parametrov, ale aj podľa prvého pohľadu je jasné, že R-ko je ten najostrejší model z portfólia, ktorý cieli predovšetkým na jazdu na okruhu. Svedčí o tom ľahšia kapota s otvormi, aerodynamické prvky v spodnej časti karosérie, masívnejší difúzor, kryt motora nahrádzajúci okno či škrupinové sedadlá Sabelt so 6-bodovými pásmi. Samotná aerodynamika bola pritom ladená priamo vo veternom tuneli F1 tímu Alpine, vďaka čomu bolo docielené zvýšenie prítlaku o 43 kilogramov.

Aj Alpine A110 R má však naďalej 7-stupňovú automatickú prevodovku, čo možno niekoho v kontexte zamerania prekvapí. Práve automat však zaručí, že novinka dokáže akcelerovať z miesta na rýchlosť 100 km/h len za 3,9 sekundy a maximálka je až 285 km/h. Štandardom sú výkonnejšie brzdy Brembo, znížený podvozok o ďalších 10 mm či pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup 2. Poznávacím znakom špecialitky je pritom lak Racing Mat Blue.

Spolu s najostrejšou verziou sa súčasne vynorili aj správy o tom, že hoci Alpine chystá v najbližších rokoch rozšíriť svoje portfólio o ďalšie modely, pochopiteľne elektrické, model A110 by mal s aktuálnou technikou vydržať na trhu až do roku 2026. Od tohto roku bude pravdepodobne aj Alpine ponúkať už len elektromobily, vrátane SUV.

