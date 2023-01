Študenti, pozor! Populárny četbot ChatGPT čelí zákazom na školách

O četbotovi ChatGPT od OpenAI postavenom na jazykovom modeli umelej inteligencie GPT-3 sa v ostatnom čase veľa hovorí. Neustále predvádza svoje schopnosti generovať nielen zmysluplný, ale aj užitočný text. Jeho schopnosť vytvárať domáce úlohy za žiaka je pochopiteľne tŕňom v oku vzdelávacieho systému.

V štáte New York už zakázali jeho používanie na verejných školách, a aby sa tento zákaz dal aspoň trochu vynútiť, na všetkých zariadeniach a sieťach patriacich tamojšiemu školstvu zablokovali aj prístup na domovský web ChatGPT.

Hovorca odboru školstva pointu opatrenia zhrnul takto:

Zatiaľ čo tento nástroj dokáže poskytnúť rýchle a jednoduché odpovede na otázky, nepodporuje budovanie kritického myslenia a schopnosti riešiť problémy, čo sú základy pre akademický aj bežný život.

Keďže newyorský vzdelávací systém je považovaný za významný, je možné, že týmto rozhodnutím ovplyvní školstvo po celom svete. Učitelia sa už teraz obávajú, že stojíme pred novou érou zneužívania umelej inteligencie na čele s ChatGPT na tvorbu celých falošných školských prác.

Tieto obavy nie sú neopodstatnené, keďže získať od četbota obsiahlu prózu o zadanej téme nie je náročné. Jeho výstup je síce v angličtine, no kvalita z pohľadu gramatiky, pravopisu a syntaxe je slušná.

Zakázané ovocie a vlastná kreativita

Napriek zákazu je však už teraz jasné, že niektorí študenti nebudú vo vlastnom záujme tvoriť vlastnou hlavou a nájdu si spôsob, ako obmedzenia obísť. Zostáva dúfať, že pri skúmaní spôsobov, akými možno zákaz obísť, si aspoň trošku potrénujú vlastnú myseľ a tí ostatní chápu, že generovaním domácich úloh prostredníctvom umelej inteligencie určite nevedie cesta ku kvalitnému vzdelaniu a k úspešnej budúcnosti.

Zdroj: Pexels/SHVETS production

Zástupcovia školstva po celom svete budú musieť zvážiť, či zákaz nie je kontraproduktívny. Všetci dobre vieme, že zakázané ovocie chutí najlepšie a Streisandovej efekt nie je žiadny výmysel. Ide o efekt, ktorý je pomenovaný po tom, ako sa známa herečka Barbra Streisandová snažila ukryť a odstrániť zverejnenie leteckých fotografií svojho sídla, čím paradoxne zvýšila záujem verejnosti o snímky.

Futurológ by pravdepodobne poznamenal, že ChatGPT je iba prvá lastovička, ktorá naznačuje príchod doby, v ktorej umelá inteligencia bude nielen využívaná, ale vo veľkom aj zneužívaná. Vlastný úsudok a produkt ľudskej mysle bude zrejme o to vzácnejší, no ťažko rozpoznateľný.

