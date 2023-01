8 dôvodov, prečo by si mal ísť na dovolenku do Zanzibaru. Dostaneš sa tam priamym letom z Bratislavy aj Košíc

Vieš, čo majú spoločné storočná korytnačka, grgajúca opica, vanilka a Freddie Mercury? Nie je to žiadny primitívny vtip, odpoveďou je Zanzibar. Toto súostrovie sa stalo jednou z najpopulárnejších dovolenkových destinácií a pri pohľade na tyrkysovú vodu a biely piesok sa ani nebudeš čudovať prečo. Zanzibar tvoria dva hlavné ostrovy Unguja a Pemba a nespočetné množstvo maličkých ostrovov.

O tomto exotickom mieste ti nehovoríme len preto, aby sme ťa provokovali počas sychravej slovenskej zimy. Cestovná kancelária Satur má momentálne v ponuke dovolenku na Zanzibar za výhodné ceny (rozumej lacnejšiu o stovky eur) a najlepšie na tom je, že počas zimnej sezóny sem doletíš pohodlne až z dvoch slovenských letísk. Ak stále váhaš, či je to pre teba vhodná destinácia, máme pre teba 8 dôvodov, ktoré by ti mohli uľahčiť rozhodovanie.

1. Priamym letom z Bratislavy a Košíc

To najlepšie ti prezradíme hneď na začiatku. Na Zanzibar ťa dostane špeciálny priamy let z Bratislavy až do mája a dokonca od 30. marca do 6. apríla už aj z Košíc. Dovolenku na Zanzibare ti zabezpečí cestovná kancelária Satur a dopraví ťa tam lietadlo typu Boeing 737-800. Máš na výber z tried Economy, Economy Plus alebo Smart Business, v každej si užiješ teplý catering.

Najlepšie obdobie na cestovanie je od januára do marca, keď teplota vody dosahuje 28 °C a teplota vzduchu 32 °C (v dôsledku vysokej vlhkosti je pocitová teplota 42 °C).

Cez Satur výhodne vybavíš aj ubytovanie. Skús sa pozrieť na ponuku Hotela RIU Jambo, ktorý sa pýši 24-hodinovým all inclusive servisom a polohou na najkrajšej pláži s bielym pieskom a so slabým odlivom. Okrem toho môžeš využiť plne vybavené fitnescentrum, joga pavilón na pláži, vodné pólo v bazéne, aquagym, maľovanie alebo navštíviť dedinky Kendwa a Nungwi, ktoré sú priamo pri hoteli. Ďalšou možnosťou je hotel Sansi Kendwa Beach Rezort, ktorý je len pár krokov od jednej z najkrajších pláží na ostrove.

2. Pláže ako z Photoshopu

Pri výbere konkrétneho miesta svoje hľadanie sústreď na severovýchodnú časť ostrova, kde príliv a odliv nie je až taký výrazný a kúpanie je bezpečné – konkrétne sú to oblasti Kendwa, Nungwi a Matamwe. Do programu by si mal zaradiť aj šnorchlovanie. V čistej vode si môžeš vychutnať pohľad na farebné koralové útesy a rify, v ktorých sa skrývajú rôzne druhy vodných živočíchov. Na šnorchlovanie je najlepšia rezervácia Mnemba, pretože blízko brehu uvidíš morských úhorov, raje a korytnačky. Daj si však pozor na východné pobrežie, sú tu nebezpečné vlny a po odlive sa môže more „posunúť“ o 1-2 kilometre. To počas kúpania určite zažiť nechceš.

Najnavštevovanejšiu časť nájdeš v bývalej rybárskej osade Nungwi, z ktorej sa stalo neutíchajúce turistické centrum. Rovnomenná pláž sa dokonca dostala aj do zoznamu TOP 100 pláží sveta podľa CNN a obsadila 43. miesto. Ďalším obľúbeným letoviskom je mesto Matemwe. Najmä počas posledných rokov turistov uchvátil Zanzibar, vďaka čomu tu vyrástli all inclusive hotely s kvalitnými službami. Pozdĺž pláží všade nájdeš reštaurácie a bary, čiže o prísun drinkov a jedál svetovej kuchyne nebudeš mať núdzu.

3. Safari

Čo tak vidieť Levieho kráľa naživo? Skutočne autentický zážitok z Afriky ti prinesie safari na pevninskej Tanzánii, o túto skúsenosť by si sa rozhodne nemal pripraviť. Máš tri možnosti, ako spoznať divokú prírodu – prvou je dvojdňový výlet do Nyerere v juhovýchodnej časti Tanzánie, kde sa rozprestiera najväčší africký národný park. Prostredníctvom game drivu môžeš pozorovať levy a leopardy, slony, nosorožce, žirafy či zebry. Obed si vychutnáš vo forme pikniku uprostred divočiny a noc stráviš v kempe, ktorý je tiež vnútri parku. Zaspávať budeš síce medzi levicami, no nemusíš sa obávať, že sa z teba stanú levie raňajky, pretože kemp je dobre zabezpečený.

Alternatívnou voľbou môže byť cesta do národného parku Tarangire, ktorý je populárny najmä vďaka počtu slonov, najhustejšej populácii levov, baobabom a vysokými termitovými kopcami. Podobne ako pri Nyerere, zvieratá pozoruješ z terénneho auta, obeduješ formou pikniku a zaspávaš v kempe uprostred divokej prírody. Súčasťou parku je chránená oblasť Ngorongoro, ktorá sa nachádza v najväčšej starej kaldere na svete – prepadnutom kráteri sopky s rozlohou 260 km². Vek kaldery sa odhaduje na dva až tri milióny rokov. Kráter Ngorongoro patrí popri hore Kilimandžáro či pobreží Červeného mora k prírodným divom kontinentu.

Zájazdy na safari si musíš vopred rezervovať v rámci poznávacieho zájazdu na stránkach cestovnej kancelárie Satur. Všetko potrebné budeš mať zabezpečené. Stravovanie je zabezpečené formou plnej penzie a podľa toho čo preferuješ, máš na výber od jednoduchých až po luxusné chatky s bazénom a aj s výhľadom na zver.

Svoju návštevu safari by si si mal dobre načasovať. V januári a vo februári sa rodia mláďatá, ak budeš mať šťastie, možno uvidíš čerstvo narodené zebry či antilopy. Apríl je v Tanzánii obdobím dažďov a nasledujúce dva mesiace sa pláne národných parkov zelenajú. Napríklad v Serengeti migrujú stáda do jeho centrálnej časti a Ngorongoro je v tomto období plný zveri. V júni a júli migrujú pakone a v auguste a septembri levy. Október a november sú vrcholom suchých mesiacov, preto budeš mať šancu vidieť putovanie zvierat za vodou.

Ďalšou možnosťou pozorovania divokej zveri je plavba po rieke Rufiji. Je to jedna z mála možností v celej Afrike, kde sa na zvieratá možeš pozerať z vodnej hladiny.

4. Korytnačky a delfíny

Prison Island, bývalé miesto väzňov a malomocných, je dnes domovom obrovských korytnačiek Aldabra, ktoré patria medzi najdlhšie žijúce tvory na svete. Presne sa nevie, koľko sa dožívajú, ale sto rokov by nemal byť pre nich problém. Korytnačky prežili vedcov, ktorí ich skúmali, a presné záznamy o ich veku nie sú zachované. Prvé štyri jedince daroval Zanzibaru ešte v roku 1919 britský miestodržiteľ súostrovia Seychely. Na Prison Island ťa dostanú drevené loďky dhowy, ktoré miestni obyvatelia využívajú na prepravu turistov. V domove korytnačiek môžeš plávať aj šnorchovať.

Z rybárskej dediny Kizimkazi môžeš celkom úspešne pozorovať delfíny aj z prístavu. Šanca, že nejakého uvidíš, je údajne až 85-percentná. Často vyskytujú v zátoke Menai, a keď budeš mať šťastie, možno si zaplávajú pozdĺž výletnej lode s tebou.

5. Jedinečné opice

V národnom parku Jozani Forest žijú malé opičky – guarézy červené zanzibarské, ktoré nenájdeš nikde inde na svete. Park tvorí sieť úzkych uličiek medzi mangovníkmi a dažďovým pralesom. Nazývajú ich aj Kirkova guaréza červená, podľa Brita sira Johna Kirka, ktorý žil na ostrove a ako prvý upozornil tento druh. Miestni ich tiež volajú kima punju, čo v preklade znamená jedovatá opica. Pomenovanie im vyslúžil príznačný štipľavý zápach.

Výhodou je, že sú aktívne najmä cez deň, takže je pravdepodobné, že si užiješ opičie divadlo. Priprav sa na rôzne zvuky, tieto opice si rady grgajú do tváre v rámci hry.



6. Korenistá kuchyňa

Miestna gastronómia vznikla kombináciou európskej, arabskej a indickej kuchyne. Priprav sa na výraznú zmes chutí, pretože Zanzibar je najväčším svetovým producentom klinčekov, ale aj významným vývozcom muškátového orieška, škorice, nového a čierneho korenia či vanilky. Ománski sultáni, ktorí tu vládli 19. storočí, sa zaslúžili o preslávenie a bohatstvo krajiny vďaka koreniu.



Počas prehliadky ostrova sa môžeš zastaviť aj na niektorej z fariem, kde sa naučíš niečo o pestrom svete korenín. Ostrov je známy aj pestovaním exotického ovocia – rastie tu mango, marakuja, ananás či červené banány. Určite ti bude chutiť viac ako to, čo kúpiš v našich obchodoch. Okrem toho môžeš ochutnať chlebovník (jackfruit), ktorý poznajú hlavne vegáni, využíva sa ako náhrada mäsa. U nás je dostupný tiež, ale iba v plechovke – nakrájaný a v náleve. Dovolenku si nepokaz alergickou reakciou, a preto jedz ovocie, ktoré sám olúpeš alebo ho niekto umyl a olúpal priamo pred tebou.

Keď dostaneš chuť na lokálne špeciality, skús urodžo – sú to zemiaky zaliate kyslou šťavou s fazuľovými kari knedličkami a vysmážanými guľkami. Milovníci mäsa ocenia miškaki, ktoré tvoria grilované marinované kúsky mäsa na paličkách.



7. Mesto Stone Town

Stará časť hlavného mesta nesie názov Stone Town. Úzke uličky, ornamentálne budovy a bohatá história v každom rohu ho dostali na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Stone Town prežil dve storočia nadvlády Portugalska, obdobie ománskych sultánov a aj veľkú revolúciu v 1963. Zanzibar kedysi slúžil ako najväčšie prekladisko otrokov v Indickom oceáne. Temnú históriu dnes pripomína už len pamätník so spútanými postavami.

V Stone Towne často narazíš na ornamentálne vyrezávané vstupné brány do domov bohatých obyvateľov – čím bola rodina bohatšia, tým bola brána masívnejšia, honosnejšia a zdobenejšia. Okrem honosných sídel je mesto známe rušným bazárom, kde to kričí farbami.



8. Freddie Mercury

Vedel si, že legendárny spevák nie je Brit, ale pochádzal zo Zanzibaru? Vlastným menom Farrokh Bulsara sa narodil v Stone Towne a do Veľkej Británie s rodinou ušiel počas revolúcie v 60. rokoch. Uprostred mesta, konkrétne na Kenyatta Road nájdeš nenápadný rodinný dom, ktorý je spomienkou na rodisko speváka ikonickej kapely Queen.



Presvedčili ťa tieto fakty na návštevu Zanzibaru? Exotickú dovolenku pohodlne vybavíš vďaka cestovnej kancelárii Satur, momentálne za výhodnejšie ceny. Nezabudni, že sa na súostrovie dostaneš počas najbližších mesiacov priamym letom z Bratislavy a Košíc.