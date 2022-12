Frayer Flexking knokautoval Barona v boxerskom zápase na treťom turnaji Fight Night Challenge

OK

Dvaja rivali si kone─Źne zmerali sily v ringu a vyzer├í to tak, ┼że konflikt je za┼żehnan├Ż.

O hlavn├Ż predz├ípas tretieho turnaja organiz├ície Fight Night Challenge (FNC) sa postaral raper Frayer Flexking a podnikate─ż Imrich┬áÔÇ×BaronÔÇť ┼átef├ínik, ktor├Ż s├║┼ąa┼żil aj v poslednej Farme 14. ├Üspe┼ínej┼í├ş bol raper, ktor├Ż vyhral v druhom kole na knokaut.┬á



┼álo bezpochyby o ÔÇ×najvyhajpovanej┼í├şÔÇť duel celej akcie, ke─Ć┼że si obaja medzi sebou vymie┼łali, ─Źi u┼ż osobne, alebo na soci├ílnych sie┼ąach, tvrd├ę odkazy. Na prvej tla─Źovke organiz├ície sa takmer pobili, na druhej u┼ż Baron trafil Flexkinga tvrd├Żmi ├║dermi rovno s mikrof├│nom, ke─Ć sa do seba znova spont├ínne pustili a ochranka nestihla┬áv─Źas zareagova┼ą.┬á

 

Zatia─ż ─Źo pre Barona bol z├ípas v Brne na turnaji FNC 3 boxerskou premi├ęrou, Flexking sa v organiz├ícii Fight Night Challenge bil u┼ż dvakr├ít, pri─Źom raz vyhral a raz prehral. Tentoraz bol od za─Źiatku r├Żchlej┼í├şm, obratnej┼í├şm aj presnej┼í├şm boxerom.┬á









V druhom kole dostal Flexking Barona do po─Ź├ştania, ─Źoskoro nato sa postaral o prv├ę ukon─Źenie ve─Źera pred limitom. Po tvrdej kombin├ícii ┼íiel Baron k zemi a postavil sa, ke─Ć u┼ż bolo neskoro. N├ísledne si rivali prejavili re┼ípekt podan├şm r├║k aj objat├şm.┬á



Vyzer├í to teda tak, ┼że konflikt je za┼żehnan├Ż. Flexking si prip├şsal na konto druh├║ v├Żhru a zaradil┬ása k ─Ćal┼í├şm v├ş┼ąazom tretieho turnaja, medzi ktor├Żch patria Robo Puka─Ź,┬áErik Tlkanec, Erik Tresor ─Źi Michal Z├ítorsk├Ż. Jedin├Ż ┼żensk├Ż duel na turnaji vyhrala Dominika Mirgov├í.┬á



Po┬ádueli e┼íte Barona pri┼íiel do ringu vyzva┼ą na z├ípas jeho kolega z Farmy 14 Kristi├ín Mes├ş─Źek. Podnikate─ż┬áv┼íak z ringu hne─Ć odi┼íiel a jeho ur├í┼żky aj v├Żzvu odignoroval. ─îi tento z├ípas nakoniec uvid├şme je teda ot├ízne.

 

Zdroj: Fight Night Challenge/Peter ┼áuli─Ź