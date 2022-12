Dominika Mirgová porazila Aless v boxerskom dueli na Fight Night Challenge.

OK

Na treťom turnaji organizácie Fight Night Challenge, ktorý sa koná v brnenskej Zoner Bobyhall, sa predstavili aj speváčky Aless a Dominika Mirgová. Neboli však súčasťou sprievodného programu, ale bili sa medzi sebou v ringu.



Po opatrnom prvom kole sa v tom ďalšom do seba speváčky naplno pustili, pričom technickejšia a presnejšia bola o niečo nižšia Mirgová. Mala taktiež viditeľne lepší postoj. Bolo vidno, že kamarátstvo na chvíľu šlo bokom.



Aless ustála zopár skutočne tvrdých rán, nijako však súperku neohrozila a väčšinu času ustupovala. V poslednom kole padlo pár ostrých výmen, no ku koncu bolo cítiť, že majú toho majú obe speváčky už dosť. Napokon vyhrala jednoznačne na body Dominika Mirgová.



Hlavný zápas večera mal byť medzi raperom Rytmusom a jeho maďarským náprotivkom Curtisom, slovenská legenda musela odstúpiť zo zápasu pre chorobu. Tento duel sa však odkladá a tak by sme ho mali vidieť na inom turnaji organizácie.

