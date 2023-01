Odborník vysvetľuje, čo pomáha v stave „po opici“: Záleží na farbe alkoholu? Kedy si dať tabletku? Pomôže „vyprošťovák“?

Ak práve ležíš v posteli po noci plnej alkoholu a premýšľaš, ako sa zbaviť nepríjemných stavov, si na správnom mieste. Zisťovali sme, čo v skutočnosti funguje (a nefunguje) na stav „po opici“, ale aj ako piť a jesť, aby sme sa mu úplne vyhli. Na otázky nám odpovedal riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica.

Najjednoduchším spôsobom, ako sa vyhnúť nepríjemným stavom „po“, je, samozrejme, vôbec nepiť. Alkoholu by sa mali podľa Okruhlicu úplne vyhýbať diabetici, ľudia s vysokým krvným tlakom, ale aj ľudia, ktorí sú vyčerpaní, v strese či majú nejaké respiračné ochorenie.

„Niektoré zdravotné problémy sa môžu prejaviť okamžite. Ak človek s vysokým krvným tlakom zrazu vypije veľa alkoholu, zvyšuje si riziko vzniku hypertonických kríz, cievnych príhod a krvácaní do mozgu. Diabetikom to môže ‚rozhádzať‘ koncentráciu glukózy v krvi,“ tvrdí odborník.

Nezáleží na farbe alkoholu, dôležitá je jeho koncentrácia a množstvo. Zdroj: Unsplash.com

Pre človeka, ktorý zažíva stres, vážne osobné či pracovné problémy, môže byť pitie viac ako jedného pohára vína vyslovene nebezpečné. „Alkohol výrazne moduluje a zosilňuje náladu. V pozitívnom strese sa človeku ešte viac zlepší nálada, to však môže viesť k nepozornosti. Pitie v negatívnom strese zas vystupňuje negatívne emócie, čo zvykne viesť k depresiám až samovraždám.“

Mimoriadne nebezpečné (a nelegálne) je pitie alkoholu pod osemnásť rokov – a to nielen preto, že mladistvý človek má nízku toleranciu na alkohol a nevie ešte dobre odhadnúť, kedy má dosť. Ak sa niekto, kto oslavuje v partii mladistvých, opije do bezvedomia, ostatní sa boja zavolať mu pomoc, aby im na to rodičia neprišli. Takéto stavy podľa odborníka často končia aj smrťou.

Čo (ne)piť

Aj keď si zdravý dospelý človek, pred pitím by si mal poznať isté zásady. Tým prvým je kvalitný „základ“. Hovorí sa, že poriadna mastná večera pred pitím pomáha zmierniť vplyv alkoholu, a odborník Ľubomír Okruhlica súhlasí.

„Ak sa alkohol konzumuje nalačno, veľmi rýchlo sa dostane do krvného obehu a ovplyvňuje činnosť mozgu,“ vysvetľuje Okruhlica. „Naopak, ak je človek najedený, vstrebávanie alkoholu do krvi sa spomaľuje, a tak nedochádza k takému veľkého návalu a jeho následkom.“

Ak máš v pláne piť alkohol, najskôr si nalož poriadnu večeru. Zdroj: Unsplash.com

Ďalšou vecou, ktorú môžeš urobiť, je vybrať si správny druh alkoholu. Okruhlica tvrdí, že nezáleží na tom, či je alkohol tmavý alebo svetlý, rozhodujúca je molekula alkoholu – čím vyššie percento alkoholu, tým vyššie riziko. Najhoršie sú koncentrované liehoviny, pričom nezáleží na tom, či ide o vodku alebo koňak.

