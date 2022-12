Shmejdy: Máme tenisky aj za 80 000 €. Slováci majú peniaze na luxusné oblečenie, ale je to hlavne o emócii (Rozhovor)

„Náš predajný priestor nevnímame ako kamenný obchod, ale skôr niečo ako predajnú galériu. Je to taká výkladná skriňa. Keď k nám príde zákazník, neexistuje slovo ‚nemáme‘ alebo ‚vypredané‘. Odoka by som povedal, že v predajni máme tenisky dokopy za približne pol milióna,“ prezrádza v rozhovore Shmejdy.





Off Trend Club je nový streetwearový obchod, ktorý má podľa svojich zakladateľov najväčší výber tenisiek v strednej Európe. CEO a kreatívny riaditeľ marketingového oddelenia Filip Šmotlák alias Shmejdy, ktorý sa stará hlavne o fungovanie firmy, víziu a smerovanie značky, nám v priestoroch Off Trend Clubu ukázal tie najväčšie limitky, ale aj kolekciu tenisiek, na ktorú je najviac hrdý.

V rozhovore sa dozvieš, aký najdrahší kúsok majú aktuálne v predajni, ako dlho trvalo zozbierať limitovanú kolekciu Off-White Dunkov, kde je takáto stena najbližšie, aké limitky im stratil kuriér, koľko dokopy stoja všetky tenisky v ich predajni alebo aké svetové ambície ešte majú so značkou.

Shmejdy, spolumajiteľ Off Trend Clubu, s ikonickou teniskou Nike Air Mag „Back To The Future“ v hodnote niekoľkých desiatok tisíc eur. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

V čase, keď sa rozprávame, ubehol presne mesiac od otvorenia kamennej predajne Off Trend Clubu. Ako ste zatiaľ spokojní s predajmi a so záujmom zákazníkov?

Záujem zákazníkov je výrazne nad naše očakávania. Denne sa u nás zastaví niekoľko stoviek ľudí. Vzhľadom na našu polohu a na to, že v našom okolí stále prebiehajú stavebné práce, je to viac, ako sme pôvodne čakali. Predaje sú veľmi slušné aj vzhľadom na globálnu situáciu na trhu.

Čo znamená veľmi slušné v konkrétnejších číslach?Denne sa to pohybuje v tisícoch eur. V silné dni sú to aj päťciferné sumy. Mnoho zákazníkov sa u nás zastaví aj niekoľkokrát za týždeň. Aj známe osobnosti si k nám chodia urobiť radosť sami sebe alebo svojim blízkym. Veľmi nás teší, že si ľudia u nás dokážu vždy vybrať. Niet sa čomu čudovať, máme najväčší výber tenisiek v strednej Európe.

Stena so stovkou párov exkluzívneho releasu tohto roka Lost & Found od Air Jordan. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Pred pár rokmi si začínal ako jeden z prvých výraznejších resellerov na Slovensku. Dnes máš kamenný obchod s niekoľkými zamestnancami a s jedinečnou zbierkou, ktorá na Slovensku nemá obdobu. Splnil si si sen alebo to považuješ za cestu za niečím ešte väčším?

Náš predajný priestor nevnímame ako kamenný obchod, ale skôr niečo ako predajnú galériu. Je to taká výkladná skriňa našej spoločnosti, ktorá má v pozadí násobne viac ľudí, produktov, procesov, know-how a aj peňazí. Takto pred rokom a pol sme začínali so spoločníkom v maličkom sklade, ktorý mal asi 60 štvorcových metrov. Tento mesiac sme sa sťahovali do skladu, ktorý je 20-krát väčší.





Úprimne, až počas tohto rozhovoru si asi prvýkrát začínam uvedomovať celú tú cestu, ktorá bola veľmi dynamická. Boli dni, keď sme pracovali aj 20 hodín denne za sebou. Preto to nie je splnený sen len jedného človeka, ale obrovská obeta desiatok ľudí, bez ktorých by sme to nedokázali.

Na druhej strane si však všetci uvedomujeme, že to je len medzikrok, štart etablovania sa na trhu a budovania povedomia o značke. Budúci rok sa chceme etablovať ako jednotka v segmente na česko-slovenskom trhu. Rok nato chceme ísť agresívne do EÚ. Budeme spúšťať aj globálnu platformu pravdepodobne už začiatkom budúceho roka.

Okrem toho si sa istý čas snažil preraziť na trhu s vlastnou streetwearovou značkou oblečenia Unpopular Brand. Tá však dnes už neexistuje. Čo sa stalo a prečo si v nej už nechcel pokračovať?

Unpopular Brand je moja srdcovka a veľmi ma mrzí, že som ju musel takpovediac uspať. Ale ubezpečujem, že stále existuje a je pripravená vrátiť sa silnejšia ako hocikedy predtým. Chcel by som s ňou ísť von na jar 2023. Mám na sklade asi tri kolekcie, každá obsahuje niekoľko stoviek kúskov, len sa neviem dokopať k tomu, aby sme to rozbehli. Posledné obdobie som sa snažil venovať značke Off Trend Club. Svoju značku mám však na očiach takmer každý deň, takmer každý člen nášho tímu má totiž v práci aspoň jeden kúsok na sebe.



V čom je Off Trend Club jedinečný na česko-slovenskom trhu?Náš koncept je jedinečný v tom, že keď príde zákazník do obchodu, tak pre nás neexistuje slovo „nemáme“ alebo „vypredané“. Akýkoľvek produkt, na ktorý si zákazník ukáže, máme vo veľkosti, akú si žiada, a to aj keď ho nemáme aktuálne v predajni. Stačí niekoľko dní a produkt zaobstaráme.

Cca 95 percent produktov takto máme v našom externom sklade u partnerov po celom svete. A všetko, čo máme, je originál. Unikátna je aj naša ponuka. Nie sme ani resellerský obchod, ani retailer. Sme niečo medzi. Niečo unikátne. Vďaka tomu si môžeme dovoliť mať produkty aj za maloobchodné ceny, ale zároveň ich doplniť aj exkluzívnymi kúskami za stovky až tisícky eur.

Aké najdrahšie tenisky tu v obchode aktuálne máte?

