Posilní Slovensko svoju pozíciu automobilovej veľmoci? Číňania premýšľajú, že budú u nás vyrábať elektromobily

O Slovensku sa už dlhšie hovorí ako o automobilovej veľmoci. Po zabehnutých závodoch Kia, Volkswagen, Peugeot a automobilke vo výstavbe Jaguar je Slovensko v hre aj o piatu fabriku.

Vhodné miesto na výrobu pre lokálny trh hľadá výrobca elektromobilov Zhi Dou. Ten patrí pod koncern Zhejiang Geely Holding Group. Slovensko je jednou z krajín, nad ktorými spoločnosť uvažuje. V hre sú okrem nás ešte Slovinsko, Poľsko, Maďarsko a Rumunsko, informovali Hospodárske noviny.

O umiestnení výroby by sa pritom malo rozhodnúť už čoskoro a ak padne voľba na našu krajinu, tešiť by sa mohli hlavne východniari. „Východné Slovensko má zaujímavé priemyselné parky, ktoré disponujú dobrou infraštruktúrou a taktiež sú tam umiestnené viaceré firmy, ktoré by sa mohli stať potenciálnymi dodávateľmi potrebných dielov a materiálov,“ uviedol pre Hospodárske noviny konateľ spoločnosti Zhi Dou Slovensko Branislav Kocper.

Kocper ešte doplnil, že predpokladaná výrobná kapacita je 3-tisíc elektromobilov mesačne, na čo by bolo potrebných 500 zamestnancov.