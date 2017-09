Má Bratislava potenciál stať sa dominantnou metropolou strednej Európy?

Bratislava je mesto, ktoré môže vo veľkom ťažiť zo svojej výhodnej polohy. Obyvatelia metropoly Slovenskej republiky to majú na skok do Rakúska a Maďarska a vďaka kvalitnému cestnému či vlakovému spojeniu aj do Česka. Vzhľadom k tomu, že sa v Bratislave sústredí všetko dôležité, čo je potrebné pre zabezpečenie chodu našej krajiny, jej význam nie je potrebné podrobnejšie rozoberať. Na druhej strane, každý z nás si môže položiť otázku, či dokážeme plne využiť jej potenciál.

Všimnite si, napríklad, nábrežie Dunaja. Hoci osobná aj nákladná lodná doprava fungujú, asi sa zhodneme na tom, že druhá najdlhšia a zároveň najväčšia európska rieka si zaslúži byť viac vyťažená ako doteraz. Nie je tajomstvom, že Slovensku chýba štátny lodný dopravca. Plaviť sa pod slovenskou vlajkou do Rakúska či Maďarska by bol určite zážitok pre nejedného turistu. Keď sa pozrieme na počet ľudí denne prechádzajúcich popri oboch brehoch Dunaja, je smutné, že si do tejto oblasti nevie nájsť cestu viacero ľudí.

Toto všetko sa ale onedlho zmení, a to vďaka projektu J&T REAL ESTATE. Tá v uplynulých dňoch predstavila svoju koncepciu o novom centre bratislavy, ktorá vychádza zo schválenej stratégie územného rozvoja mesta a dopravy. Spojená Bratislava, ako sa projekt nazýva, si dáva za cieľ maximalizovať využiteľnosť nábrežia Dunaja a pritiahnuť tak vyššiu pozornosť domácich obyvateľov aj návštevníkov do tejto oblasti. Ťažiť z toho bude predovšetkým Petržalka, ktorá je svojím spôsobom izolovaná od zvyšku mesta.

Predstavte si moderné centrum na oboch brehoch Dunaja, ktoré bude ťažiť z potenciálu rieky a bude prepojené kvalitnou verejnou dopravou. Na ľavom brehu Eurovea, Panorama City, Zuckermandel či River Park a na pravom Nové Lido. To všetko v jednom kompaktnom celku. Ak dokáže Budapešť využiť skutočnosť, že kedysi išlo o dve samostatné mestá, Praha vytvárať dychberúce scenérie pohľadom z ktoréhokoľvek z mnohých mostov na Vltave, prečo by nebola niečoho podobného schopná aj Bratislava? Konečne máme príležitosť získať atraktívne nábrežie, napĺňajúce víziu Bratislavy ako mesta na Dunaji.

Bratislavčania milujú šport. Tisíce z nich sa denne premávajú na známej hrádzi, petržalskej pláži, potia sa vo fitness centrách či si idú zaplávať na Pasienky. Mnohí ďalší namiesto aktívneho oddychu preferujú pasívny. Kaviarne, bary a reštaurácie bojujú o priazeň zákazníkov. Tí nechcú len kvalitné jedlo, alkohol či kávu - chcú sa najmä cítiť dobre. K tomu im môže dopomôcť aj dostatok zelene a veľký priestor, kde si môžu len tak sadnúť so svojimi myšlienkami a s ľuďmi, ktorých majú radi. Spojená Bratislava ponúka športové zariadenia na ploche štyroch a zeleň až na šiestich hektároch územia. To chceš.

Slovensko trápi odliv mozgov. Súčasná situácia v krajine núti perspektívnych mladých ľudí zbaliť si kufre a nasmerovať svoje kroky do cudziny za lepšími zajtrajškami. Naspäť sa vracia mizivá časť z nich, čo by malo byť pre kompetentných dostatočné mementum. Spojená Bratislava prinesie výrazný investičný stimul, ktorý pomôže túto situáciu vyriešiť - nové, moderné kongresové centrum s kapacitou 1700 návštevníkov pri komplexe Eurovea.

Bývať v centre znamená menej času stráveného dochádzaním za prácou a viac času na seba a na rodinu. Spojená Bratislava vytvorí kvalitný život pre Bratislavčanov, ak spojí nielen mestské časti, ale aj rodinný život s pracovným. Spojená Bratislava celkovo prinesie mestu viac ako 4-tisíc nových bytov priamo v centre. V najbližších piatich až desiatich rokoch plánuje J&T REAL ESTATE vybudovať približne štvrť milióna štvorcových metrov kancelárskych priestorov a vytvoriť podmienky pre 30-tisíc pracovných miest. Už počas samotnej výstavby vznikne tisíc pracovných miest, pričom v čase stavebnej špičky môže tento počet narásť až štvornásobne.

Pokiaľ chceme centrum zachovať čo najviac nepoškodené, asi sa zhodneme na tom, že autá by v dnešnej dobe mali dostávať menej priestoru na úkor verejnej dopravy. Tá odbremení mesto nielen od množstva áut, ale nepriamo prispieva aj k šetreniu životného prostredia. Predstava o metre ostane zrejme na ešte veľmi dlhý čas iba nenaplneným snom, no mestský električkový okruh by ho dokázal dostatočne nahradiť a prepojiť nábrežie Dunaja so zvyškom Bratislavy - presne to projekt Spojená Bratislava ponúka. Jeho realizácia prebehne do roku 2022 a prinesie celkovo 8 zastávok na 4 kilometroch novovybudovaných tratí. A pokiaľ sa radí prechádzate, nový peší most cez Dunaj bude pre vás rovnako veľkým uspokojením.

„Z pohľadu výšky investície a vytvorenia pracovných miest náš zámer vysoko presahuje kritériá pre udelenie tohto štatútu. Chceme však vysvetliť verejnosti aj ďalšie prínosy Spojenej Bratislavy pre hlavné mesto aj celé Slovensko, ktoré by realizácia takého, pre Bratislavu zásadného projektu, priniesla,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ J&T REAL ESTATE Pavel Pelikán. „Významná investícia neznamená obídenie povoľovacích procesov alebo zníženie objemu finančných prostriedkov, ktoré budú smerovať do rozvoja daného územia. Skôr naopak, povoľovací proces musí byť dodržaný a výška plánovaných investícií do územia vysoko presahuje objem poplatkov za rozvoj alebo vyvolaných investícií.“

Ja osobne sa na realizáciu projektu Spojená Bratislava veľmi teším. Predstavujem si, ako si na ľavom brehu po náročnom behu doprajem chutné jedlo v blízkej reštaurácii, aby som pokojným krokom prešiel po pešom moste na druhý breh za priateľmi, ktorých nová, atraktívnejšia podoba Bratislavy prilákala späť domov na Slovensko. Krásna predstava, čo poviete?