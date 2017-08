Poznáme skupiny pre ďalší ročník Ligy majstrov aj ocenenia pre najlepších hráčov. Obháji Real Madrid opäť titul?

Po dlhých letných týždňoch konečne začali všetky najlepšie európske ligy a už len čakáme na to, kedy začne aj najprestížnejšia európska pohárová súťaž - Liga majstrov. Najskôr sme sa však museli dozvedieť mená účastníkov pre ročník 2017/18 a keďže v utorok sme sa dozvedeli posledné mená, konečne mohol prísť na rad tradičný žreb.

Žreb sa odohral v Monaku a ako býva zvykom, aj tentoraz boli rozdelené kluby do ôsmich skupín po štyri tímy. V prvom koši sme mohli nájsť víťazov svojich líg + víťaza posledného ročníka a aj vďaka tomu v ňom teda boli aj tímy ako Šachtar Doneck či Spartak Moskva. Tento systém sa tak postará o to, že v najlepšom koši skončia aj nie zrovna úplne najlepšie kluby v Európe, no na druhej strane sme vďaka tomu svedkami zaujímavých skupín. Veď predsa mať v druhom výkonnostnom koši tímy ako Barcelona, PSG, Atlético či oba kluby z Manchestru nie je vôbec málo.

Okrem toho sme sa dočkali aj ocenení pre hráčov, a teda pre najlepšieho brankára, obrancu, záložníka, útočníka a hráča hrajúceho v Európe. Tými šťastnými sa stali v poradí Gigi Buffon, Sergio Ramos, Luka Modric a dvakrát Cristiano Ronaldo. Len ťažko by sme tomuto výberu niečo vyčítali, no ja osobne by som ocenenie pre najlepšieho obrancu dal Marcelovi, keďže na ľavej strane ihriska stváral neskutočné veci.

Čo sa týka samotných skupín, dočkáme sa opäť zaujímavých duelov. Manchester United sa môže vrátiť medzi európsku elitu, keďže svoju skupinu by mali vyhrať, v skupine B nás čaká súboj dvoch ofenzívne naladených celkov - Bayernu a PSG a zaujme aj skupina D, kde bude chcieť Barcelona oplatiť Juventusu prehru z minuloročného štvrťfinále. Všetky skupiny môžete vidieť nižšie.

Obhajcom trofeje bude opäť Real Madrid, ktorý získal ušatú trofej hneď dvakrát za sebou a sme zvedaví, či biely balet niekto zastaví, keďže majú suverénne najlepší tím na svete. Sezóna je však dlhá a my sme ešte len na jej začiatku. Verme teda, nech je tohtoročná edícia Ligy majstrov rovnako atraktívna ako tá minulá.