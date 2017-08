iPhone 8 by mal ponúknuť až 512 GB úložisko. Predstavenie vraj prebehne v prvej polovici septembra

Keďže čakanie na obávaný phablet Galaxy Note8 už skončilo, nadchádza chvíľa, kedy sa všetká mediálna pozornosť začne pomaličky presúvať na ďalšiu tohtoročnú čerešničku - iPhone 8.

Vďaka starším únikom informácií vieme, že nadchádzajúca generácia iOS smartfónu ponúkne až tri rôzne vybavené verzie (7s, 7s Plus a k 10. výročiu aj 8), displej cez takmer celú prednú stranu a aj to, že dostala podobne vyzerajúcu konštrukciu s mierne premiestneným duálnym fotoaparátom. Tie novšie zase tvrdia, že Apple prinesie až 512 GB model, avšak aj to, že slávnostné predstavenie prebehne už onedlho.

iPhone 8 to Launch on September 12, 512GB Variant Expected: Reportshttps://t.co/U9GxhpKfyM — Gadgets 360 (@Gadgets360) August 23, 2017

Web Mac4Ever píše o 12. septembri, čo sa dozvedel od bližšie nešpecifikovaných zdrojov z logistického reťazca. Či tak naozaj bude, je zatiaľ, samozrejme, otázne, pretože spoločnosť Apple je od príchodu Tima Cooka do vedenia tak trošku nepredvídateľná.

Za odhalením 512 GB iPhonu 8 stojí ostrieľaný čínsky tipster GeekBar, ktorým okrem toho spomína i 64 a 256 GB alternatívu. O tie sa postará Toshiba aj SanDisk, pričom výrobu tej najvyššej údajne zabezpečí Samsung so spoločnosťou Hynix. Rozšírenie interného úložiska zrejme súvisí s avizovanou VR a AR funkcionalitou, ktorú ponúkne iba najdrahšia verzia nového iPhonu, čiže osmička. Kvôli rozmernému obsahu pre virtuálnu a rozšírenú realitu by totiž mali citeľne porásť nároky používateľa na veľkosť úložiska.