Samsung predstavil hi-tech beštiu s Androidom. Smartfón Galaxy Note8 nemá žiadneho poriadneho súpera

Zhruba pred rokom prišiel na spotrebiteľský trh mobilný telefón, od ktorého mali všetci vrátane samotného výrobcu z Južnej Kórey obrovské očakávania. Išlo totiž o generačné pokračovanie úspešného phabletu s unikátnym inteligentným perom a pokročilými technologickými vymoženosťami. Skener očí, špičkový výkon a ani spomínaný S Pen ho však nedokázal zachrániť pred tým, čo nasledovalo len chvíľu po oficiálnom predstavení.

Novinka Galaxy Note7 obsahovala zle vyrobené batérie, a to ju dostalo do obrovských problémov, pretože počas používania vedela z ničoho nič explodovať a následne zhorieť. A keďže bol kvôli tomu ohrozený ako majetok, tak aj zdravie zákazníka, Samsungu nezostávalo nič iné, ako smartfón stiahnuť z predaja a nadobro ukončiť výrobu, čo následne viedlo k obrovským stratám.

Existuje tu teda naozaj iba mizivá šanca, že podobný osud čaká i tohtoročnú generáciu, ktorá práve uzrela svetlo sveta. Dámy a páni, zoznámte sa s Galaxy Note8.

Samsung's Galaxy Note 8 comes with a 6.3-inch screen and dual-camera https://t.co/859yUwTBwT pic.twitter.com/LPu1rQ9oYe — The Verge (@verge) August 23, 2017

„Vážime si neutíchajúce nadšenie komunity užívateľov Note. Sú pre nás stálou inšpiráciou a nový Note sme navrhli špeciálne pre nich,“ prezradil na margo predstavenia osmičky DJ Koh, prezident divízie Mobile Communications spoločnosti Samsung Electronics. „Či už sa zameriame na Infinity displej, inteligentnejšie funkcie pera S Pen alebo špičkový duálny fotoaparát, prístroj Galaxy Note8 dovoľuje užívateľom robiť veci spôsobom, aký doposiaľ považovali za nemysliteľný.“

Prémiové telo, high-end hardvér a pár inovácií

Ostrieľaný výrobca spotrebnej elektroniky prináša po mesiacoch čakania avizovaného nástupcu za Galaxy Note7. Pomenoval ho presne tak, ako sme očakávali, a čo sa týka konštrukčného prevedenia, dizajnu či materiálov, dá sa povedať, že ide o rozmernejšiu a taktiež mierne hranatejšiu vlajkovú loď Galaxy S8 z prvej polovice tohto roka. Najviac zmien preto postrehnete v útrobách, kde po novom pribudlo niekoľko zaujímavých inovácií.

Poďme sa teda pozrieť, čo všetko prináša čerstvo predstavený Galaxy Note8.

Konštrukcia: Ako sa predpokladalo, uhlopriečka po stranách zaobleného zobrazovacieho panelu porástla o 0,6-palca, čo rozhodne nie je málo. Najmä ak zoberieme do úvahy, že minuloročná generácia disponovala ozrutným, až 5,7-palcovým displejom. Samsung však i napriek tomu dokázal zabezpečiť, aby rozmery konštrukcie príliš nenarástli. Podarilo sa mu to fyzickým zmenšením rámikov (rozlúčte sa s hardvérovým Home tlačidlom), vďaka čomu zvýšil pomer medzi panelom a prednou stranou tela na slušných 83 (presnejšie 82,98) percent, čiže o necelých 5 percent.

Do bigger things. The Galaxy Note 8 is here. pic.twitter.com/81koDQq7Xm — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) August 23, 2017

Dĺžka hliníkovo-skleného tela so zaužívanou certifikáciou podľa normy IP68, ktorá zabezpečuje zvýšenú odolnosť voči vode, meria 162,5 mm, šírka 74,8 mm a hrúbka 8,6 mm, pričom váha dosahuje slušných 195 gramov. V menších vreckách ho preto budeme celkom cítiť.

Displej: Zobrazovacia technológia zostala tá istá, čiže je v ponuke 6,3-palcový Super AMOLED panel (pomer strán 18,5:9) v jemnom Quad HD+ rozlíšení (1 440 x 2 960 pixelov), čo znamená 522 pixelov na jeden palec. Samozrejme, treba spomenúť aj bežné evolučné vylepšenia, ako je napríklad lepší jas či k realite bližšie farby, ktoré mu zabezpečili opäť o niečo modernejšie technické špecifikácie.

The phone that invented big just got bigger, with a 6.3" edge-to-edge display. The Galaxy Note 8 has our largest Infinity Display. pic.twitter.com/HE8hy0hIFU — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) August 23, 2017

Fotoaparáty: Najvýznamnejšími zmenami prešiel hlavný fotoaparát, ktorému pribudol ďalší snímač. Treba ale poznamenať, že medzi sebou nespolupracujú, aby tak dokázali vyhotoviť jednu spoločnú, na detaily bohatú fotku. Jeden z nich vie záber opticky priblížiť a ten druhý zase rozšíriť, takže ich využijeme v tak trošku rozdielnych situáciách.

Ak niekoho zaujímajú konkrétne čísla, oba objektívy zvládajú vyhotoviť 12 megapixelové zábery a disponujú optickou stabilizáciou obrazu. Teleobjektív má však vyššie clonové číslo (f/2,4) ako ten širokouhlý (f/1,7), takže prepustí do záberu menej svetla. Predný snímač dostal ideálnych 8 megapixelov a clonové číslo o veľkosti f/1,7.

The Galaxy Note 8 is the first smartphone ever with dual Optical Image Stabilization. That means a more stable shot, even on the move. pic.twitter.com/RrpMiHBXzm — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) August 23, 2017

Výkon: Výkon tentokrát dostal na starosti Exynos 8895, čiže presne tá istá súčiastka, akú nájdeme i v útrobách Galaxy S8. Hi-tech čipsetu navyše asistuje až 6 GB operačná pamäť RAM, takže Note8 bez akýchkoľvek pochýb zvládne aj extrémne náročný multitasking.

Batéria: Kapacita napevno zabudovaného akumulátora klesla oproti minuloročnej generácii Note7 o rovných 300 mAh, čo znamená, že je v ponuke 3 300 mAh. A hoci podrobnejšie detaily súvisiace s výdržou zatiaľ nepoznáme, jeden náročnejší deň by určite nemal predstavovať žiadny veľký problém. Samsung, samozrejme, nezabudol spomenúť ani bezdrôtové nabíjanie.

Bezpečnosť: Zabezpečenie pred zvedavými očami a ušami má pod palcom dvojica biometrických snímačov. Jeden sníma odtlačky a je umiestnený na zadnej strane, zatiaľ čo druhý overuje používateľa pomocou skenovania očí, presnejšie očnej dúhovky. Áno, niečo veľmi podobné dostal do výbavy aj vybuchujúci predchodca, takže žiadne prekvapenie.

For your eyes, face, and fingerprints only. The Galaxy Note 8 gives you more choices for unlocking your phone. https://t.co/RezUhtE86u pic.twitter.com/z6qKmaT8uD — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) August 23, 2017

Softvér: Smartfón po softvérovej stránke poháňa operačný systém Android vo verzii 7.1.1 Nougat, ktorú juhokórejský výrobca mierne modifikoval prostredníctvom vlastnej grafickej nadstavby. Počítať môžeme ako s inteligentným asistentom Bixby, tak aj s dokovacou stanicou DeX. Tá umožní zmenu klasického, čiže mobilného používateľského prostredia na desktopové, aby nám novinka poskytla priestor na zvýšenie našej produktivity. Veľký monitor, myšku a klávesnicu totiž ocení nejeden z nás.

Za zmienku stojí nová funkcionalita Apps Edge, kde vieme vzájomne spárovať dve nainštalované aplikácie. Ak tak urobíme, obe potom spustíme jedným dotykom, a to priamo na rozdelenej obrazovke, vďaka čomu môžeme používať obe naraz.

The Galaxy Note 8 has our smartest S Pen yet. Use it to bring your messages to life with Live Message. pic.twitter.com/0fKqmJuSM1 — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) August 23, 2017

Zopár softvérových inovácií ale nadobudlo aj inteligentné pero S Pen, aby tak Samsung vedel zabezpečiť ešte lepšie skúsenosti z používania. Za zmienku stoja takzvané živé správy (Live Messages), čo je v podstate akási napodobnenina funkcionality Digital Touch zo systému iOS od Applu. Keď niečo nakreslíme a odošleme kamošovi, priamo na displeji svojho smartfónu uvidí priebeh kreslenia od začiatku až po jeho koniec.



Cena, farby a dostupnosť

Samsung Galaxy Note8 príde na pulty slovenských obchodov 15. septembra. Na výber dostaneme z dvoch farebných prevedení - Midnight Black a Maple Gold. A odporúčaná cena? Tak tá začína až na 999 eurách, za čo dostanete 64 GB úložisko, ktoré možno rozšíriť prostredníctvom vloženia microSD karty.