Viac než tretina vegetariánov potajomky je mäso, no nikomu to nechcú prezradiť. Túžba po mäse je niekedy viac než podpora zvierat

Určite vo svojom okolí poznáš nejakého vegetariána. Kým vegáni sú vo svojom životnom štýle často veľmi striktní, niektorí vegetariáni si sami dovoľujú rôzne úľavy a navyše vo vzduchu stále visí problém, či vegetariáni môžu jesť rybie mäso. Niektorí z vegetariánov tiež nemajú problém pokvapkať si ryžu šťavou z mäsa a celkovo nejde o práve najspoľahlivejších ľudí, napovedá prieskum, ktorého sa zúčastnili takmer dve tisícky ľudí.

Najväčší problém s mäsom majú vegetariáni problém, keď sú opití. Až 37 % z nich prezradilo, že im alkohol uvoľnil zásady a pod jeho vplyvom podľahli čaru mäsa. Niektorí vegetariáni zasa nejedia mäso len vtedy, keď im to vyhovuje. 33 % vegetariánov konzumuje mäso, keď sú nahnevaní, 26 % ľudí priznalo, že jedia mäso "pomerne často" a 22% vyhlásilo, že ide len i zriedkavé prípady. Až 69 % z ľudí však prehlásilo, že by o svojom zločine nikdy nikomu známemu neboli povedali.

A aké mäsité jedlá vegetariáni preferujú? Možno by si čakal do zlatista ugrilovaného lososa odchyteného v najčistejších častiach Atlantického oceánu alebo najdelikátnejší argentínsky steak, no bol by si na omyle. Prvé miesto zaujal stánkový kebab. Z vegetariánov, čo konzumujú mäso, si ho dáva až 39 %. Nasledujú burgery, slanina a grilované kura, ktoré má v tesnom závese bravčové párky. Priemerná cena, ktorú vegetarián minie na mäsový produkt, je 5,23 €, čiže žiadny luxus.



Štatistiky sú však pomerne zarážajúce. Odhodlanie niektorých vegetariánov je totiž často nezmerné, špeciálne na začiatku ich predsavzatia a je zaujímavé sledovať, že takmer dve pätiny z ľudí mäsu jednoducho nedokázali odolať a vo výnimočných situáciách si ho vložilo do úst.