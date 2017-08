 Nekompromisný úspech slovenskej značky Nehera pokračuje. Ako je možné, že Ladislav Zdút premenil prvorepublikový brand na svetový hit?

Vizionár Jan Nehera, narodený v roku 1899, patril medzi najtalentovanejších československých podnikateľov. Už v 30. rokoch minulého storočia sa mu podarilo rozbehnúť jeho biznis až na 3 kontinentoch, kde zriadil viac než 130 maloobchodných predajní. V čom bol však tak inovátorský? V prvom rade sa rozhodol, že začne svoje výrobky predávať vo vlastných predajniach. Všetko to odpálil kampaňou "od výrobcu priamo ku spotrebiteľovi". Na otázku, či to bol správny krok, odpovedali čísla. Denné tržby v prvých predajniach sa vyšplhali až na 100.000 Kč denne.

Aj vďaka tomuto modelu sa mu podarilo zvládnuť hospodársku krízu. Prosperoval a expandoval svoje podnikanie - podnikal pracovné cesty, napríklad aj do USA, kde získal know-how na zefektívnenie jeho výroby. Pri vrchole jeho podnikateľského snaženia dosahovala firma mesačné tržby vo výške takmer 20 000 000 Kč. Založil internátnu školu, aby si mohol vychovávať nových zamestnancov. Bohužiaľ, prišla druhá svetová vojna a z jedného z najprogresívnejších podnikateľov sveta sa stal nepriateľ systému. Nacisti ho väznili a továreň mu zobrali. Po vojne sa jeho firma znárodnila a stala sa súčasťou štátneho podniku OP Prostějov. Po jeho smrti v roku 1958 po firme nezostalo takmer nič.

Prišiel rok 1998 a manželia Ladislav Zdút a Bibiána Zdútová znovuzrodili legendu. Teda zatiaľ len registráciou značky. Sám pán Zdút sa vyjadril, že v tom čase ešte neboli reálne kontúry veľkého projektu predaja "vlastnej značky" oblečenia. Pôvodne chcel len predávať rôzne značky oblečenia. Napriek tomu, že pred 4 rokmi značku nepoznal takmer nikto, len tí, čo v nej pracovali, resp. sa u nich vyučili, začali v roku 2013 so znovuzrodením Nehery.

Ladislav Zdút

Hneď v roku 2015 sa kolekcia Black Canvas na jar-leto dostala na parížsky týždeň módy. Už vtedy boli jasné, že cenovka na jednotlivých, do detailu spracovaných kusoch, bude väčšia. Chceli sa zamerať najmä na maloobchodníkov, ktorí by jednotlivé exkluzívne kusy posúvali ďalej. Cena je vyššia aj z dôvodu lokalizácie výroby priamo v Európskej únii, konkrétnejšie v českom Prostějove, na Slovensku v Bytči, Považskej Bystrici, Trenčíne a Žiline. O ozajstnej "svetovosti" tejto značky hovorí aj pôvod výrobných materiálov - vlnu berú napríklad zo Slovenska, denim z Japonska a hodváb z Veľkej Británie.

Za základ výroby, teda miesto, kde sa vymýšľajú nové kúsky, môžeme označiť bratislavské štúdio, kde je 20 zamestnancov z 5 rôznych krajín. Funkciu kreatívneho riaditeľa zastáva Francúz Samuel Drira, ktorý v minulosti spolupracoval napríklad so značkami Hugo Boss alebo Hermés. Značke sa za tri roky podarilo nadviazať spoluprácu s 90 maloobchodnými predajcami - pre zaujímavosť uvediem krajiny predstavujúce najsilnejšie trhy: Južná Kórea, Japonsko, USA, Čína a Švajčiarsko.

Ich cieľom do budúcnosti je hlavne to, aby zostali exkluzívnou značkou zameranou na diskrétny luxus. Kvalitné prevedenie, ešte kvalitnejšie materiály a nadčasový dizajn robia z Nehery skutočný svetový unikát. O staršej kolekcii jar/leto 2016 sme už na refresheri písali, no momentálne sa medzi nadšencami módy šepká o tohtoročnej kolekcii na jeseň a zimu. Za kampaňou stojí Michal Pudelka. V minulosti spolupracoval s veľkými menami ako Valentino alebo Vogue Italia. Surrealistické fotografie sú dokonalým zrkadlom a spomienkou na korene Michala aj celej Nehery.

Každú fotografiu nadizajnoval pre jednotlivé skupiny oblečenia, nechal sa pritom inšpirovať ich farbou, materiálom a prevedením. Výsledok je ohromujúci - presne taký, po akom módni fajnšmekri zo zahraničia túžia najviac. Zahraničných zákazníkov spomínam najmä preto, že až 99% tržieb táto firma dosahuje mimo Slovenska. Práve takéto firmy však Slovensko potrebuje. Spoločnosti, ktoré prekračujú hranice a robia dobré meno, šíria naše tradície aj tam, kde si ešte mnohí ľudia myslia, že Slovensko ani nie je samostatný štát.

Všetci záujemcovia o túto high-fashion značku môžu ísť na ich stránku a vybrať si niektorí z krásnych kúskov. O prosperite firmy svedčí aj každoročné zdvojnásobenie tržieb. My im želáme len to najlepšie a dúfame, že toto nie je posledná "Nehera", akú slovenskí podnikatelia znovuzrodia.