Despacito už oficiálne ovládlo Youtube. Za 7 mesiacov nazbieralo 3 miliardy zhliadnutí a prekonalo internetový rekord

Jeden z najväčších hudobných hitov posledných rokov konečne pokoril legendárnu hranicu na portáli Youtube a stal sa najpozeranejším videom v jeho histórii. Dlho na vrchole rebríčka trónil juhokórejský Gangnam style, ktorý pred pár týždňami predbehla skladba See You Again z roku 2015, avšak Despacito dominovalo neuveriteľnou silou a len v priebehu necelých siedmich mesiacov prekročilo hranicu 3 miliárd pozretí, a to ako prvé video vôbec. Luis Fonsi aj Daddy Yankee sa musia usmievať od ucha k uchu, pretože pri vydávaní skladby určite nepredpokladali, akú obrovskú popularitu si získa.

Tri miliardy pozretí však pred Despacito nemusia byť vôbec konečnou stanicou, veď len od polovice júla dokázala latino skladba nabrať ďalších 500 miliónov zhliadnutí potrebných na predbehnutie skladby See You Again a v budúcnosti by pokojne mohla atakovať aj hranicu 4 miliárd. Na druhej strane, ak budú československé rádiá pokračovať v neustálom hraní skladby Despacito, počet zhliadnutí sa rýchlo dostane cez číslo 10 miliárd a množstvo depresií na našom území bude závratne stúpať, pretože mnohí z nás už najpopulárnejšiu skladbu na celom Youtube nemôžu ani len počuť.