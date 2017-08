Nový herný fenomén v štýle Hunger Games ponúka fantastický a rýchly bojový zážitok. Preži hodiny napätia v hre, ktorá rekordami dobýja svet

Na YouTube i Twitch dorazila v posledných mesiacoch revolúcia. Hra PlayerUnkown's Battlegrounds, známa tiež pod skratkou PUBG, ovládla streamovacie služby a vtiahla do seba samotných hráčov i divákov. Ak nemáš poňatia, o čom hovoríme, hra PlayerUnknown's Battlegrounds od Bluehole získala na Steame Early Access v tohtoročnom marci, no doteraz stihla predať už niekoľko miliónov kópií. Hra sa stala obrovským fenoménom a láme rekordy. V jednom momente ju naraz hralo až 500 000 ľudí, čo je viac ako GTA V či Counter-Strike: Global Offensive.

Boj na život a na smrť

PUBG je hra battle royale žánru, teda boj o prežitie medzi jednotlivcami alebo malými tímami, ktoré sú bez vybavenia vhodené do prostredia. Zbrane či iné vybavenie si musia nájsť sami. Na mape s kapacitou 100 ľudí môžu byť hráči zoskupení v dvojiciach či štvoriciach, no hrať môžeš aj úplne sám. Samozrejme, proti sebe hrajú tímy s rovnakým počtom hráčov, žiadneho 1v4 sa báť nemusíš. Posledný hráč či tím na mape vyhráva.

Mapa je pomerne veľká a jej rozmery sa odhadujú na 8 x 8 kilometrov. Každá hra začína preletom lietadiel nad krajinou, z ktorých hráči vyskakujú podľa ich uváženia. Na mape si môžu vyhliadnuť lokalitu, kam s padákom zamieria, no ak sa viac tímov vydá na rovnaké miesto, boj o prežitie môže začať v prvých sekundách a ak ho prehráš, tvoja hra bude trvať možno tak minútu.

Vždy nový zážitok

Mapa je skutočne veľkolepá a predovšetkým nápaditá. Nájdeš tu majestátnu horu, pozoruhodné duny, nekonečné polia, farmárske osady, vojenskú základňu Sosnovka i husté lesy. Niektoré oblasti bývajú bombardované a len neradno v nich ostať. Veľkú pochvalu si vývojári zaslúžia práve za interaktivitu prostredia, ktoré môže hráč kedykoľvek kreatívne a strategicky využívať. Bez plazenia sa vo vysokej tráve či skrývania sa za výmoľom môžeš na víťazstvo jednoducho zabudnúť.

Mapa zobrazuje vymyslenú východoeurópsku lokalitu a jej mimoriadne dôležitou súčasťou sú predovšetkým stavby. Veľké množstvo opustených osád s tromi domami i rozľahlých miest tak ponúka vždy nový zážitok a možnosti na obsadzovanie lokalít. Keď ti začnú okolo uší neustále svišťať guľky, začneš sa cítiť ako na skutočnej vojne, aj keď technicky o žiadnu vojnu nejde.

Bez vybavenia nemáš šancu

Po celej mape sú náhodne rozmiestnené zbrane, niektoré vzácnejšie ako ostatné. Či už si vezmeš útočnú AKM, ťažkú zbraň, niečo na odstreľovanie z diaľky alebo skončíš len s pištoľou, vždy si ju môžeš vylepšiť rôznymi upgradami, napríklad tlmičom, red dotom či predĺženým zásobníkom. Aj najsilnejšie zbrane sú dobre vybalansované a nič nie je neporaziteľné.

Netreba zabúdať na vlastnú obranu. Po mape sú rozhádzané kusy oblečenia, od obyčajného trička po policajnú nepriestreľnú vestu rôznej úrovne. Ďalej sú tu lekárničky, tabletky na utlmovanie bolesti či obväzy, ktoré hráča liečia. O niečo vzácnejšie sú vozidlá, ktorých je na mape len niekoľko desiatok. Vybavenie môžeš získavať aj z air dropov, ktoré zhadzujú lietadlá. O ich prílete však má informáciu každý hráč, preto sa k nim hneď vydať nemusí byť vždy najlepší nápad.

Kempením nezvíťazíš

PlayerUnknown's Battlegrounds si poriadne preverí tvoj postreh, mierenie a aj celkovú znalosť hry. Pojmy ako výšková prevaha či tímová hra tu hrajú veľkú úlohu. Hráč disponuje určitým zdravím, po jeho znížení na kritickú úroveň spadne a ešte niekoľko sekúnd môže byť oživený iným členom tímu (ak nehráš sám), pokiaľ doňho nie sú vypálené ďalšie guľky. Sám však, ležiac na zemi, môže ďalej strieľať. Ak by však hráčov nič nemotivovalo sa hýbať, každý by si našiel svoje vlastné miesto, ktoré by do skonania sveta bránil. Je tu však jeden háčik. Na žiadnom mieste nemôžeš zotrvať dlho.

Blyštivá vrstva je približujúca sa hranica zóny mimo ktorej budeš strácať na zdraví. Hranicu zóny zobrazuje aj modrý kruh na minimape v pravom dolnom rohu.

Na mape existuje zóna, ktorá sa každých pár minút zmenší. Po dvadsiatich minútach je povolené územie naozaj malé a niekoľkokrát sa stalo, že sa posledný povolený areál nachádzal v mori. Ako sa zóna zmenšuje, koncentrácia hráčov narastá a prestrelky sa množia. Počet hráčov tak zo stovky celú hru plynule ubúda. Pokiaľ sa nachádzaš mimo zóny, tvoje zdravie začína rapídnou rýchlosťou klesať. Pár sekúnd ťa nezabije, no taká minúta mimo zóny je už smrteľná. Navyše, zóna sa pohybuje rýchlejšie ako hráči, preto si treba všetko vopred vypočítať.

Alpha verzia si berie svoju daň

Všetko v hre sa deje rýchlo aj napriek tomu, že hry trvajú asi 25 minút. Výsledok každého kritického momentu závisí na rýchlosti a presnosti zainteresovaných hráčov. Hra disponuje vlastnou menou ponúkajúcou možnosti napríklad úpravy skinu hráča. PlayerUnknown's Battlegrounds je príšerne optimalizovaná, čo však trošku obhajuje Early Access stav. Je tu však ešte jeden problém a tým je taktika, ktorú používajú mnohí profesionálni hráči.

Ak si totiž znížiš grafiku na minimum, mapa zrazu pôsobí úplne inak. Niektoré veci sa vôbec nevykresľujú a napríklad polia sú výrazne redšie. Ty tak môžeš vidieť plaziaceho sa hráča, on však o tebe nemusí mať ani poňatia. Jasné, nie je to podvádzanie, veď každý si môže znížiť grafiku na minimum, no ide rozhodne o vec, ktorá nemá v tejto hre so solídnym interfacom čo robiť.

Ďalej, model jazdy auta by sme zaradili niekam medzi San Andreas a taxík z prvej Mafie - mohlo to byť aj realistickejšie. Prehistorická Dacia toho navyše vydrží fakt veľa. S motorkou je však poriadna zábava. Hra je navyše veľmi demotivujúca pre začiatočníkov. Po prvom zapnutí je totiž po hráčovi vyhodených až príliš veľa informácií. Diverzita zbraní a ich vylepšení je perfektná, no hráč sa môže cítiť dezorientovaný hneď zo začiatku, časom je si však ľahké zvyknúť. Ak si tykáš s hrami ako Rust či H1Z1, PlayerUnknown's Battlegrounds by pre teba mala byť jasná voľba. Hru si môžeš na Steame zakúpiť za 29,99 €.